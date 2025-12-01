このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【本日最終日】Amazonブラックフライデーで加湿器が大幅値下げ！注目セール品をチェック
Tsutomu Maeda

【本日最終日】冬の必需品、加湿器がAmazonブラックフライデーでセール！80％OFFの注目品も…加熱式・超音波式のおすすめは？

80％オフのセール対象品も！Amazonブラックフライデーで安くなる加湿器のおすすめ商品は？アイリスオーヤマやシャープなど有名メーカーも続々出品。

12月1日(月)23:59まで実施されるAmazonブラックフライデー2025では、冬の必需品である加湿器もセール販売されている。

本記事では、おすすめの加湿器を紹介する。

Amazonブラックフライデーで加湿器が安い！

2025年11月24日(月)午前0時から12月1日(月)23時59分まで実施されるAmazonブラックフライデーでは、多彩なジャンルの商品がセール販売されている。加湿器は多機能なものからシンプルかつ安価なものまで、幅広い製品がセール対象となっている。

【12/1まで】Amazonブラックフライデー 加湿器のおすすめ商品一覧

20251129_KashitsuAmazon

加湿器の人気商品では、BOTISONEの「TY-2025」が81%オフで3,999円(税込)。「TY-2025」は超音波式で微細なミストを発生させるため、室温に大きな影響を与えずに加湿することが可能だ。給水も上部から行うことができ、清掃も簡単。そして容量も5リットルの大容量と、手軽さと快適さの両立が売りとなっている。

多機能製品では、シャープの「KC-S50W-W プラズマクラスター」もおすすめ。空気清浄機としての性能も売りだが、最大500mL/hと加湿機能も抜群だ。空気清浄機として室内の空気を循環させる機能も充実しているため、効率よく加湿し、集じん、脱臭、プレフィルターの3つのフィルターでニオイやホコリをしっかりとキャッチする。この「KC-S50W-W プラズマクラスター」は、21%オフの19,800円(税込)でセール販売されている。

商品名価格(税込)割引率
【冬の乾燥・節電対策】SwitchBot 加湿器 気化式 Alexa 大容量 - 4.5L 21畳対応 スイッチボット 18dB 静音 省エネ 上から給水 加湿量最大750ml/h 抗菌 フィルター自動乾燥 最大22.5時間連続稼働 冬乾燥対策 節電対策 花粉症対策 スマホで操作 スマートホーム Google Home Siriに対応19,800円
→14,850円		25%OFF
加湿器 大容量 17L 業務用 90°/180°自動首振【加熱ミスト&湿度設定】Yutogen 加熱式 ハイブリッド式 【56時間連続加湿＆24時間タイマ対応】スチーム式 2つの吹出ノズル付き UVライト除菌 次亜塩素酸水 空気清浄 アロマ オフィス 部屋 上から給水 静音リモコン付＆タッチセンサー29,200円
→18,980円		35%OFF
アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 4L 畳 14時間連続加湿 上から給水 小型 卓上 デスク用 AZHM-UU28B-W ホワイト6,578円
→4,650円		29%OFF
アイリスオーヤマ 加湿器 大容量 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 2.8L 8畳 10時間連続加湿 アロマ対応 しずく型 卓上 デスク用 UHM-280S-W ホワイト4,928円
→3,380円		31%OFF
【2025改良モデル】 加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器 除菌 大容量350ML 超音波式 次亜塩素酸水対応 静音 持ち運び便利 軽量 コンパクト コードレス 2段階ミスト 7色LEDライト 乾燥対策 花粉対策2,980円
→1,777円		40%OFF
加湿器 大容量 5L 【UVライト除菌・上から給水】 BOTISONE 省エネ 25dB静音 超音波式 300ml/h加湿 25H連続運転 リモコン操作 乾燥対策 床濡れ防止 スリープモード 切タイマー 3段階ミスト調整 デジタル表示20,800円
→3,999円		81%OFF
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h24,980円
→19,800円		21%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 加湿器 スチーム式(加熱式) 加湿量 120ml タンク容量 1.3L ~3畳 11時間連続加湿 アロマ対応 小型 卓上 デスク用 AHM-H12B-C アイボリー2,681円
→2,460円		8%OFF
【2025新登場・木目調】加湿器 卓上 小型 1500ML 大容量 卓上加湿器 除菌 超音波式 次亜塩素酸水対応 アロマ対応 7色LEDライト 2段階ミスト ミクロンスプレー 6-10畳に対応 静音運転 省エネ 空焚き防止 24時間運転 8時間自動停止機能3,999円
→1,999円		50%OFF
加湿器 大容量 12L 【2025新モデル 加熱＆超音波式 5重除菌浄化 8段階調節】 静音 上部給水 吹出口360°回転可能 湿度設定 自動湿度調節 空焚き防止 乾燥対策 UV-Cライト 空気浄化 お手入れ簡単 切タイマー20,999円
→13,110円		38%OFF
【2025改良モデル】 加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器 除菌 大容量350ML 超音波式 次亜塩素酸水対応 静音 持ち運び便利 軽量 コンパクト コードレス 2段階ミスト 7色LEDライト2,980円
→1,777円		40%OFF
加湿器 大容量 8L タワー式 【除菌・抗菌・自動恒湿・アロマ対応】 かしつき 上から給水 超音波式 300ml/h加湿量 切タイマー スリープモード 吹出口360° 空焚き防止13,099円
→7,990円		39%OFF
【医師推奨4重除菌 2026年版】LAViNO (ラビーノ) エアリファイ ハイブリッド 加湿器 カルテット除菌 上部給水 大容量 4.5L 超音波式 スチーム式 (ブラック)19,800円
→16,830円		15%OFF
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 加湿器 スチーム式(加熱式) 加湿量 260ml タンク容量 2.4L 7畳 9時間連続加湿 アロマ対応 小型 卓上 デスク用 AHM-H26B-C アイボリー3,480円
→2,950円		15%OFF
【2025年改良モデル・ AIスマート & 知能恒湿】 加湿器 大容量 ハイブリッド式 9L AI湿度調整 加熱式加湿器 超音波 タワー型 アロマ対応 静音 省エネ 4重除菌 マイナスイオン 空気清浄 銀イオン抗菌素材 次亜塩素酸水対応 6段階加湿量調節18,658円
→9,999円		46%OFF
ドウシシャ 加湿器 スチーム式 湿度センサー付 お手入れカンタン 加湿量 500ml タンク容量 2.4L 4.8時間連続加湿 適用畳数 14畳（プレハブ）/8畳（木造） ホワイト KSZ-501WH11,880円
→8,980円		24%OFF

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

