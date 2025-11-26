このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

Amazonブラックフライデーはどのくらい安くなる？半額以上のおすすめ商品をピックアップ！

【90％オフ・半額値引きも多数！】Amazonブラックフライデー2025の割引率が高い注目商品は？どのくらい安くなる？割引額の高いお買い得なセール対象品を紹介。

年に一度のビッグセール「Amazonブラックフライデー2025」が、12月1日(月)まで行われている。

本記事では、Amazonブラックフライデーで割引率が高い注目商品や、大まかな割引率を紹介する。

Amazonブラックフライデーはどのくらい安くなる？半額、9割引きも！

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品。また、最大16％還元のポイントアップキャンペーンなどのキャンペーンも実施されるため、セール販売以外にもお得なお買い物ができる要素が複数ある。

セール価格や割引率については、大前提として商品によって異なるため、一律での値下げなどは行われない。それでも一年で最も大幅な値引きが行われるAmazonセールがブックフライデーであり、出品数も膨大だ。

中でも、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が50％オフで3,980円(税込)、「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ」が56％オフで116,000円(税込)と大特価。その他にも50％オフ以上となる商品が多数あり、割引率が90％を超えるものも確認されている。

【50％オフ以上厳選！】割引率の高い注目商品は？おすすめ一覧

以下では、割引率が50％を超えている注目商品を紹介する。なお、ブラックフライデーの本セールと先行セールで割引率などは変化しないが、セール品は在庫がなくなり次第販売を終了。人気商品は先行セールで売り切れてしまう例もあるため、購入を決めたものがあればいち早く確保しておくことをおすすめする。

20251123_Amazon_bigsale_8_1[Atzone Ginza] スーツケース 機内持ち込み 大容量 多機能 キャリーケース 軽量 隠しフック機能 キャリーバッグ USBポート付き 充電機能 耐衝撃 静音 ダブルキャスター20251123_Amazon_bigsale_8_2プロジェクター 家庭用【2025年進化モデル・27000LM・4K対応】超小型 270°回転 高輝度 1080P 天井投影 Wi-Fi6大画面 Android TV搭載 Bluetooth5.4 HiFiスピーカー 自動台形補正 ズーム機能 短距離投影 軽量20251123_Amazon_bigsale_8_3掃除機 コードレス【2025改良進化モデル】28000pa超強力吸引 軽量 コードレス掃除機 Type-C usb充電式 LEDライト付 スティッククリーナー ハンディークリーナー
20251123_Amazon_bigsale_1_1【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー20251123_Amazon_bigsale_1_2Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー20251123_Amazon_bigsale_1_3レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
20251123_Amazon_bigsale_2_1Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット20251123_Amazon_bigsale_2_2Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊20251123_Amazon_bigsale_2_3【2025最新 超薄型】ECOVACS(エコバックス) T50 OMNI ロボット掃除機 15000Pa強力吸引 加圧回転式デュアルモップ 水拭き 両用 毛絡まない モップ洗浄 自動ゴミ収集 高精度マッピング お掃除ロボット ブラック
20251123_Amazon_bigsale_3_1Jackery Solar Generator 2000 New 2042Wh ポータブル電源 200W ソーラーパネル 1枚 2点セット ソーラーチャージャー 1.7時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 バッテリー 定格出力2200W 瞬間最大4400W 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊20251123_Amazon_bigsale_3_2Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊20251123_Amazon_bigsale_3_3JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン bluetooth ハイブリッド ノイズキャンセリング/マルチポイント/IPX5/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ブラック/JBLTOURPRO2BLK 小
20251123_Amazon_bigsale_4_1Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック20251123_Amazon_bigsale_4_2SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 3Dケア & ピュアブライト スチーマー ベージュ セット 電気ブラシ フェイススチーマー 美顔器 電動頭皮ブラシ リフトアップ 【Amazon.co.jp限定】20251123_Amazon_bigsale_4_3[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69
20251123_Amazon_bigsale_5_1【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】20251123_Amazon_bigsale_5_2Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック20251123_Amazon_bigsale_5_3JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル ブラック JBLFLIP6BLK
20251123_Amazon_bigsale_6_1【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 9000シリーズ 洗浄機付き【Amazon.co.jp限定】 電動 髭剃り メンズ (72枚刃・回転式/SkinIQテクノロジー・お風呂剃り & 丸洗い可) S9696/50 ブラック20251123_Amazon_bigsale_6_2フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート (充電器用グラス付き) HX9911/66 ホワイト 【Amazon.co.jp 限定】20251123_Amazon_bigsale_6_3Amazon Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜グレーシャーホワイト
20251123_Amazon_bigsale_7_1[Yoigood] 電熱ベスト 【40800mAh大容量バッテリー付き 17箇所発熱】 加熱ベスト 前後独立スイッチ 3段階温度調節 USB給電 ヒートジャケット 速暖 保温 メンズ レディース20251123_Amazon_bigsale_7_2【Amazon.co.jp限定】セラミックヒーター 人感センサー 首振り 大風量 速暖 ・ 加湿機能搭載 暖房器具 足元ヒータ 2025冬新型 ・ AI知能恒温 ECO節電 1200W 4モード マイナスイオン 空気清浄 温度調節 1～12時間タイマー 睡眠モード20251123_Amazon_bigsale_7_3シャワーヘッド マイクロナノバブル 【2025革新＆360°回転】 節水シャワーヘッド 90%超節水 高洗浄力 5段階水流モード 手元ストップ機能付き 極細水流・超微細泡で毛穴汚れもしっかり落とす 美髪・肌ケア・保湿・保温効果
20251123_Amazon_bigsale_9_1【加湿器 スチーム式X超音波式】ハイブリッド式 5.5L大容量 30畳 卓上 アロマ対応 自動恒湿 45時間連続 加熱式 除菌 12時間タイマー 静音 リモコン付き 睡眠モード 花粉症/乾燥対策20251123_Amazon_bigsale_9_2セラミックヒーター【2025年最強モデル＆超音波加湿機能】人感センサー付き 電気ストーブ 節電対策 省エネ 自動首振 LED大型ディスプレ タイマー機能 おしゃれ 700W/1200W パワー スリム メモリー機能 転倒OFF 持ち運び便利20251123_Amazon_bigsale_9_3ドライヤー 大風量 【温度&風速表示・AI温度センサー搭載】 高濃度マイナスイオン ヘアドライヤー 速乾 1400W 高速風40m/s 温冷風ワンタッチ切替 4段階温度調節×3段階風量 スマートメモリー搭載 サロン級の仕上がり 静電気抑制 髪に潤い ヘアケア
20251123_Amazon_bigsale_10_1スマートウォッチ【2025年業界最新傑作】iPhone対応 アンドロイド対応 最新Bluetooth5.4 通話機能 音楽再生 1.9インチ大画面 活動量計 腕時計 100種類の運動モード スポーツウォッチ20251123_Amazon_bigsale_10_2脱毛器 VIO対応 【HIPL・サファイア冷却技術でほぼ無痛】 光脱毛器 メンズ レディース 髭 最大出力21J 照射回数無制限 5段階調節 手動/自動照射切替 美肌 顔 体 全身适用 家庭用脱毛器 メンズ レディース20251123_Amazon_bigsale_10_3ドライブレコーダー ミラー型【2025年進化モデル・4KHD画質・12インチ大画面】 ドライブレコーダー 前後カメラ WDR＆HDR ドラレコ 170度超広い視角 フル HD解像度 ミラレコ タッチパネル LED信号対応 デジタルインナーミラー ループ録画 緊急録画 衝撃録画 専用SDカード 24時間駐車監視

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な利用方法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

