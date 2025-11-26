Amazonブラックフライデー2025が12月1日(月・振替)まで実施され、最大16％還元のポイントアップキャンペーンも開催中だ。

本記事では、ポイントアップキャンペーンでよりお得になる対象ブランド一覧を紹介する。

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分に先行セール、11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分に本セールが開催。期間中、様々な商品がセール価格で販売されるほか、最大16％還元のポイントアップキャンペーンも見逃せない。

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

ポイント還元を最大にする方法は？

前述の通り、2025年のポイントアップキャンペーンでは、ブランドセレクションの対象商品(+4％還元)と注目ブランドの対象商品(+5％還元)による還元率加算は、重複しない。このため、それら以外の条件すべてを満たした場合の11％に、4％または5％を足した数値、15％または16％が一つの商品当たりの最大の還元率となる。(※おもちゃ・ホビーカテゴリーのみ)

【一覧】ポイント加算対象ブランドはどこ？

「ブランドセレクション(+4％還元)」と「注目ブランド(+5％)」の対象ブランドは以下の通り。

※ブランドセレクション（＋4%)と注目ブランド（＋5％)のポイント還元対象は販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品のみとなり、＋4％と＋5％ポイント還元の対象ブランドがそれぞれ異なります。

【ブランドセレクション｜+5％】

ブランド 主な商品 Coca-Cola コカ・コーラ、い・ろ・は・す、アクエリアスなど飲料品 花王 アタック、ビオレ、クイックルなど日用品

【ブランドセレクション｜+4％】

