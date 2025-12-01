Amazonブラックフライデー2025は、12月1日(月)がセール最終日となっている。

本記事では、Amazonブラックフライデー最終日に押さえておくべきおすすめセール品を紹介する。

Amazonブラックフライデーは本日最終日！

2025年11月24日(月)午前0時から実施されてきたAmazonブラックフライデーも、12月1日(月)23時59分に終了を迎える。多くの商品が大幅に値引きされ、お得なお買い物を楽しむことができたが、最終日は年に一度のビッグセールにふさわしい人気商品の買い漏れがないかどうかチェックしておくことが重要だ。

具体的には、定期的にバージョンアップが必要になるAdobeのサブスクリプション製品や、まとめ買いできる生活必需品、さらには冬支度に必要な生活家電など。ブラックフライデーは毎年恒例のセールとなっているため、今年購入しておいた製品を来年のブラックフライデーまで継続使用し、通常価格での販売時に購入する必要がない状態にしておくことが理想だ。

【12/1(月)23:59まで！】Amazonブラックフライデー 最終日に押さえておくべき商品

Adobe製品

Adobeのサブスクリプション製品では、定番のCreative Cloudフォトプラン(Photoshop+Lightroom/12カ月版)は通常価格から数千円安くなっており、PDF編集や資料作成を効率化できるAIアシスタントfor Acrobat(12カ月版)といったビジネス向けソフトも割引価格で登場。年額サブスクリプションがセールになるため、単月契約を続けるよりもトータルコストを削減しやすい。

いずれもオンラインコード版のため、購入後すぐにコードが発行され、ダウンロード&アクティベートして利用を開始できるのが特徴。フォトレタッチや画像編集、PDF業務を本格的に行いたいクリエイターやビジネスユーザーにとって、ライセンス更新や乗り換えの好機と言える。

買い溜め推奨の日用品

日用品類では、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が24%オフの4,066円(税込)、「アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個」も24%オフの2,802円(税込)に。飲食品類も「カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個」は38%オフの3,168円(税込)、「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水」が25%オフで1,539円(税込)、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」も30%の3,600円(税込)と大放出中だ。

冬支度のおすすめ商品

加湿器の人気商品では、BOTISONEの「TY-2025」が81%オフで3,999円(税込)。「TY-2025」は超音波式で微細なミストを発生させるため、室温に大きな影響を与えずに加湿することが可能だ。給水も上部から行うことができ、清掃も簡単。そして容量も5リットルの大容量と、手軽さと快適さの両立が売りとなっている。

また、電気ヒーターでは泠暖兼用の「羽根なし セラミックヒーター UML-030JR」が46%オフで13,999円(税込)、山善のこたつ「LCR-7070(BK/BS)-FSET」は22%オフで9,180円(税込)となっている。

