11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、Amazonデバイスが大幅値引きのセール対象となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったAmazonデバイスを一覧でまとめている。
Amazonブラックフライデー2025でAmazonデバイスが大幅値引き！半額超えも多数
AmazonブラックフライデーではFire TVやKindleなどのAmazonデバイスがセール対象となる。
ここでは、セール対象となっているAmazonデバイスを一挙に紹介している。
Fire TV
Amazon
Fire TV Stickシリーズでは、注目の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が50％オフで3,980円(税込)。また、Fire TVまとめ買いセールが実施されており、「Fire TV Stick 4K Select」と対象商品をセット買いするとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ポイント
|【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select
|7,980円
→3,980円
|50%OFF
|4Kの高画質ストリーミング
|Amazon Fire TV Stick HD
|6,980円
→3,480円
|50%OFF
|大画面でフルHDの楽しさを簡単に
|Amazon Fire TV Stick 4K Plus
|9,980円
→5,980円
|40%OFF
|映画館のような4K体験
|Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス)
|12,980円
→7,980円
|39%OFF
|Fire TV Stick史上最もパワフル
|Amazon Fire TV Cube(キューブ)
|19,980円
→13,980円
|30%OFF
|究極の体験をハンズフリーで
Fireタブレット
Amazon
Fireタブレットでは、高性能モデルの「Amazon Fire Max 11」が25%オフで1万円引きの29,980円(税込)。人気の「Amazon Fire HD 10 インチ」が45％オフで10,980円(税込)となっている。また、Fireタブレットまとめ買いセールが実施されており、キャンペーン対象商品を2台同時購入するとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ポイント
|Amazon Fire HD 10 インチ タブレット
|19,980円
→10,980円
|45%OFF
|1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
|Amazon Fire HD 8 タブレット
|15,980円
→7,990円
|50%OFF
|持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク
|23,980円
→14,980円
|38%OFF
|対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル
|23,980円
→14,980円
|38%OFF
|対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス
|20,980円
→12,980円
|38%OFF
|3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|Amazon Fire Max 11 タブレット
|39,980円
→29,980円
|25%OFF
|11インチ 2Kディスプレイ 128GB
|Amazon Fire 7 キッズモデル (7インチ) ブルー
|13,980円
→6,990円
|50%OFF
|数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|【セット買い】Fire HD 8 3GB RAM 32GBストレージ ブラック
|21,540円
→11,550円
|46%OFF
|純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット
|Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ) グリーン
|19,980円
→11,980円
|40%OFF
|3GB RAM 対象年齢6歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
|【セット買い】Fire HD 8 4GB RAM 64GBストレージ ブラック
|23,540 円
→12,550円
|47%OFF
|純正ファブリックカバー (ブラック) + 保護フィルム セット
|【セット買い】Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー
|26,510円
→16,210円
|39%OFF
|Minecraft ポケット付きビニールトート (ブルー)
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) グリーン
|26,460円
→16,960円
|36%OFF
|対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー
|26,460円
→16,960円
|36%OFF
|対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
|Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) スマイル
|26,460円
→16,960円
|36%OFF
|対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題【保護フィルム付き】
|【スタイラスペンセット】Fire HD 10 タブレット -
|28,960円
→19,460円
|33%OFF
|10インチHD ディスプレイ 64GB ブラック
Kindle端末
Amazon
Fireタブレットでは、最新モデルの「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」が22%オフで1万円引きの34,980円(税込)。高性能の「Kindle Scribe Notebook Design」については、23％オフで14,000円引きの45,980円(税込)となっている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ポイント
|Kindle Paperwhite (16GB)
|27,980円
→19,980円
|29%OFF
|7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
|Amazon Kindle
|19,980円
→13,980円
|30%OFF
|目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、マッチャ、16GB、広告なし
|New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション
|44,980円
→34,980円
|22%OFF
|32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB)
|32,980円
→24,980円
|24%OFF
|7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
|New Amazon Kindle Colorsoft
|39,980円
→29,980円
|25%OFF
|16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
|Kindle Scribe Notebook Design
|59,980円
→45,980円
|23%OFF
|10.2インチディスプレイ、32GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、タングステン (2024年発売)
|New Amazon Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー
|42,980円
→32,980円
|23%OFF
|Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が12か月間読み放題、防水、16GBストレージ、最大8週間持続バッテリー
|Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー
|29,980円
→21,980円
|27%OFF
|Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が6か月間読み放題
Echo & Alexa
Amazon
音声だけで天気やニュース、音楽などをリモート操作できるスマートスピーカーのEchoシリーズでは、スタンダードな「Amazon Echo Pop」が60％オフで2,380円(税込)。室内灯やエアコンなどを一括で管理できる「Amazon Echo Hub」も62%オフの9,980円(税込)と大幅値引きされている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ポイント
|Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代
|7,480円
→3,980円
|47%OFF
|Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
|Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代
|12,980円
→6,980円
|46%OFF
|スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
|Amazon Echo Spot（2024年発売）
|11,480円
→6,480円
|44%OFF
|スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック
|Amazon Echo Pop (エコーポップ)
|5,980円
→2,380円
|60%OFF
|コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜グレーシャーホワイト
|Amazon Echo Hub (エコーハブ)
|25,980円
→9,980円
|62%OFF
|8インチスマートホームコントロールパネル with Alexa
|【セット買い】Echo Show 5 (第3世代) クラウドブルー + Ring Indoor Cam (第2世代) ブラック
|18,960円
→9,200円
|51%OFF
|セット購入で半額
Ring
Amazon
スマホで映像確認できるセキュリティカメラ・ドアベルのRingシリーズでは、小型・軽量の「Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代」が55％オフで2,680円(税込)。簡単に取り付けられるドア前の防犯カメラ「Ring Battery Doorbell」は50％オフで7,480円(税込)となっている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ブラッシュ
|5,980円
→2,680円
|55%OFF
|軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) |
|8,980円
→5,980円
|33%OFF
|外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ブラック | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【セット買い】Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)
|24,150円
→13,470円
|44%OFF
|ホワイト + ソーラーパネル + ポールマウント | Ring Homeプラン30日間無料体験
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル)
|14,980円
→7,480円
|50%OFF
|ワンタッチ取り付け。ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト
|5,980円
→2,680円
|55%OFF
|軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
|Ring 首振り機能付きインドアカム
|8,980円
→5,980円
|33%OFF
|左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス)
|8,980円
→5,980円
|33%OFF
|レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)
|8,980円
→5,980円
|33%OFF
|外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)
|12,980円
→7,780円
|40%OFF
|高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|Ring Spotlight Cam Plus, Battery (リング スポットライトカム プラス バッテリーモデル) ホワイト
|24,980円
→14,980円
|40%OFF
|センサーライト付き屋外カメラ、双方向音声、電球色LED | Ring Homeプラン30日間無料体験
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル)
|14,980円
→7,480円
|50%OFF
|ワンタッチ取り付け | ドア前防犯カメラ用途にも | スマホ対応ドアホン | 本体充電も簡単 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
|Ring Battery Doorbell (リング ドアベル バッテリーモデル)＋中継器機能付きチャイムプロ | Ring Home
|20,960円
→10,460円
|50%OFF
|プラン30日間無料体験付き - ベネチアンブロンズ
|Ring Battery Doorbell Plus (リング ドアベルプラス バッテリーモデル)
|24,980円
→12,480円
|50%OFF
|上下左右150°のワイドなカメラ視野角、1536p HD+ビデオ、電源工事不要なスマホ対応ドアホン・インターホン | Ring Homeプラン30日間無料体験
|Ring ワイヤレス カメラ付きドアベル 2023年発売 |
|30,960円
→15,460円
|50%OFF
|配線工事不要 wifi接続 スマホ対応 モーション検知機能搭載 | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【カメラ4つセット】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト
|23,920円
→9,520円
|60%OFF
|軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【カメラ2つセット】Ring 首振り機能付きインドアカム
|17,960円
→11,060円
|38%OFF
|左右360° 上下169° パンチルト、屋内用防犯カメラ | Pan-Tilt Indoor Cam ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【カメラ2つセット】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル)
|17,960円
→11,060円
|38%OFF
|外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ホワイト | Ring Homeプラン30日間無料体験
|【カメラ2つセット】Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル)
|25,960円
→14,260円
|45%OFF
|高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン | 取り外し可能なバッテリー | 平置き/壁取り付け/天井取り付け対応 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
|【セット買い】Echo Show 5 (第3世代) グレーシャーホワイト + Ring Indoor Cam (第2世代) ホワイト
|18,960円
→9,200円
|51%OFF
|セット買いで51%オフ
|【2023年度グッドデザイン賞受賞見守りカメラ】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) ホワイト + Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 グレーシャーホワイト
|21,960円
→12,460円
|43%OFF
|Echo Show 5がセットになってお得
|【セット買い】Echo Hub (エコーハブ) + Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) ホワイト
|34,960円
→14,520円
|58%OFF
|Echo Hubがセットになってお得
|Ring インターホンの代わりに 5.5インチモニター 2023年発売
|37,960円
→18,960円
|50%OFF
|配線工事不要 wifi接続 スマホ対応 モーション検知機能搭載
