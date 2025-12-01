Appleギフトカードポイント還元キャンペーンは今日まで！Amazonブラックフライデー2025最終日

Amazonブラックフライデー2025では、Appleギフトカード購入時に5%のポイント還元が行われるキャンペーンが実施されている。

本記事では、Appleギフトカードポイント還元キャンペーンの参加方法や期間などを紹介する。

Appleギフトカードポイント還元キャンペーンの詳細は？

Amazonはブラックフライデー2025の開催中、「Apple Gift Card (Eメール送信タイプ) 5%ポイント還元」キャンペーンを実施している。その名の通り、Apple Gift Card (Eメール送信タイプ) を購入すると、5％のポイント還元が適用される。なお、Amazonで購入できるAppleギフトカードの金額には制限があり、1日5万円まで。制限を超えた金額分は、自動的にキャンセルされる。

また、Appleギフトカードの購入時は、「Apple Gift Card (Eメール送信タイプ) 5%ポイント還元」キャンペーンで加算される5%だけでなく、Amazonブラックフライデーのポイントアップキャンペーンによる還元率も加算。対象カテゴリーや対象ブランドには含まれないが、プライム会員の+1.5%、Amazon Mastercard支払いの+3.0%は適用されるため、最大で9.5%ものポイント還元となる。

Appleギフトカードポイント還元キャンペーンの期限・参加方法は？

「Apple Gift Card (Eメール送信タイプ) 5%ポイント還元」は、2025年11月14日（金)18時00分から2025年12月1日（月)23時59分まで実施。参加するためには、エントリーは不要だが、プライム会員(30日間無料体験あり)に登録している必要がある。

また、対象となるAppleギフトカードはEメール送信タイプのみ。対象商品一覧はこちらのページから確認することができる。

Appleギフトカード購入がさらにお得！ポイントアップキャンペーン詳細

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。