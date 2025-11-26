Amazonブラックフライデーはどのくらい安くなる？半額以上のおすすめ商品をピックアップ！

年に一度のビッグセール「Amazonブラックフライデー2025」が、12月1日(月)まで行われている。

本記事では、Amazonブラックフライデーで割引率が高い注目商品や、大まかな割引率を紹介する。

Amazonブラックフライデーはどのくらい安くなる？半額、9割引きも！

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品。また、最大16％還元のポイントアップキャンペーンなどのキャンペーンも実施されるため、セール販売以外にもお得なお買い物ができる要素が複数ある。

セール価格や割引率については、大前提として商品によって異なるため、一律での値下げなどは行われない。それでも一年で最も大幅な値引きが行われるAmazonセールがブックフライデーであり、出品数も膨大だ。

中でも、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が50％オフで3,980円(税込)、「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ」が56％オフで116,000円(税込)と大特価。その他にも50％オフ以上となる商品が多数あり、割引率が90％を超えるものも確認されている。

【50％オフ以上厳選！】割引率の高い注目商品は？おすすめ一覧

以下では、割引率が50％を超えている注目商品を紹介する。なお、ブラックフライデーの本セールと先行セールで割引率などは変化しないが、セール品は在庫がなくなり次第販売を終了。人気商品は先行セールで売り切れてしまう例もあるため、購入を決めたものがあればいち早く確保しておくことをおすすめする。

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な利用方法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。