12月1日(月)23:59まで実施されるAmazonブラックフライデー2025では、冬の必需品である加湿器もセール販売されている。
本記事では、おすすめの加湿器を紹介する。
Amazonブラックフライデーで加湿器が安い！
2025年11月24日(月)午前0時から12月1日(月)23時59分まで実施されるAmazonブラックフライデーでは、多彩なジャンルの商品がセール販売されている。加湿器は多機能なものからシンプルかつ安価なものまで、幅広い製品がセール対象となっている。
【12/1まで】Amazonブラックフライデー 加湿器のおすすめ商品一覧
Amazon
加湿器の人気商品では、BOTISONEの「TY-2025」が81%オフで3,999円(税込)。「TY-2025」は超音波式で微細なミストを発生させるため、室温に大きな影響を与えずに加湿することが可能だ。給水も上部から行うことができ、清掃も簡単。そして容量も5リットルの大容量と、手軽さと快適さの両立が売りとなっている。
多機能製品では、シャープの「KC-S50W-W プラズマクラスター」もおすすめ。空気清浄機としての性能も売りだが、最大500mL/hと加湿機能も抜群だ。空気清浄機として室内の空気を循環させる機能も充実しているため、効率よく加湿し、集じん、脱臭、プレフィルターの3つのフィルターでニオイやホコリをしっかりとキャッチする。この「KC-S50W-W プラズマクラスター」は、21%オフの19,800円(税込)でセール販売されている。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。