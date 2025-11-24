Amazon(アマゾン)では年に数回、商品の割引やポイント還元率の増加が受けられるお得なセールを実施している。
本記事では、Amazonが開催する各セールの年間スケジュールを紹介する。
Amazonの年間セール日程｜2025年の最新イベントは？
例年、Amazonでは年間6回程度のビッグセールを開催。各セールでは商品の割引やタイムセール、ポイント還元率が増加するポイントアップキャンペーンなどが実施される。
|セール名
|時期(2025年)
|参加条件
|スマイルセール初売り
|1月3日～7日
|なし
|スマイルセール
|1月31日～2月3日
|なし
|スマイルセール新生活
|2月28日～3月4日
|なし
|スマイルセール新生活FINAL
|3月28日～4月1日
|なし
|スマイルセールゴールデンウィーク
|4月18日～4月21日
|なし
|スマイルセール
|5月30日～6月2日
|なし
|プライムデー
|7月11日～14日
|プライム会員限定
|スマイルセール
|8月29日～9月4日
|なし
|プライム感謝祭
|10月7日～10月10日
|プライム会員限定
|スマイルセール
|10月27日～11月4日
|なし
|ブラックフライデー
|11月24日～12月1日
先行セールは11月21日～23日
|なし
|年末の贈り物セール
|12月下旬
※例年
|なし
Amazon次回のセールはいつ？
次回のAmazonセールは、11月24日からスタートする年内最後のビッグセール「ブラックフライデー」だ。
今年のブラックフライデーは11月21日から先行セールがスタートし、同24日から本セールを開催。期間は12月1日(月)23:59までとなる。
Amazon各セールの特徴は？
年間では6度にわたって開催される見込みの各セールだが、プライム感謝祭は特にプライムデーなどと同様にブラックフライデーに次いで大規模かつ割引率の高いセールだ。その他にもそれぞれ特徴が異なっており、お得な商品を探すうえでは自身の要望に適したセールか否かの判断も重要だ。
|セール名
|特徴
|スマイルセール初売り
|・家電や日用品、食品まで数多くの商品がセール対象
・福袋が充実
|スマイルセール新生活
|・上旬は家電やインテリアなど、新生活を支える商品が豊富
・下旬は幅広い商品がセール対象
|プライムデー
|・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴
・先行セールも実施
タブレットなどのAmazonデバイスが豊富
|プライム感謝祭
|・冬に向けた防寒アイテムなどの商品が豊富
その他も極めて幅広い商品がセール対象
|ブラックフライデー
|・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴
・先行セールも実施
・プライム会員以外も参加可能
|年末の贈り物セール
|年末のギフトとして人気の商品が多くセール対象
Amazonブラックフライデー2025のおすすめ目玉商品
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
