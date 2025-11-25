【お得】ギフトカード購入で最大700ポイントがもらえる！Amazonブラックフライデーキャンペーン実施中

年内最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日まで開催されている。ブラックフライデー開催にあわせて、Amazonギフトカードがお得に購入できるキャンペーンが実施中だ。

本記事では、Amazonギフトカードキャンペーンについて詳しく紹介している。

【12月23日まで】Amazonギフトカード購入で最大700ポイントプレゼント！

Amazon

2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分の期間、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。

なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。

ポイント還元内容

Amazonギフトカード購入金額(税込) 付与ポイント 5,000～9,999円 300ポイント 10,000～19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

Amazonブラックフライデー2025はいつからいつまで？

年末商戦の中心イベントとなるAmazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間にわたって展開される長期戦となる。期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤の3日間は先行セールとしてスタートし、24日からの本セールで一気に割引対象が拡大。家電、生活用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルが本格的に値下げされる。

先行セール: 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59

本セール: 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59

総開催期間: 11月21日(金)〜12月1日(月)

ブラックフライデーを最大限に活かす上で重要なのが、期間中に実施されるポイントアップキャンペーンだ。11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物期間は21日(金)0:00からスタート。合計1万円以上の購入でポイント還元が適用され、条件次第では最大16%の高還元が狙える。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)の組み合わせが16%還元の条件で、特にカテゴリーとブランド条件の積み上げが鍵となる。

エントリー期間: 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

買い物対象期間: 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59

必須条件: エントリー+合計1万円以上の注文

ポイント上限: 最大10,000ポイント

最大16%還元対象: おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)

その他カテゴリーの最大還元: 9.5%

同時期にはスタンプラリーやポイント抽選といったサブキャンペーンも展開され、Amazonポイントが当たる「Black Friday Amazonスタンプラリー」、dポイントが当たる「dポイントスタンプラリー」など、買い物以外でもリターンが期待できる施策が多数用意されている。

Amazonスタンプラリー: 最大50,000ポイントが当たる抽選

dポイントスタンプラリー: 最大10,000 dポイントが当たる

支払い方法の最適化もお得度を左右するポイントだ。JCB CARD Wは事前登録でポイント4倍、Oki Dokiランド経由の購入で最大12倍のポイント獲得が可能。初回限定のAmazonギフトカードチャージ特典では5,000円以上の現金チャージで1,000ポイントが付与され、実質20%の高還元が得られる。これらの組み合わせ次第で、割引+還元の総合的な実質価格は大きく変化する。

JCB CARD W: 事前登録でポイント最大4倍

Oki Dokiランド経由: Amazonデバイス・Fashionで最大12倍

ギフトカード初回チャージ: 5,000円チャージで1,000ポイント(実質20%)

単に安く買うだけでなく、事前準備と還元条件の把握が勝敗を決めるのがAmazonブラックフライデー。開催全体を俯瞰し、エントリーや決済方法の最適化まで含めて準備しておくことで、この11日間の恩恵を最大限に引き出せる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。