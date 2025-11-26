このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Anker製品がAmazonブラックフライデーでセール対象！今すぐチェック
Tsutomu Maeda

Anker製品が過去最多300製品以上がAmazonブラックフライデーで値下げ！モバイルバッテリー・soundcore・充電器など

モバイルバッテリー、soundcore、充電器などのAnker製品がAmazonブラックフライデーでセール販売！過去最多300製品以上の製品から厳選したおすすめを紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、過去最多300製品以上のAnker製品がセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったおすすめAnker製品を一覧でまとめている。

【過去最多出品】Amazonブラックフライデー2025でAnker製品はある？

Amazonブラックフライデーでは、過去最多300製品以上のAnker製品がセール販売。モバイルバッテリーや充電器などのほか、ワイヤレスイヤホンのsoundcoreシリーズなどもセール販売となっている。

ここでは、セール対象となっているAnker製品を一挙に紹介している。

Anker製品の人気商品では、「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) 」が45%オフで4,690円(税込)、高額商品の「Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」も43%オフで43,080円引きの56,910円(税込)と大特価。その他、「Anker Soundcore Liberty 5」が20％オフで11,990円(税込)となるなど充実のラインナップとなっている。

商品名価格(税込)割引率
Anker Soundcore Space One (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン)【ウルトラノイズキャンセリング2.0 / 最大55時間音楽再生 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ピンク10,990円
→8,490円		23%OFF
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック14,990円
→11,990円		20%OFF
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック5,990円
→4,490円		25%OFF
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック7,990円
→6,490円		19%OFF
Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 ポータブル電源1024Wh 定格出力1550W 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ遠隔操作 キャンプ 防災 停電対策 アンカー99,990円
→56,910円		43%OFF
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応8,490円
→4,690円		45%OFF
Anker (アンカー) USB 3.0 SDカードリーダー 2-in-1 SDカードリーダー SDXC SDHC MMC RS-MMC Micro SDXC Micro SDHC UHS-Iカード - カードリーダー Micro SDカードリーダー990円
→840円		15%OFF
Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)6,990円
→4,490円		36%OFF
Anker 323 Charger (33W) (USB PD 充電器 USB-C USB-A 33W)【PSE技術基準適合/USB PD対応/折りたたみ式プラグ】MacBook USB PD対応Windows PC iPhone14 iPad Pixel Galaxy Android PC各種対応 (ホワイト)2,990円
→1,990円		33%OFF
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) (モバイルバッテリー 10000mAh 35W出力 大容量 LEDディスプレイ USB-Cケーブル内蔵 一体型 同時充電)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 17 / 16 / 15 Android MacBook Air その他対応 (ミントブルー)9,990円
→6,990円		30%OFF
Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル ダークグレー【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 MacBook PD対応Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種12,990円
→8,490円		35%OFF
Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W USB PD対応 USB 2.0 iPhone 16 / 16 Pro MacBook Pro/Air iPad Pro/Air 5 Galaxy S25 Pixel LG 対応 0.9m2,790円
→1,890円		32%OFF
Anker PowerCore Slim 10000（モバイルバッテリー 大容量 薄型 10000mAh）【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ ＆ VoltageBoost/低電流モード搭載】iPhone ＆ Android 各種対応（ブラック）2,990円
→2,190円		27%OFF
Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 ACコンセント (ホワイト)1,790円
→1,390円		22%OFF
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C) iPad iPhone 17シリーズ MacBook Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応19,990円
→13,490円		33%OFF
【2本セット】Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-Cケーブル 60W USB PD対応 iPhone 16 / 15 / MacBook Pro iPad Pro iPad Air 5 Galaxy S25 Pixel LG 他対応 (1.8m ブラック)1,490円
→1,090円		27%OFF
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) モニタースタンド ワイヤレス充電 100W USB PD対応 4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート 10Gbps USB-C USB-Aポート搭載 高速データ転送32,990円
→21,490円		35%OFF
Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 16シリーズ / 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy 各種対応 最大10W出力 (ブラック)2,499円
→1,790円		28%OFF
Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 16 / 15 / 14 / 13 ブラック14,990円
→8,990円		40%OFF
Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) 最大8K USB PD 最大140W出力対応USB-Cアップストリームポート 3画面同時出力 10Gbps高速データ転送 GaN搭載 ACアダプタ内蔵 冷却システム ディスプレイ搭載 DisplayLinkダウンロード必要39,990円
→29,990円		25%OFF

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

