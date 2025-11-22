このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデー2025先行セールで買うべき割引品まとめ

Amazonブラックフライデー2025の先行セールで買うべき目玉商品は？おすすめ割引対象品を一覧で紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

注目アイテムが大幅値下げ

Amazon(アマゾン)年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」の先行セールが、2025年も11月21日(金)から12月1日(月)にかけて開催される。

本記事では、ブラックフライデー先行セールのおすすめ目玉商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー 先行セールの開始日・期間

Amazonブラックフライデーの先行セールは、11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間にわたって開催。本セールは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分まで実施される。

先行セールも本セールと同様に最大16％還元のポイントアップキャンペーンやセール商品の販売が行われ、大きな違いはないが、人気商品は本セール前の先行セール期間中に在庫切れとなる場合がある。注目の商品を確実に確保するためには、先行セールから商品をチェックすることをおすすめする。

【一覧】Amazonブラックフライデー 先行セールの目玉商品（11/21～）

【Apple製品】

20251118_AmazonPre_1_1Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スターライト 20251118_AmazonPre_1_2Apple MagSafe対応iPhone Airケース - フロスト 20251115_Amazon_Pre_Apple_2_1Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
20251115_Amazon_Pre_Apple_1_1Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ ブルー 20251115_Amazon_Pre_Apple_1_2Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、256GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スターライト 20251115_Amazon_Pre_Apple_1_3Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ

【Amazonデバイス】

20251115_Amazon_Device_2_1Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 20251115_Amazon_Device_2_2Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック 20251115_Amazon_Device_2_3Ring Outdoor Cam Plus Battery (リング アウトドアカム プラス バッテリーモデル) | 高精細・広角、ワンランク上の屋外防犯カメラ | 進化したナイトビジョン
20251115_Amazon_Device_5_1Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー 20251115_Amazon_Device_5_2Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー 20251115_Amazon_Device_5_3Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
20251115_Amazon_Device_3_1New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売) 20251115_Amazon_Device_3_2Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 20251115_Amazon_Device_3_3New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
20251115_Amazon_Device_1_1.jpgAmazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット 20251115_Amazon_Device_1_2【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー 20251115_Amazon_Device_1_3Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
20251115_Amazon_Device_4_1Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール 20251115_Amazon_Device_4_2Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー 20251115_Amazon_Device_4_3【New】Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 1ユニット

【生活家電、テレビ、イヤホン、PC】

20251118_AmazonPre_Dvice_1_1SAMKYO 冷蔵庫 一人暮らし用 95L 小型 スリム 幅44.4cm 直冷式 右開き 1ドア 静音 耐熱天板 GU95S グレー 20251118_AmazonPre_Dvice_1_2JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 5K(5120x2880)解像度 液晶モニター JN-IPS275K-HSPC9 HDMI DP USB Type-C(最大90W給電) 20251118_AmazonPre_Dvice_1_3Insta360 GO 3S - 4K小型ウェアラブルVlogビデオカメラ、ハンズフリーPOV、どこでもマウント、手ブレ補正、バッテリー寿命140分、10m防水、AI編集、Apple Find My対応
20251115_Amazon_PC_6_1シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Watch S4 ベゼルデザイン 1.43インチ有機EL プロスキーモード 最大15日間稼働 20251115_Amazon_PC_6_2【ワコム直営店ストア限定モデル】Wacom Intuos Medium ベーシック CTL-6100/K2 ワコム ペンタブレット 板タブ 20251115_Amazon_PC_6_3【新登場】XPPen Magic Note Pad 10.95インチ 電子メモパッド LCD 電子ノート AndroidOS搭載 手書きタブレット カラーノートパッド X3 Proペン付
20251115_Amazon_PC_2_1Sennheiser ゼンハイザー HD 490 PRO Plus 開放型スタジオモニターヘッドホン 【国内正規品】 20251115_Amazon_PC_2_2Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker ワイヤレス Bluetooth スピーカー 最長9時間連続再生 20251115_Amazon_PC_2_3シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量
20251115_Amazon_PC_3_1Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜カルサイトホワイト｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品 20251115_Amazon_PC_3_2Nextorage 1TB NEM-PAシリーズ 1TB PS5対応 新型PS5/PS5 Pro動作確認済ず ヒートシンク一体型 M.2 2280 PCIe Gen 4.0 x 4 NVMe 内蔵SSD 20251115_Amazon_PC_3_3【マイクロソフト 公式ストア限定】2点セット: Surface Pro 12 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB オーシャン グリーン EP2-27779 + Surface Pro 12 インチ キーボード（スリム ペン付き）オーシャン グリーン
20251115_Amazon_PC_1_1Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 20251115_Amazon_PC_1_2【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 20251115_Amazon_PC_1_3Sennheiser ゼンハイザー MKE 600 ビデオカメラマウント用ショットガンマイク 【国内正規品】
20251115_Amazon_PC_4_1HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 20251115_Amazon_PC_4_2ゼンハイザー Sennheiser イヤホン 有線 IE 900 オーディオファイル フラッグシップ TrueResponse トランスデューサーダイナミック カナル型【国内正規品】 20251115_Amazon_PC_4_3REGZA 55インチ 4K 液晶 MiniLED 55Z870M スマートテレビ Dolby Atmos対応 2023年モデル
20251115_Amazon_PC_5_1TOSHIBA(東芝) 炊飯器 炎匠炊き 5.5合 RC-10VRV(W) グランホワイト 真空IH rice cooker 日本製 真空ひたし 真空保温白米40時間 20251115_Amazon_PC_5_2Bose SoundLink Max Portable Speaker 大型 Bluetooth ポータブル スピーカー ワイヤレス 防水 最長20時間連続再生 20251115_Amazon_PC_5_3富士通 ノートパソコン FMV Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 5/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ)

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

20251118_AmazonPre_Sports_1_1ゼット(ZETT) 軟式野球・ソフトボール兼用 グラブ ライテックス 右投げ用 ブラック(1900) 右投げ用 20251118_AmazonPre_Sports_1_2コールマン(Coleman) クーラーボックス アルティメイトアイスクーラーII 保冷時間 42~49時間 オリーブ/グレージュ/ライムイエロー 20251118_AmazonPre_Sports_1_3EENOUR インバーター発電機 GS2000i-B カセットボンベ式 定格出力1.5kVA 正弦波 防音型 PSE認証 扱いやすい 軽量 静音 カセットガス発電機 ポータブル発電機
20251115_Amazon_Home_3_1X XUNTAO【収納ボックス 折り畳み】収納ケース 木製の蓋付き 全方向から取り出せる 積み重ね キャスター付き アウトドア 折りたたみコンテナ ボックス 大型 キャンプ コンテナボックス 組立簡単 20251115_Amazon_Home_3_2貝印 KAI 調理器セット 関孫六 レギュラー ガード 付 日本製 DH3333 20251115_Amazon_Home_3_3ヒツジのいらないマットレス 高反発 シングル カバー付 ベッドマット 折り畳み マットレストッパー 体圧分散 丸洗い 通気性 父の日 ギフト
20251115_Amazon_Home_1_1【旧モデル】BOSCH (ボッシュ)ハイテックプレミアム 国産車 アイドリングストップ車/充電制御車/標準車 バッテリー HTP-M-42R/60B20R 20251115_Amazon_Home_1_2【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [毎日シンプル] #001 フェイスタオル スペースネイビー 10枚セット スタンダードタイプ 20251115_Amazon_Home_1_3【Amazon.co.jp限定】 タカラトミー(TAKARA TOMY) リカちゃん ドール おでかけワンピースいっぱいセット 着せ替え おままごと おもちゃ 3歳以上
20251115_Amazon_Home_2_1HID屋 H4 LED バイク オートバイ ヘッドライト 49600cd(カンデラ) 【60W HID級の明るさ】爆光 車検対応 ホワイト 6500K 1灯 Mシリーズ プレミアム 20251115_Amazon_Home_2_2【Amazon.co.jp限定】 ユピテル(Yupiteru) MSSS対応 レーザー&レーダー探知機 SUPER CAT A1200a 無線LAN搭載 20251115_Amazon_Home_2_3萩原 テーブル 高め ソファテーブル パソコンデスク 【すぐに使える完成品】折りたたみ式 コンパクト 幅 80 奥行 40 高さ 60

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

20251118_AmazonPre_Home_1_1Aprica(アップリカ) チャイルドシート ISOFIX固定 クルリラプライト 新生児～4歳頃まで 回転式 R129適合 20251118_AmazonPre_Home_1_2YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 4点セット ディープナイトリペア 20251118_AmazonPre_Home_1_3NOW Foods, イチョウ、120mg、ベジカプセル100粒
20251115_Amazon_FOOD_1_1コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 410mlPET ×24本 20251115_Amazon_FOOD_1_2NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 20251115_Amazon_FOOD_1_3エリエール 箱ティシュー プラスウォーター(+Water) 180組×20箱(5箱×4セット)【ハーフケース】【EC限定 段ケース入数】
20251115_Amazon_FOOD_3_1ヒルズ サイエンスダイエット ドッグフード アダルト 1~6歳 小粒 チキン 6.5kg 成犬用 ドライ 20251115_Amazon_FOOD_3_2【パンツ L】 ムーニーマン 低刺激であんしん Lサイズ おむつ (9~14kg)176枚(44枚×4)[ケース品]【Amazon.co.jp限定】 20251115_Amazon_FOOD_3_3アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 緑茶 500ml ×24本 綠 ペットボトル
20251115_Amazon_FOOD_2_1マルコメ プラス糀 米糀からつくった糀甘酒LL 1000ml×6本 あまざけ 無添加 砂糖不使用 アルコールフリー 栄養補給 20251115_Amazon_FOOD_2_2クラフト パルメザンチーズ 227g [大容量 粉チーズ 100% パルメザン ナチュラルチーズ Kraft] 20251115_Amazon_FOOD_2_3デオトイレ 消臭・抗菌シート 60枚(10枚×6袋) [猫用システムトイレシート] システムトイレ 猫用 【Amazon.co.jp限定】

【洋服・シューズ・バッグ】

20251115_Amazon_Fashion_3_1サンワダイレクト ガジェットポーチ 薄型 旅行 出張 便利グッズ 収納ポーチ Mサイズ ネイビー 200-BAGIN013NV 20251115_Amazon_Fashion_3_2[グンゼ] 靴下＜10足セット＞ こだわり設計 ビジネスソックス 吸汗速乾 消臭 つま先かかと補強 直角ヒールでズレにくい 25-27cm 20251115_Amazon_Fashion_3_3[ミズノ] ランニングウェア マルチポケットパンツ ショートパンツ 360度ポケット 収納 メンズ
20251115_Amazon_Fashion_1_1[ニューバランス] メンズ MW880G GORE-TEX ゴアテックス 防水 現行モデル メンズウォーキングシューズ 20251115_Amazon_Fashion_1_2[アディダスゴルフ] ボールドロゴ ラウンドトートバッグ メンズ IKC88 20251115_Amazon_Fashion_1_3[ニューバランス] ウォーキングシューズ Walking Fresh Foam 880 v7 レディース
20251115_Amazon_Fashion_2_1[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 20251115_Amazon_Fashion_2_2PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 帽子 ハット 日よけESS メタル キャット BB キャップ 20251115_Amazon_Fashion_2_3[シュンソク] スニーカー キッズ 男の子 女の子 白 黒 通学靴 軽量 19~27cm 2E SJJ 0950 1850 1890

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

20251118_AmazonPre_Game_1_1PlayStation VR2（CFIJ-17000） 【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付 20251118_AmazonPre_Game_1_2トイ・ストーリー:4ムービー・コレクション [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray] 20251118_AmazonPre_Game_1_3リロ＆スティッチ　４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット [Blu-ray]
20251118_AmazonPre_Game_2_1【Amazon.co.jp限定】「響け！ユーフォニアム」10th Anniversary Event Blu-ray BOX(生成りバッグ付) [Blu-ray] 20251118_AmazonPre_Game_2_2鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray [Blu-ray] 20251118_AmazonPre_Game_2_3キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド　ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット [Blu-ray]

Amazonブラックフライデー2025の開催期間は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)午前0時00分から12月1日(月)23時59分まで開催される。

ブラックフライデーは、Amazonプライムデーセールと異なり、Amazonプライム会員でなくとも利用可能。ただし、プライム会員ならお得な特典が満載なので、この機会に30日無料トライアルでプライム会員を体験してみよう。

【最大16％還元】ポイントアップキャンペーンの詳細

Amazon point up 2025Amazon

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

