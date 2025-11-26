このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Fire TV Stickが半額！Fire HD 10が45％OFF！Amazonデバイスがブラックフライデーでセール｜対象商品まとめ

【ファイアースティックが半額】Amazonブラックフライデー2025でセール対象となっているAmazonデバイスは？Fireタブレット、Kindle端末が大幅割引！セール対象商品を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、Amazonデバイスが大幅値引きのセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったAmazonデバイスを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でAmazonデバイスが大幅値引き！半額超えも多数

AmazonブラックフライデーではFire TVやKindleなどのAmazonデバイスがセール対象となる。

ここでは、セール対象となっているAmazonデバイスを一挙に紹介している。

Fire TV

20251124_Amazon_FirestickAmazon

Fire TV Stickシリーズでは、注目の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が50％オフで3,980円(税込)。また、Fire TVまとめ買いセールが実施されており、「Fire TV Stick 4K Select」と対象商品をセット買いするとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。

商品名価格(税込)割引率ポイント
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円
→3,980円		50%OFF4Kの高画質ストリーミング
Amazon Fire TV Stick HD6,980円
→3,480円		50%OFF大画面でフルHDの楽しさを簡単に 
Amazon Fire TV Stick 4K Plus 9,980円
→5,980円		40%OFF映画館のような4K体験
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス)12,980円
→7,980円		39%OFFFire TV Stick史上最もパワフル 
Amazon Fire TV Cube(キューブ) 19,980円
→13,980円		30%OFF究極の体験をハンズフリーで

Fireタブレット

20251124_Amazon_FireTVAmazon

Fireタブレットでは、高性能モデルの「Amazon Fire Max 11」が25%オフで1万円引きの29,980円(税込)。人気の「Amazon Fire HD 10 インチ」が45％オフで10,980円(税込)となっている。また、Fireタブレットまとめ買いセールが実施されており、キャンペーン対象商品を2台同時購入するとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。

商品名価格(税込)割引率ポイント
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット19,980円
→10,980円		45%OFF1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円
→7,990円		50%OFF持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 23,980円
→14,980円		38%OFF対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル 23,980円
→14,980円		38%OFF対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス20,980円
→12,980円		38%OFF3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
Amazon Fire Max 11 タブレット 39,980円
→29,980円		25%OFF11インチ 2Kディスプレイ 128GB
Amazon Fire 7 キッズモデル (7インチ) ブルー 13,980円
→6,990円		50%OFF数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
【セット買い】Fire HD 8 3GB RAM 32GBストレージ ブラック21,540円
→11,550円		46%OFF純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット
Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン19,980円
→11,980円		40%OFF3GB RAM 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
【セット買い】Fire HD 8 4GB RAM 64GBストレージ ブラック23,540 円
→12,550円		47%OFF純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット
【セット買い】Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー26,510円
→16,210円		39%OFFMinecraft ポケット付きビニールトート (ブルー)
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) グリーン26,460円
→16,960円		36%OFF対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー26,460円
→16,960円		36%OFF対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル 26,460円
→16,960円		36%OFF対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
【スタイラスペンセット】Fire HD 10 タブレット - 28,960円
→19,460円		33%OFF10インチHD ディスプレイ 64GB ブラック

Kindle端末

20251124_Amazon_KindleAmazon

Fireタブレットでは、最新モデルの「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」が22%オフで1万円引きの34,980円(税込)。高性能の「Kindle Scribe Notebook Design」については、23％オフで14,000円引きの45,980円(税込)となっている。

商品名価格(税込)割引率ポイント
Kindle Paperwhite (16GB) 27,980円
→19,980円		29%OFF7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
Amazon Kindle 19,980円
→13,980円		30%OFF目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション44,980円
→34,980円		22%OFF32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)32,980円
→24,980円		24%OFF7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
New Amazon Kindle Colorsoft39,980円
→29,980円		25%OFF16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
Kindle Scribe Notebook Design59,980円
→45,980円		23%OFF10.2インチディスプレイ、32GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
New Amazon Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー42,980円
→32,980円		23%OFFAmazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が12か月間読み放題、防水、16GBストレージ、最大8週間持続バッテリー
Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー29,980円
→21,980円		27%OFFAmazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題

Echo & Alexa

20251124_Amazon_EchoAmazon

音声だけで天気やニュース、音楽などをリモート操作できるスマートスピーカーのEchoシリーズでは、スタンダードな「Amazon Echo Pop」が60％オフで2,380円(税込)。室内灯やエアコンなどを一括で管理できる「Amazon Echo Hub」も62%オフの9,980円(税込)と大幅値引きされている。

商品名価格(税込)割引率ポイント
Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代7,480円
→3,980円		47%OFFAlexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代12,980円
→6,980円		46%OFFスマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
Amazon Echo Spot（2024年発売）11,480円
→6,480円		44%OFFスマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック
Amazon Echo Pop (エコーポップ)5,980円
→2,380円		60%OFFコンパクトスマートスピーカー with Alexa｜グレーシャーホワイト
Amazon Echo Hub (エコーハブ)25,980円
→9,980円		62%OFF8インチスマートホームコントロールパネル with Alexa
【セット買い】Echo Show 5 (第3世代) クラウドブルー + Ring Indoor Cam (第2世代) ブラック18,960円
→9,200円		51%OFFセット購入で半額

Ring

20251124_Amazon_RingAmazon

スマホで映像確認できるセキュリティカメラ・ドアベルのRingシリーズでは、小型・軽量の「Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代」が55％オフで2,680円(税込)。簡単に取り付けられるドア前の防犯カメラ「Ring Battery Doorbell」は50％オフで7,480円(税込)となっている。

商品名価格(税込)割引率 
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ブラッシュ 5,980円
→2,680円		55%OFF軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) | 8,980円
→5,980円		33%OFF外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ブラック | Ring Homeプラン30日間無料体験
【セット買い】Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) 24,150円
→13,470円		44%OFFホワイト + ソーラーパネル + ポールマウント | Ring Homeプラン30日間無料体験
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル) 14,980円
→7,480円		50%OFFワンタッチ取り付け。ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト 5,980円
→2,680円		55%OFF軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
Ring 首振り機能付きインドアカム8,980円
→5,980円		33%OFF左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) 8,980円
→5,980円		33%OFFレンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)8,980円
→5,980円		33%OFF外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)12,980円
→7,780円		40%OFF高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
Ring Spotlight Cam Plus, Battery (リング スポットライトカム プラス バッテリーモデル) ホワイト 24,980円
→14,980円		40%OFFセンサーライト付き屋外カメラ、双方向音声、電球色LED | Ring Homeプラン30日間無料体験
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル)14,980円
→7,480円		50%OFFワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル)＋中継器機能付きチャイムプロ | Ring Home20,960円
→10,460円		50%OFFプラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
Ring Battery Doorbell Plus (リング ドアベルプラス バッテリーモデル)24,980円
→12,480円		50%OFF上下左右150°のワイドなカメラ視野角、1536p HD+ビデオ、電源工事不要なスマホ対応ドアホン・インターホン | Ring Homeプラン30日間無料体験
Ring ワイヤレス カメラ付きドアベル 2023年発売 | 30,960円
→15,460円		50%OFF配線工事不要 wifi接続 スマホ対応 モーション検知機能搭載 | Ring Homeプラン30日間無料体験
【カメラ4つセット】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト23,920円
→9,520円		60%OFF軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム17,960円
→11,060円		38%OFF左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
【カメラ2つセット】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)17,960円
→11,060円		38%OFF外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
【カメラ2つセット】Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)25,960円
→14,260円		45%OFF高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
【セット買い】Echo Show 5 (第3世代) グレーシャーホワイト + Ring Indoor Cam (第2世代) ホワイト18,960円
→9,200円		51%OFFセット買いで51%オフ
【2023年度グッドデザイン賞受賞見守りカメラ】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) ホワイト + Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 グレーシャーホワイト21,960円
→12,460円		43%OFFEcho Show 5がセットになってお得
【セット買い】Echo Hub (エコーハブ) + Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) ホワイト34,960円
→14,520円		58%OFFEcho Hubがセットになってお得
Ring インターホンの代わりに 5.5インチモニター 2023年発売37,960円
→18,960円		50%OFF配線工事不要 wifi接続 スマホ対応 モーション検知機能搭載

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

