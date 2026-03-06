第6回WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC2026)が、『Netflix』で全試合独占ライブ配信される。
本記事では、WBC2026の見逃し視聴方法を紹介する。
WBC 2026のNetflix(ネットフリックス)見逃し配信はある？
2026年3月5日(木)～18日(水)にかけて20カ国が参加、全47試合が行われるWBC2026は、『Netflix』が全試合独占ライブ配信。侍ジャパン(野球日本代表)の試合を含め、その他のテレビ局やネット配信プラットフォームによる中継は行われない。
『Netflix』では、ライブ配信だけでなく見逃し視聴も可能。WBC2026の特集ページから当日のライブ配信や終了した試合の見逃し(アーカイブ)配信、関連するドキュメンタリー作品を含むすべてのコンテンツを追加料金なしで楽しむことができる。
また、『Netflix』では作品詳細ページからダウンロードアイコンをタップすることで作品をダウンロードすることができ、オフラインでの視聴も可能に。ただし、作品によってはダウンロードすることができず、ダウンロードアイコンが表示されない。WBC2026のダウンロード可否について正式なアナウンスはされていないため、試合のアーカイブが公開されてからダウンロードアイコンが表示されるかどうか確認する必要がある。
Netflix WBC中継情報
- 対象試合：全20カ国・全47試合
- ライブ配信：全試合
- 見逃し配信：全試合
- 備考：WBC関連のオリジナル作品多数
WBC 2026の地上波録画放送はある？
ライブ配信以外の録画中継を含め、地上波テレビ局やNHKなど『Netflix』以外の放送・配信局でWBC2026が取り扱う予定はない。
リアルタイム以外での視聴であっても、日本国内からWBC2026の試合を視聴する手段は『Netflix』のみだ。
WBC 2026 Netflix中継の特徴は？新たな表現が続々！
WBC2026の配信では、『Netflix』は“スタジアム以上の臨場感”をテーマに掲げて多くの新たな表現方法を試みている。
■ボリュメトリックビデオ
試合中の決定的な瞬間を、さまざまな角度・視点から“巻き戻して見直せる”立体的なリプレイ。バッターやピッチャーの背後など、普段はなかなか見られない位置からプレーを振り返ることができる。WBCとしては初めての取り組みだ。
■ダート・カメラ
ホームベース周辺に設置したカメラを通して、ボールがミットに吸い込まれていく軌道や、バッターがフルスイングしたときの迫力を、足元の目線から伝える。1次ラウンドの東京プールの会場となる東京ドームの野球中継では初導入の取り組みだ。
■インドアドローン
ドローンカメラで、スタンド全体のうねりや、球場のスケール感を上空からとらえる。ビッグプレーの直後にスタンドが一斉に盛り上がる瞬間など、 国際大会ならではの“空気の変化”を、立体的に伝える。1次ラウンドの東京プールの会場となる東京ドームの野球中継において、本格的にドローンを活用するのは、初めての取り組みだ。
■スタットキャスト
ボールや選手の動きを数値化できるトラッキング技術「Statcast（スタットキャスト）」。コアな野球ファンも、はじめて野球を見る方も、プレーの凄さがより深く理解できるように、球速・打球速度・打球角度・飛距離 といった情報を、数値で“見える化”し、画面上で分かりやすく表示する。
Netflixのおすすめ視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
