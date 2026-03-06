ワールドベースボールクラシック(WBC)2026は、『Netflix(ネットフリックス)』が全試合独占ライブ配信する。
本記事では、『Netflix』の視聴方法詳細を紹介する。
WBC2026の中継情報は？
WBC2026は、1次ラウンドから決勝戦までの全試合を『Netflix』が日本国内において独占ライブ配信する。このため、地上波テレビ局やその他のネット配信プラットフォームによる中継は予定されていない。
WBC2026は、3月5日(木)に1次ラウンドが開幕。各プール上位2チームが1次ラウンドを突破し、準々決勝ラウンドへ。以降は3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、2026年3月15日(日)・16日(月)に準決勝、3月17日(火)に決勝が実施される。
NetflixでWBC2026を見る方法は？
『Netflix』には「広告付きスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3つのプランがあるが、どれでもWBC2026は全試合視聴可能だ。『Netflix』にはプランによる視聴可能コンテンツの違いがなく、画質や広告の有無、利用可能デバイス数などのサービスが変わる。
『Netflix』は、対応する機器でアプリをダウンロード後、希望するプランに加入することで簡単に視聴をスタートさせられる。なお、PCの場合はブラウザ上での視聴も可能だ。
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|画質
|1080p(フルHD)
|1080p(フルHD)
|UHD 4K+HDR
|月額(税込)
[3/18までキャンペーン価格 ※条件あり]
|890円
[キャンペーン価格：初月498円(44%オフ)]
|1,590円
[キャンペーン価格：初月795円(50%オフ)]
|2,290円
[キャンペーン価格：初月1,145円(50%オフ)]
|画像と音声の品質
|優良画質
|優良画質
|最高画質
|同時に視聴可能なデバイス数
|2
|2
|4
|ダウンロードできるデバイス数
|2
|2
|6
|空間オーディオ(イマーシブサウンド)
|-
|-
|対応
|広告
|視聴を妨げない程度の広告
|広告なし
|広告なし
|視聴可能コンテンツ
|全コンテンツ(WBC2026全試合含む)
|対応デバイス
|テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレット
※フルHD(1080p)、UHD 4KおよびHDR画質での視聴か可能かどうかはユーザーのインターネットサービスやデバイスの機能によって異なります。
※全作品がすべての画質に対応しているわけではありません。
※アカウント共有は同居人のみ可能。
Netflixはテレビでも見られる？
『Netflix』は、対応するスマートテレビ、スマートフォン、タブレット、ストリーミングプレーヤー、ゲーム機(PlayStation・Xbox・Apple Vision Pro・Meta Questヘッドセット)、パソコンでNetflixアプリを通じて視聴することができる。
スマートテレビの場合、多くのテレビ、テレビに接続するストリーミングデバイス、メディアプレーヤーにNetflixアプリが搭載。ただし、2015年より前に製造されたテレビおよびテレビに接続するストリーミングデバイスでは『Netflix』が利用できない場合も多い。
■Netflix対応機器を所持している場合は？
『Netflix』をテレビで視聴したい場合、対応するスマートテレビであれば最新のNetflixアプリをインストールし、インターネットに接続されていれば簡単に利用することができる。また、Netflixアプリが搭載されていないテレビであっても、対応するゲーム機を所持していれば、ゲーム機上でNetflixアプリをインストールすることで同様に視聴可能だ。
■Netflix対応機器を所持していない場合は？
一方で、対応するゲーム機を所持しておらず、Netflixアプリもインストールできないテレビの場合、スマートフォンを用いた方法が最も手軽だ。スマホとテレビを同じWi-Fiに接続したうえで、スマホ上でNetflixアプリに接続して「キャスト機能」で使用しているテレビを選択すれば、視聴できるようになる。ただし、「キャスト機能」は使用するテレビやスマホの機種によって使用できない場合もある。
その他、PCやタブレットで『Netflix』が視聴できる環境であれば、HDMIケーブルでテレビに繋ぐことで、入力切替でHDMI差込口に対応したボタンを押すだけで映すことができる。機種によっては接続端子や変換ケーブルを用意する必要があるが、HDMI接続は多くの機種で利用可能な点がメリットだ。
Netflixのお得な視聴方法は？
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！
Netflix
WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。
対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。
- 実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで
- 対象者：
新規登録者
日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員
- 月額料金(キャンペーン価格)：
広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）
スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）
プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）
※価格はすべて税込。