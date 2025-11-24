Amazon(アマゾン)では年に数回、商品の割引やポイント還元率の増加が受けられるお得なセールを実施している。

本記事では、Amazonが開催する各セールの年間スケジュールを紹介する。

Amazonの年間セール日程｜2025年の最新イベントは？

Amazon

例年、Amazonでは年間6回程度のビッグセールを開催。各セールでは商品の割引やタイムセール、ポイント還元率が増加するポイントアップキャンペーンなどが実施される。

セール名 時期(2025年) 参加条件 スマイルセール初売り 1月3日～7日 なし スマイルセール 1月31日～2月3日 なし スマイルセール新生活 2月28日～3月4日 なし スマイルセール新生活FINAL 3月28日～4月1日 なし スマイルセールゴールデンウィーク 4月18日～4月21日 なし スマイルセール 5月30日～6月2日 なし プライムデー 7月11日～14日 プライム会員限定 スマイルセール 8月29日～9月4日 なし プライム感謝祭 10月7日～10月10日 プライム会員限定 スマイルセール 10月27日～11月4日 なし ブラックフライデー 11月24日～12月1日

先行セールは11月21日～23日 なし 年末の贈り物セール 12月下旬

※例年 なし

Amazon次回のセールはいつ？

次回のAmazonセールは、11月24日からスタートする年内最後のビッグセール「ブラックフライデー」だ。

今年のブラックフライデーは11月21日から先行セールがスタートし、同24日から本セールを開催。期間は12月1日(月)23:59までとなる。

Amazon各セールの特徴は？

年間では6度にわたって開催される見込みの各セールだが、プライム感謝祭は特にプライムデーなどと同様にブラックフライデーに次いで大規模かつ割引率の高いセールだ。その他にもそれぞれ特徴が異なっており、お得な商品を探すうえでは自身の要望に適したセールか否かの判断も重要だ。

セール名 特徴 スマイルセール初売り ・家電や日用品、食品まで数多くの商品がセール対象

・福袋が充実 スマイルセール新生活 ・上旬は家電やインテリアなど、新生活を支える商品が豊富

・下旬は幅広い商品がセール対象 プライムデー ・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴

・先行セールも実施

タブレットなどのAmazonデバイスが豊富 プライム感謝祭 ・冬に向けた防寒アイテムなどの商品が豊富

その他も極めて幅広い商品がセール対象 ブラックフライデー ・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴

・先行セールも実施

・プライム会員以外も参加可能 年末の贈り物セール 年末のギフトとして人気の商品が多くセール対象

Amazonブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。