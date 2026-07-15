海外男子ゴルフのメジャー第4戦(最終戦)「全英オープンゴルフ選手権」が、2026年も行われる。

本記事では、全英オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

全英オープンゴルフ2026の概要・試合日程

全英オープンゴルフ選手権2026は、現地時間2026年7月16日(木)から19日(日)までの4日間にわたって開催される。

大会の舞台は、イングランド・マージーサイド州にあるロイヤルバークデールゴルフクラブ。あまり人の手が入っていない自然派の舞台として知られ、過去に10度全英オープン行われてきた名門コースだ。

開催日程は、7月16日(木)・17日(金)に予選ラウンド、18日(土)・19日(日)に決勝ラウンドが実施予定となっている。

なお、日本人選手としては松山英樹、久常涼、片岡尚之、永野竜太郎、米澤蓮、金子駆大、中島啓太、比嘉一貴の8名が出場予定だ。

ラウンド 開催日 第1日：予選ラウンド 7月16日(木) 第2日：予選ラウンド 7月17日(金) 第3日：決勝ラウンド 7月18日(土) 第4日：決勝ラウンド 7月19日(日)

全英オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

全英オープンゴルフ選手権2026は、ネット『U-NEXT』が全日見放題で独占ライブ配信。国際映像による最大5CHのマルチチャンネル中継に加え、日本人選手を中心に追う「日本勢密着マークLIVE」も用意されている。国際映像は「月額プラン(31日間無料トライアル含む)」と「ワールドゴルフパック」のどちらでも、日本勢密着マークLIVEは「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能だ。

その他、テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』で連日生中継される。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT ネット 【第1日】7/16(木)14:30～7/17(金)4:30

【第2日】7/17(金)14:30～7/18(土)4:30

【第3日】7/18(土)18:00～7/19(日)4:00

【最終日】7/19(日)17:00～7/20(月・祝)3:00 ゴルフネットワーク 衛星放送 【第1日】7/16(木)14:00～7/17(金)4:30

【第2日】7/17(金)14:00～7/18(土)4:30

【第3日】7/18(土)17:00～7/19(日)4:00

【最終日】7/19(日)16:00～7/20(月・祝)3:00

※すべて日本時間。

※中継内容・日程は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※U-NEXT「日本勢密着マークLIVE」の配信時間は密着対象選手のスタート時間次第。

※U-NEXT通常版ライブ配信の特定グループチャンネルの配信開始時間は決定次第公式サイトに記載。

全英オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを生配信する。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。また、「日本勢密着マークLIVE」を利用せず、最大5CHのマルチチャンネル国際映像のみで楽しむ場合、月額プランの31日間無料トライアルでも大会の視聴が可能だ。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。