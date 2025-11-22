Amazon(アマゾン)年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」の先行セールが、2025年も11月21日(金)から12月1日(月)にかけて開催される。

本記事では、ブラックフライデー先行セールのおすすめ目玉商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー 先行セールの開始日・期間

Amazonブラックフライデーの先行セールは、11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間にわたって開催。本セールは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分まで実施される。

先行セールも本セールと同様に最大16％還元のポイントアップキャンペーンやセール商品の販売が行われ、大きな違いはないが、人気商品は本セール前の先行セール期間中に在庫切れとなる場合がある。注目の商品を確実に確保するためには、先行セールから商品をチェックすることをおすすめする。

【一覧】Amazonブラックフライデー 先行セールの目玉商品（11/21～）

【Apple製品】

【Amazonデバイス】

【生活家電、テレビ、イヤホン、PC】

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

Amazonブラックフライデー2025の開催期間は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)午前0時00分から12月1日(月)23時59分まで開催される。

ブラックフライデーは、Amazonプライムデーセールと異なり、Amazonプライム会員でなくとも利用可能。ただし、プライム会員ならお得な特典が満載なので、この機会に30日無料トライアルでプライム会員を体験してみよう。

【最大16％還元】ポイントアップキャンペーンの詳細

Amazon

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。