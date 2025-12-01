Amazonブラックフライデー2025は12月1日(月)23時59分まで！年に一度のビッグセール、最終日に押さえておくべきセール品は？PCソフトAdobe製品や買い溜めできる日用品、こたつや布団、暖房など冬支度など。
Amazonブラックフライデー2025は、12月1日(月)がセール最終日となっている。
本記事では、Amazonブラックフライデー最終日に押さえておくべきおすすめセール品を紹介する。
Amazonブラックフライデーは本日最終日！
2025年11月24日(月)午前0時から実施されてきたAmazonブラックフライデーも、12月1日(月)23時59分に終了を迎える。多くの商品が大幅に値引きされ、お得なお買い物を楽しむことができたが、最終日は年に一度のビッグセールにふさわしい人気商品の買い漏れがないかどうかチェックしておくことが重要だ。
具体的には、定期的にバージョンアップが必要になるAdobeのサブスクリプション製品や、まとめ買いできる生活必需品、さらには冬支度に必要な生活家電など。ブラックフライデーは毎年恒例のセールとなっているため、今年購入しておいた製品を来年のブラックフライデーまで継続使用し、通常価格での販売時に購入する必要がない状態にしておくことが理想だ。
【12/1(月)23:59まで！】Amazonブラックフライデー 最終日に押さえておくべき商品
Adobe製品
Amazon
Adobeのサブスクリプション製品では、定番のCreative Cloudフォトプラン(Photoshop+Lightroom/12カ月版)は通常価格から数千円安くなっており、PDF編集や資料作成を効率化できるAIアシスタントfor Acrobat(12カ月版)といったビジネス向けソフトも割引価格で登場。年額サブスクリプションがセールになるため、単月契約を続けるよりもトータルコストを削減しやすい。
いずれもオンラインコード版のため、購入後すぐにコードが発行され、ダウンロード&アクティベートして利用を開始できるのが特徴。フォトレタッチや画像編集、PDF業務を本格的に行いたいクリエイターやビジネスユーザーにとって、ライセンス更新や乗り換えの好機と言える。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom)
|25,891円→20,712円
|20%OFF
|【Adobe公式】AIアシスタント for Acrobat 12カ月版
|8,080円→6,464円
|20%OFF
|【Windows11 Pro】DSPライセンス日本語版(インストールUSB付)
|11,280円→8,880円
|21%OFF
|PowerDirector 2025 Ultra 通常版
|15,950円→8,800円
|45%OFF
|CorelDRAW Graphics Suite 2025 カード版
|82,500円→22,500円
|73%OFF
|【今ならV15へ無料アップグレード】Wondershare Filmora14
|9,480円→7,980円
|16%OFF
|PowerDirector 2025 Ultimate Suite 通常版
|21,450円→11,659円
|46%OFF
|【今ならV17へ無料アップグレード】Wondershare UniConverter 16
|8,280円→7,038円
|15%OFF
|Corel Painter Essentials 8 カード版
|4,880円→1,780円
|64%OFF
|ソースネクスト PaintShop Pro 2023
|4,980円→3,680円
|26%OFF
|ソースネクスト Paintgraphic 5 Pro
|4,980円→2,980円
|40%OFF
買い溜め推奨の日用品
Amazon
日用品類では、「ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」が24%オフの4,066円(税込)、「アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール たった一粒で楽スゴ まるごと洗浄消臭 詰め替え 100個」も24%オフの2,802円(税込)に。飲食品類も「カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個」は38%オフの3,168円(税込)、「い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水」が25%オフで1,539円(税込)、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」も30%の3,600円(税込)と大放出中だ。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】
|5,348円
→4,066円
|24%OFF
|【指定医薬部外品】 大正製薬 リポビタンDX 300錠(100日分) 【Amazon.co.jp限定】 疲労回復 体力維持 栄養補給 タウリン・ビタミンB群・グリシン・シゴカ配合
|5,099円
→3,363円
|34%OFF
|【指定医薬部外品】【Amazon.co.jp限定】大正製薬 リポビタンD 100ml×30本 栄養ドリンク 疲労回復・栄養補給に 集中力の維持・改善 タウリン タウリン配合
|4,358円
→2,916円
|33%OFF
|ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
|3,998円
→3,116円
|22%OFF
|DHC ルテイン 光対策 30日分 (30粒)【機能性表示食品】
|1,234円
→698円
|43%OFF
|DHC ブルーベリーエキス 90日分 (180粒)
|2,571円
→1,562円
|39%OFF
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水
|2,055円
→1,539円
|25%OFF
|by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
|1,252円
→1,071円
|14%OFF
|【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
|5,132円
→3,600円
|30%OFF
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
|2,970円
→2,398円
|19%OFF
|チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
|6,210円
→3,904円
|37%OFF
|チョコレート効果 明治 86%パウチ 37g×10個
|3,294円
→2,300円
|30%OFF
|by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶
|2,239円
→1,511円
|33%OFF
|バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico
|1,362円
→950円
|30%OFF
|冷凍おかず 揚げてある 松阪牛コロッケ ※レンジであたためるだけ 松阪牛入り 60g×25個セット（パーティーサイズ）お得なまとめ買い サクサクでおいしい 牛肉の旨味 北海道産じゃがいも使用
|7,980円
→7,182円
|10%OFF
|サンスター ファスティングバー ダイエット食品 グルテンフリー 低糖質 食物繊維 低カロリー おやつ お菓子 置き換え (ハニー＆アーモンド×12本)
|3,564円
→2,494円
|30%OFF
|【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要
|5,180円
→4,500円
|13%OFF
|レトルト 20種類 詰め合わせセット (20種 Aセット)
|5,280円
→4,980円
|6%OFF
|Nestle(ネスレ) アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん バラエティパック 100g×12個（12個×1ケース）（白がゆ＋玉子がゆ＋昆布だし＋おかか＋ひじき） 介護食 国産精米 少量高カロリー たんぱく質 おかゆ 舌でつぶせる かまなくてよい 食べきりサイズ
|3,996円
→3,196円
|20%OFF
|S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー&ハヤシ 全国10種セット※時期によりセット内容に変更あり【Amazon.co.jp限定】
|4,216円
→2,660円
|37%OFF
|カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個
|5,098円
→3,168円
|38%OFF
|日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個
|3,059円
→1,765円
|42%OFF
|ライオン 猫砂 ニオイをとる砂 5.5Lx4袋(ケース販売)鉱物タイプ LION PET【Amazon.co.jp限定】
|3,364円
→2,920円
|13%OFF
|ニャンとも清潔トイレ 猫砂 [天然素材でパワフルに脱臭] 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L×4個 [Amazon.co.jp 限定] システムトイレ 猫用 消臭 ネコ砂 (ケース販売)
|6,098円
→4,699円
|23%OFF
|ピュリナ ワン キャットフード 避妊・去勢した猫の体重ケア 子ねこから全ての年齢に ターキー 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】
|4,999円
→3,824円
|24%OFF
|カルカン パウチ 1歳から 60g×36袋 お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り 成猫用 ウェットフード キャットフード 総合栄養食 水分補給 毎日食べることを考えたウェット 猫 kal kan 大容量 まとめ買い 新カルカン 【Amazon.co.jp限定】
|3,670円
→2,681円
|27%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ
|1,939 円
→1,566円
|19%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
|1,939円
→1,566円
|19%OFF
|NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア
|1,617円
→1,238円
|23%OFF
|アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
|3,699円
→2,949円
|20%OFF
冬支度のおすすめ商品
Amazon
加湿器の人気商品では、BOTISONEの「TY-2025」が81%オフで3,999円(税込)。「TY-2025」は超音波式で微細なミストを発生させるため、室温に大きな影響を与えずに加湿することが可能だ。給水も上部から行うことができ、清掃も簡単。そして容量も5リットルの大容量と、手軽さと快適さの両立が売りとなっている。
また、電気ヒーターでは泠暖兼用の「羽根なし セラミックヒーター UML-030JR」が46%オフで13,999円(税込)、山善のこたつ「LCR-7070(BK/BS)-FSET」は22%オフで9,180円(税込)となっている。
|商品名
|価格(税込)
|割引率
|【冬の乾燥・節電対策】SwitchBot 加湿器 気化式 Alexa 大容量 - 4.5L 21畳対応 スイッチボット 18dB 静音 省エネ 上から給水 加湿量最大750ml/h 抗菌 フィルター自動乾燥 最大22.5時間連続稼働 冬乾燥対策 節電対策 花粉症対策 スマホで操作 スマートホーム Google Home Siriに対応
|19,800円
→14,850円
|25%OFF
|加湿器 大容量 17L 業務用 90°/180°自動首振【加熱ミスト&湿度設定】Yutogen 加熱式 ハイブリッド式 【56時間連続加湿＆24時間タイマ対応】スチーム式 2つの吹出ノズル付き UVライト除菌 次亜塩素酸水 空気清浄 アロマ オフィス 部屋 上から給水 静音リモコン付＆タッチセンサー
|29,200円
→18,980円
|35%OFF
|アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 4L 畳 14時間連続加湿 上から給水 小型 卓上 デスク用 AZHM-UU28B-W ホワイト
|6,578円
→4,650円
|29%OFF
|アイリスオーヤマ 加湿器 大容量 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 2.8L 8畳 10時間連続加湿 アロマ対応 しずく型 卓上 デスク用 UHM-280S-W ホワイト
|4,928円
→3,380円
|31%OFF
|【2025改良モデル】 加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器 除菌 大容量350ML 超音波式 次亜塩素酸水対応 静音 持ち運び便利 軽量 コンパクト コードレス 2段階ミスト 7色LEDライト 乾燥対策 花粉対策
|2,980円
→1,777円
|40%OFF
|加湿器 大容量 5L 【UVライト除菌・上から給水】 BOTISONE 省エネ 25dB静音 超音波式 300ml/h加湿 25H連続運転 リモコン操作 乾燥対策 床濡れ防止 スリープモード 切タイマー 3段階ミスト調整 デジタル表示
|20,800円
→3,999円
|81%OFF
|【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
|24,980円
→19,800円
|21%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 加湿器 スチーム式(加熱式) 加湿量 120ml タンク容量 1.3L ~3畳 11時間連続加湿 アロマ対応 小型 卓上 デスク用 AHM-H12B-C アイボリー
|2,681円
→2,460円
|8%OFF
|【2025新登場・木目調】加湿器 卓上 小型 1500ML 大容量 卓上加湿器 除菌 超音波式 次亜塩素酸水対応 アロマ対応 7色LEDライト 2段階ミスト ミクロンスプレー 6-10畳に対応 静音運転 省エネ 空焚き防止 24時間運転 8時間自動停止機能
|3,999円
→1,999円
|50%OFF
|加湿器 大容量 12L 【2025新モデル 加熱＆超音波式 5重除菌浄化 8段階調節】 静音 上部給水 吹出口360°回転可能 湿度設定 自動湿度調節 空焚き防止 乾燥対策 UV-Cライト 空気浄化 お手入れ簡単 切タイマー
|20,999円
→13,110円
|38%OFF
|【2025改良モデル】 加湿器 卓上 小型 Type-C充電式 卓上加湿器 除菌 大容量350ML 超音波式 次亜塩素酸水対応 静音 持ち運び便利 軽量 コンパクト コードレス 2段階ミスト 7色LEDライト
|2,980円
→1,777円
|40%OFF
|加湿器 大容量 8L タワー式 【除菌・抗菌・自動恒湿・アロマ対応】 かしつき 上から給水 超音波式 300ml/h加湿量 切タイマー スリープモード 吹出口360° 空焚き防止
|13,099円
→7,990円
|39%OFF
|【医師推奨4重除菌 2026年版】LAViNO (ラビーノ) エアリファイ ハイブリッド 加湿器 カルテット除菌 上部給水 大容量 4.5L 超音波式 スチーム式 (ブラック)
|19,800円
→16,830円
|15%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 加湿器 スチーム式(加熱式) 加湿量 260ml タンク容量 2.4L 7畳 9時間連続加湿 アロマ対応 小型 卓上 デスク用 AHM-H26B-C アイボリー
|3,480円
→2,950円
|15%OFF
|Amazonベーシック 電気ヒーター 小型セラミックファンヒーター PTC 暖房 2秒速暖 70度首振り 省エネ 1200W 高さ40cm グレー
|7,175円
→5,381円
|25%OFF
|セラミックヒーター 【泠暖兼用・羽根なし・節電】暖房器具 省エネ 電気 大風量 速暖 3段階温風と8段階冷風 100°首振り 9hタイマー付 リモコン付 冷暖房 強風＆微風＆静音 30w/1100w セラミックファンヒーター DCモーター
|25,999円
→13,999円
|46%OFF
|アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト
|6,578円
→4,650円
|29%OFF
|ヒツジのいらないかけ布団 -四季- 肌掛け布団 掛け布団 寝具 通年 オールシーズン 抗菌 洗える (ブラック, シングル)
|23,500円
→19,975円
|15%OFF
|ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX シングル 2025年モデル 掛け布団 布団 羽毛を超越した究極に暖かい掛け布団
|49,500円
→39,600円
|20%OFF
|羽毛布団 キング ハンガリー産 ホワイト マザーダックダウン 95% 二層立体 ツインキルト 無地キナリ 60サテン 超長綿 国産 掛け布団 CIL ブラックラベル ダウンパワー440 日本製
|74,800円
→67,300円
|10%OFF
|[山善] カジュアル こたつ テーブル 幅70×70cm 正方形 専用布団セット 一人暮らし 天板リバーシブル 入切スイッチ 温度無段階調節 ブラック LCR-7070(BK/BS)-FSET
|11,800 円
→9,180円
|22%OFF
|[山善] こたつ＆こたつ掛け布団 2点セット 正方形 75×75cm 300W 天板リバーシブル 布団リバーシブル SEU-752(B)こたつ布団セット (こたつブラック・3_布団グレージュ/ブラウン)
|12,999円
→11,049円
|15%OFF
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
おすすめ目玉商品
サブスクのキャンペーン情報
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。