11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、PS5やSwitchのソフトがセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiゲームソフトを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でゲームソフトは安くなる？

Amazonブラックフライデーでは、各種ゲームソフトがセール対象となる。ダウンロード版については売り切れの心配はないが、パッケージ版は在庫限りの販売。注目タイトルをセール価格で購入できるチャンスだが、確実に手に入れるためには早めに購入へ進むことをおすすめする。

ここでは、セール対象となっているゲームソフトを一挙に紹介している。

PS5

PS5は、ゲームソフトに加えて本体も販売。お得な本体とソフトのセットも多数ラインナップされている。さらに、ダウンロード版ソフトの購入に使える「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円オフで購入可能。販売数量に達し次第終了となるため、早めに確保しておきたい。

Switch・Switch2

