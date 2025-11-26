11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、PS5やSwitchのソフトがセール対象となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiゲームソフトを一覧でまとめている。
Amazonブラックフライデー2025でゲームソフトは安くなる？
Amazonブラックフライデーでは、各種ゲームソフトがセール対象となる。ダウンロード版については売り切れの心配はないが、パッケージ版は在庫限りの販売。注目タイトルをセール価格で購入できるチャンスだが、確実に手に入れるためには早めに購入へ進むことをおすすめする。
ここでは、セール対象となっているゲームソフトを一挙に紹介している。
PS5
Amazon
PS5は、ゲームソフトに加えて本体も販売。お得な本体とソフトのセットも多数ラインナップされている。さらに、ダウンロード版ソフトの購入に使える「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円オフで購入可能。販売数量に達し次第終了となるため、早めに確保しておきたい。
Switch・Switch2
Amazon
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ヒューマン フォール フラット|オンラインコード版
|1,528円
→1,120円
|27%OFF
|伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル -Switch2 【Amazon.co.jp限定特典】スクエアステッカー(ホログラム加工)
|5,478円
→4,656円
|15%OFF
|Pokemon Legends: Z-A (輸入版:北米) – Switch 2
|15,045円
→14,215円
|6%OFF
|ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版 - Switch
|3,278円
→1,967円
|40%OFF
|ぼくとシムのまち コージーコレクション - Switch
|4,745円
→2,901円
|39%OFF
|『ToHeart』 -Switch
|3,582円
→2,787円
|22%OFF
|初音ミク Project DIVA MEGA39's(メガミックス) – Switch
|6,589円
→3,295円
|50%OFF
|Overcooked 2 - オーバークック2|オンラインコード版
|2,801円
→1,246円
|56%OFF
|Stardew Valley|オンラインコード版
|1,507円
→1,077円
|29%OFF
|ソニックレーシング クロスワールド - Switch
|5,946円
→4,400円
|26%OFF
|グリムグリモア OnceMore - Switch
|5,478円
→2,900円
|47%OFF
|マスターオブモンスターズSSB - Switch
|6,242円
→4,607円
|26%OFF
|ドカポンキングダム コネクト -Switch
|6,380円
→3,807円
|40%OFF
|爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ 爆走スペシャルエディション -Switch 【特典】ビジュアルアートブック「NEPBIKE創刊号」、サウンドトラック「爆走音楽CD」、爆走ステッカー、描き下ろし爆走アクリルプレート、DLC「爆走コスチュームセット」がもらえるシリアルコード 同梱
|3,960円
→3,202円
|19%OFF
|ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ デラックス・エディション 【同梱物】DLC「スリザリン寮パック & ハッフルパフ寮パック & レイブンクロー寮パック & グリフィンドール寮パック & 2,000 ゴールド」 - Switch
|1,550円
→1,316円
|15%OFF
