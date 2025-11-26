11月24日にスタートしたAmazonブラックフライデー2025で、Amazonデバイスが大幅値引きのセール対象となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025でセール対象となったAmazonデバイスを一覧でまとめている。

Amazonブラックフライデー2025でAmazonデバイスが大幅値引き！半額超えも多数

AmazonブラックフライデーではFire TVやKindleなどのAmazonデバイスがセール対象となる。

ここでは、セール対象となっているAmazonデバイスを一挙に紹介している。

Fire TV

Amazon

Fire TV Stickシリーズでは、注目の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が50％オフで3,980円(税込)。また、Fire TVまとめ買いセールが実施されており、「Fire TV Stick 4K Select」と対象商品をセット買いするとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。

Fireタブレット

Amazon

Fireタブレットでは、高性能モデルの「Amazon Fire Max 11」が25%オフで1万円引きの29,980円(税込)。人気の「Amazon Fire HD 10 インチ」が45％オフで10,980円(税込)となっている。また、Fireタブレットまとめ買いセールが実施されており、キャンペーン対象商品を2台同時購入するとセール価格からさらに2,000円オフ！対象商品やまとめ買い値引きの条件はこちらのページから確認することができる。

Kindle端末

Amazon

Fireタブレットでは、最新モデルの「Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション」が22%オフで1万円引きの34,980円(税込)。高性能の「Kindle Scribe Notebook Design」については、23％オフで14,000円引きの45,980円(税込)となっている。

Echo & Alexa

Amazon

音声だけで天気やニュース、音楽などをリモート操作できるスマートスピーカーのEchoシリーズでは、スタンダードな「Amazon Echo Pop」が60％オフで2,380円(税込)。室内灯やエアコンなどを一括で管理できる「Amazon Echo Hub」も62%オフの9,980円(税込)と大幅値引きされている。

Ring

Amazon

スマホで映像確認できるセキュリティカメラ・ドアベルのRingシリーズでは、小型・軽量の「Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代」が55％オフで2,680円(税込)。簡単に取り付けられるドア前の防犯カメラ「Ring Battery Doorbell」は50％オフで7,480円(税込)となっている。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。