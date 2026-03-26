MLB2026を無料で見るには？おすすめ視聴方法まとめ

2026シーズンのMLB(メジャーリーグベースボール)が、日本時間3月26日(木)に開幕を迎える。

本記事では、MLB2026の無料放送の有無やおすすめ視聴方法を紹介する。

MLB2026を無料で見るには？ドジャース戦は？

MLB2026は、ネット『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazon無料体験あり)』でライブ配信。『NHK』についても開幕戦から生放送が予定されており、昨季同様にロサンゼルス・ドジャース戦など注目試合を中心に中継が見込まれる。

なお、『NHK』は受信料さえ支払っていれば誰でも視聴可能。『MLB.tv』はAmazonプライムビデオチャンネルであれば7日間の無料体験があり、『SPOTV NOW』は無料体験こそないものの日本語実況・解説付きで多くの日本人出場試合が視聴できる。

その他、『J SPORTS』でも注目試合の中継が予定されているが、無料視聴することはできない。

チャンネル 形態 月額(税込) 中継試合 Amazonプライムビデオ「SPOTV」 ネット 600円

[30日間無料体験あり]

・年間350試合以上

・ポストシーズンは試合開催日に毎日1試合 SPOTV NOW ネット ベーシック：2,000円

プレミアム：3,000円

[3/31まで年間プラン早期割引！月々実質1,000円～] ・ドジャース戦全試合 日本語実況・解説ライブ配信

・日本人所属球団の試合を中心に毎日最大8試合をライブ配信(日本語実況最大4試合) MLB.tv(Amazon) ネット 4,220円

[7日間無料体験あり] ・全試合ライブ配信

・英語音声 NHK

(総合・BS・BSP4K・ONE) 地上波/衛星テレビ・ネット 受信料 ・注目試合を生中継

・ドジャースなど日本人中心に年間200試合以上

・ポストシーズンも含む J SPORTS 衛星テレビ 2,980円

[＋スカパー基本料429円] ・注目試合を生中継 Netflix ネット 890円～

[LYP×Netflixもお得！] ・開幕戦 ジャイアンツvsヤンキース(3/26)

・ホームランダービー(7月開催) Apple TV ネット 900円

[7日間無料体験あり] ・現地金曜日開催試合を毎週2試合

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

まずはAmazonプライムビデオの登録ページにアクセス

視聴したい試合をタップ 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法は継続更新時に必要なため入力（無料体験期間内の解約なら0円） これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【MLB.tv】Amazon経由なら7日間無料トライアルで視聴可能！MLB全試合配信

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB 2026｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。