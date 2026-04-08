マスターズ2026の賞金はいくら？優勝賞金・賞金総額・順位別配分まとめ

世界最高峰のゴルフメジャーとして知られるマスターズ2026は、トッププレーヤーたちが争う金額の規模も大きく、毎年アップデートされる賞金額は大きな関心事のひとつとなっている。

本記事では、マスターズ2026の賞金について紹介する。

マスターズ2026の賞金はいくら？

マスターズ2026の賞金額は大会期間中に正式発表されるのが通例となっており、現時点では確定情報は出ていない。ただし、近年の賞金増額の流れを踏まえると、今大会も過去最高額に到達する見通しとなっている。

複数の情報をもとにした予想では、賞金総額は2,250万ドル規模に拡大し、優勝賞金は450万ドル前後に設定される可能性が高い。これは前年実績を上回る水準であり、メジャー大会としての価値の高さを示す指標のひとつと言える。

賞金配分は例年通り、優勝者が総額の約18〜20%を獲得する構造となり、上位に入るほど大幅に増額される。2位でも200万ドル超、トップ10入りで50万ドル以上と、上位争いの価値は非常に大きい。

また、予選落ちしたプロ選手にも一定額の支給が行われる慣例があり、遠征費などを補填する制度が整えられている。一方でアマチュア選手は賞金を受け取ることができず、トロフィーや称号のみが授与される点もマスターズならではの特徴だ。

世界トッププレーヤーが集う舞台にふさわしく、賞金規模の面でも最高峰の大会として注目を集めている。

項目 金額(予想) 賞金総額 約2,250万ドル(約33億円以上) 優勝賞金 約450万ドル(約6.7億円) 2位 約220万ドル 3位 約140万〜153万ドル 4位 約100万〜108万ドル 10位 約50万〜60万ドル 予選落ち 約1万〜2.5万ドル

マスターズ2026の開催スケジュール

マスターズ2026は、4月9日(木)から12日(日)にかけて、アメリカ・ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで実施される。例年通り4日間にわたって争われるメジャー大会で、世界トップクラスの選手が集結する。

大会前日の4月8日(水)には恒例のパー3コンテストが行われ、本戦前の調整とともにファンイベントとしても注目を集める。その後、9日(木)と10日(金)に予選ラウンドが実施され、上位選手のみが週末の決勝ラウンドへ進出する流れとなる。

11日(土)のムービングデー、そして12日(日)の最終ラウンドで優勝争いが決着。例年通り、週末にかけて緊張感の高まる展開が期待される。

日付 内容 4月8日(水) パー3コンテスト(前日イベント) 4月9日(木) 第1ラウンド(予選) 4月10日(金) 第2ラウンド(予選) 4月11日(土) 第3ラウンド(決勝) 4月12日(日) 最終ラウンド

マスターズゴルフ2026の視聴方法まとめ

マスターズ2026は、オンライン配信とテレビ中継の両方で視聴できる体制が整っている。ライブ配信は『U-NEXT』が対応し、全ラウンドを網羅する形で提供される。

テレビでは地上波『TBS系列』および『BS-TBS』が中継を担当。ラウンドごとに時間帯を分けた編成となっており、日本時間の深夜から早朝にかけて放送されるスケジュールとなる。

U-NEXTでは複数視点で試合を楽しめるマルチチャンネル配信が実施される点も特徴。メイン中継に加え、注目組や特定ホールなどを個別に追うことができ、視聴の自由度が高い。

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述の通り、マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

マスターズ2026の日本人出場選手一覧

マスターズ2026へは、松山英樹と片岡尚之が出場を予定している。松山英樹は2021年覇者として出場。一方の片岡尚之は日本オープンゴルフ選手権を制して招待状を手にした。金谷拓実、久常涼、平田憲聖は、バレロ・テキサスオープンで優勝した場合にマスターズ2026へ出場することができる。

エントリー済みの日本人選手

松山英樹(14位)

片岡尚之(-)

※カッコ内は世界ランキング。

U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズ・トーナメント × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。