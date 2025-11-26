このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ゲームソフトがAmazonブラックフライデーでセール対象！今すぐチェック
Tsutomu Maeda

Amazonブラックフライデーで安くなるゲームソフトは？PS5、Switch2のタイトルがセール中！PSストアチケットが1,100円引き

Amazonブラックフライデー2025でセール対象となっているPlaystation5(プレステ5)、Nintendo Switch 2(スイッチ2)のゲームタイトルは？値引き販売中のソフトを紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、PS5やSwitchのソフトがセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったiゲームソフトを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でゲームソフトは安くなる？

Amazonブラックフライデーでは、各種ゲームソフトがセール対象となる。ダウンロード版については売り切れの心配はないが、パッケージ版は在庫限りの販売。注目タイトルをセール価格で購入できるチャンスだが、確実に手に入れるためには早めに購入へ進むことをおすすめする。

ここでは、セール対象となっているゲームソフトを一挙に紹介している。

PS5

PS5は、ゲームソフトに加えて本体も販売。お得な本体とソフトのセットも多数ラインナップされている。さらに、ダウンロード版ソフトの購入に使える「プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット」がレジにて1,100円オフで購入可能。販売数量に達し次第終了となるため、早めに確保しておきたい。

商品名価格(税込)割引率
【セット買いキャンペーン】プレイステーション ストアチケット 15,000円＋1,100円セット16,100円
→15,000円		6.8%OFF
PlayStation 5 Pro(CFI-7000B01)希望小売価格119,980円
→104,980円～		最大12.5%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)72,980円
→62,980円		14%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー:リファンタジオ セット【Amazon.co.jp限定】 オリジナル壁紙 配信76,858円
→66,980円		13%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Call of Duty(R): Black Ops7 セット75,317円
→72,017円		4%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + NINJA GAIDEN 4 セット74,536円
→72,336円		3%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + デジモンストーリー タイムストレンジャー セット74,141円
→73,371円		1%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール:エクスペディション33 セット73,035円
→72,160円		1%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + ペルソナ3リロード セット72,330円
→71,820円		1%OFF
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + ペルソナ5 ザ・ロイヤル セット71,320円
→69,667円		2%OFF
メタファー：リファンタジオ - PS59,878円
→4,318円		56%OFF
龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii- PS56,930円
→3,830円		45%OFF
ユニコーンオーバーロード - PS55,160円
→4,281円		17%OFF
ペルソナ5 ザ・ロイヤル - PS54,340円
→3,830円		12%OFF
ペルソナ3 リロード - PS55,350円
→4,840円		10%OFF
ソウルハッカーズ2 - PS52,080円
→1,700円		18%OFF
マスターオブモンスターズSSB - PS55,545円
→4,607円		17%OFF
ソニックフロンティア - PS52,635円
→2,284円		13%OFF

Switch・Switch2

商品名価格(税込)割引率
ヒューマン フォール フラット|オンラインコード版1,528円
→1,120円		27%OFF
伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル -Switch2 【Amazon.co.jp限定特典】スクエアステッカー(ホログラム加工)5,478円
→4,656円		15%OFF
Pokemon Legends: Z-A (輸入版:北米) – Switch 215,045円
→14,215円		6%OFF
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版 - Switch3,278円
→1,967円		40%OFF
ぼくとシムのまち コージーコレクション - Switch4,745円
→2,901円		39%OFF
『ToHeart』 -Switch3,582円
→2,787円		22%OFF
初音ミク Project DIVA MEGA39's(メガミックス) – Switch6,589円
→3,295円		50%OFF
Overcooked 2 - オーバークック2|オンラインコード版2,801円
→1,246円		56%OFF
Stardew Valley|オンラインコード版1,507円
→1,077円		29%OFF
ソニックレーシング クロスワールド - Switch5,946円
→4,400円		26%OFF
グリムグリモア OnceMore - Switch5,478円
→2,900円		47%OFF
マスターオブモンスターズSSB - Switch6,242円
→4,607円		26%OFF
ドカポンキングダム コネクト -Switch6,380円
→3,807円		40%OFF
爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ 爆走スペシャルエディション -Switch 【特典】ビジュアルアートブック「NEPBIKE創刊号」、サウンドトラック「爆走音楽CD」、爆走ステッカー、描き下ろし爆走アクリルプレート、DLC「爆走コスチュームセット」がもらえるシリアルコード 同梱3,960円
→3,202円		19%OFF
ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ デラックス・エディション 【同梱物】DLC「スリザリン寮パック & ハッフルパフ寮パック & レイブンクロー寮パック & グリフィンドール寮パック & 2,000 ゴールド」 - Switch1,550円
→1,316円		15%OFF

