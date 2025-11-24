このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon sale most valueAmazon
【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェック
Yuta Tokuma

Amazonで1番安いセールはなに？ブラックフライデーは安くない？プライム感謝祭などと比較

Amazon(アマゾン)で1番安いせールはどれ？ブラックフライデー、プライム感謝祭、プライムデーの2025年間日程カレンダーまとめ。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)では年に数回、商品の割引やポイント還元率の増加が受けられるお得なセールを実施している。

【Amazonブラックフライデー2025】大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonが開催する各セールの年間スケジュールを紹介する。

Amazonの年間セール日程｜2025年の最新イベントは？

when amazon black friday 2025 scheduleAmazon

例年、Amazonでは年間6回程度のビッグセールを開催。各セールでは商品の割引やタイムセール、ポイント還元率が増加するポイントアップキャンペーンなどが実施される。

セール名時期(2025年)参加条件
スマイルセール初売り1月3日～7日なし
スマイルセール1月31日～2月3日なし
スマイルセール新生活2月28日～3月4日なし
スマイルセール新生活FINAL3月28日～4月1日なし
スマイルセールゴールデンウィーク4月18日～4月21日なし
スマイルセール5月30日～6月2日なし
プライムデー7月11日～14日プライム会員限定
スマイルセール8月29日～9月4日なし
プライム感謝祭10月7日～10月10日プライム会員限定
スマイルセール10月27日～11月4日なし
ブラックフライデー11月24日～12月1日
先行セールは11月21日～23日		なし
年末の贈り物セール12月下旬
※例年		なし

【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェックセール会場はこちら

Amazon次回のセールはいつ？

次回のAmazonセールは、11月24日からスタートする年内最後のビッグセール「ブラックフライデー」だ。

今年のブラックフライデーは11月21日から先行セールがスタートし、同24日から本セールを開催。期間は12月1日(月)23:59までとなる。

【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェックセール会場はこちら

Amazon各セールの特徴は？

年間では6度にわたって開催される見込みの各セールだが、プライム感謝祭は特にプライムデーなどと同様にブラックフライデーに次いで大規模かつ割引率の高いセールだ。その他にもそれぞれ特徴が異なっており、お得な商品を探すうえでは自身の要望に適したセールか否かの判断も重要だ。

セール名特徴
スマイルセール初売り・家電や日用品、食品まで数多くの商品がセール対象
・福袋が充実
スマイルセール新生活・上旬は家電やインテリアなど、新生活を支える商品が豊富
・下旬は幅広い商品がセール対象
プライムデーAmazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴
・先行セールも実施
タブレットなどのAmazonデバイスが豊富
プライム感謝祭・冬に向けた防寒アイテムなどの商品が豊富
その他も極めて幅広い商品がセール対象
ブラックフライデー・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴
・先行セールも実施
・プライム会員以外も参加可能
年末の贈り物セール年末のギフトとして人気の商品が多くセール対象

【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品

【Amazonブラックフライデー2025】11/21(金)～先行セール開始！大幅値下げ・割引対象品を今すぐチェックセール会場はこちら

1 amazon blackfriday 2025 1120【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F16 FX608JMR 16インチ RTX 5060 インテル Core i5 14450HX メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 重量 2.3kg 動画編集 イェーガーグレー FX608JMR-I5R5060A2 amazon blackfriday 2025 1120[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-9953 amazon blackfriday 2025 1120iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL
4 amazon blackfriday 2025 1120TOSHIBA(東芝) ドラム式洗濯乾燥機 幅60㎝ 洗濯12kg 乾燥7kg 左開き TW-127XM3L(W) グランホワイト ヒートポンプ 大風量乾燥 Ag+抗菌水 洗剤自動投入5 amazon blackfriday 2025 1120by Amazon 犬用 ウンチ処理袋 無香料 300枚 (トイレに流せる)6 amazon blackfriday 2025 1120象印マホービン 炊飯器 5.5合 炎舞炊き 圧力IHタイプ 日本製 お手入れ点数2点 スレートブラック NW-PV10-BZ
1 amazon blackfriday 2025 1120シャープ ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3A-T ブラウン 30L 2段 コンベクション あぶり焼き 音声操作 対話 スマホ連携 高性能センサー プレミアムモデル2 amazon blackfriday 2025 1120アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]3 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
4 amazon blackfriday 2025 1120[スケッチャーズ] スニーカーブーツ GO WALK FLEX-GRAND ENTRY_124836 レディース5 amazon blackfriday 2025 1120SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub26 amazon blackfriday 2025 1118Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
6 amazon blackfriday 2025 1120[チャンピオン] 【Amazon.co.jp限定】トレーナー 長袖 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ C3-W005Z メンズ7 blackfriday sale 20251118Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック7 amazon blackfriday 2025 1120ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】
8 amazon blackfriday 2025 1120エレコム モバイルバッテリー 9000mAh 45W 【世界初】ナトリウムイオン電池 USB PD対応 2ポート Type-C USB-A PPS対応 ブラック EC-C27LBK11 blackfriday sale 20251118Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー9 amazon blackfriday 2025 1120[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
11 amazon blackfriday 2025 1120ASUS スマートフォン ROG Phone 8 Pro 【日本正規代理店品】ファントムブラック ROG8P-BK16R512/A docomo/au/SoftBank/Y!mobile/ahamo/povo/LINEMO/楽天モバイル 回線対応 6.78型 ワイド 防水/防塵(IP65IP68) 5G / イヤホンジャック/Felica12 amazon blackfriday 2025 1120Plaud NotePin AI ボイスレコーダー【通常版】AI文字起こし/要約 ウェアラブルAIツール カプセル型 先端LLM活用 ワンタッチ録音 アプリ連動 112言語対応 発言者識別 編集可能 20時間連続使用 音声インポート Bluetooth接続 スマホ/パソコン対応 専用マグネットピン/クリップ付属 軽量 64GB大容量 録音機 小型 議事録/講義ノート/ボイスメモ/会話記録 シルバー13 amazon blackfriday 2025 1120【自転車 完全品｜自転車安全整備士点検済】電動自転車 パナソニック (Panasonic) 2025年モデル ビビSX25 BE-FS433_633 8.0Ah 3段変速 電動アシスト自転車
14 amazon blackfriday 2025 1120SurLuster(シュアラスター) カーシャンプー1000 洗車 中性 泡立ち 全塗装色対応 コーティング車対応 1L 車 ボディ タイヤ ノーコンパウンド S-3015 amazon blackfriday 2025 1120【公式】【スワロフスキー】Stilla Attract ネックレス, ラウンドカット, ホワイト, ロジウム・プレーティング16 amazon blackfriday 2025 1120【最大30日間お試し対象】 ヒツジのいらない枕 ヒツジのいらないマットレス ULTRA SLEEPER シングル カバー付 高反発 マットレス ベッドマット マットレストッパー
13 blackfriday sale 20251118New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)14 blackfriday sale 20251118Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト15 blackfriday sale 20251118パンテーン シャンプー&コンディショナーセット 2L+2KG [6.7 個分 x 2] 詰め替え大容量 エクストラダメージリペア
16 blackfriday sale 20251118Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと10コアGPU搭載Apple M4チップ, 24GB ユニファイドメモリ, 512GB) - ミッドナイト17 blackfriday sale 20251118JVCケンウッド Victor SP-WS02BT Bluetooth スピーカー 小型 最大12時間再生 ステレオペアリング ポータブルスピーカー AUX対応 出力20W USB-C充電 ウッドデザイン18 blackfriday sale 20251118Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ｜大容量バッテリー 5,000mAh｜SM-A366QZAASJP
19 blackfriday sale 20251118シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル20 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー 90W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック21 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp 限定】JBL SB510 オールインワンサウンドバー/サブウファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/ARC対応/Dolby Audio/ブラック JBLSB510BLKJN
22 blackfriday sale 20251118Insta360 Ace Pro 2 - デュアルバッテリー ライカとの共同開発による防水仕様の8Kアクションカメラ。1/1.3インチセンサー、デュアルAIチップ 暗所性能 オーディオ、フリップ式スクリーン＆AI編集でVlogやオートバイなどに最適 街撮りや都市旅行のための卓越した オーディオ ストリート撮影キット23 blackfriday sale 20251118コクヨ(KOKUYO) テープのり のり ドットライナー 詰め替え 30個パック タ-D400-08X3025 blackfriday sale 20251118マキタ 純正品 BL1050B (10.8V-Typ.5Ah) リチウムイオンバッテリー 残容量表示付 A-77213 純正箱入 SHIBASHO(柴商アクセサリーバッグ付)
26 blackfriday sale 20251118Xiaomi POCO F7 Ultra 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite 120Wハイパーチャージ IP68防塵防水 イエロー27 blackfriday sale 20251118ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A(W) 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ホワイト31 blackfriday sale 20251118NICHIGA(ニチガ) ナーコライト100％ 重曹 （アメリカ産） 4.7ｋｇ 食品添加物 アルミニウムフリー baking soda TK1
29 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー 【 100袋 】 ドリップバッグ コーヒー 【大容量】 (100袋, リッチブレンド)30 blackfriday sale 20251118オリヒロ セサミン スクワレン配合カプセル 60粒28 blackfriday sale 20251118【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】75V型 75E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ
32 blackfriday sale 20251118[TIRTIR] Waterism Glow Tint [ティルティル] ウォーターリズムグロウティント (08 SUMMER PUMPKIN)33 blackfriday sale 20251118【新モデル】 YOLU ヨル トリートメント 詰め替え 大容量 リラックスナイトリペア34 blackfriday sale 20251118クレオワンデーUVモイスト 30枚 4箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-4.75 高含水 うるおい UVカット フィット感

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0