Amazonブラックフライデー2025が12月1日(月・振替)まで実施され、最大16％還元のポイントアップキャンペーンも開催中だ。
本記事では、ポイントアップキャンペーンでよりお得になる対象ブランド一覧を紹介する。
【最大16％還元】Amazonブラックフライデーでポイントアップキャンペーン実施！
2025年のAmazonブラックフライデーは、11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分に先行セール、11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分に本セールが開催。期間中、様々な商品がセール価格で販売されるほか、最大16％還元のポイントアップキャンペーンも見逃せない。
【ポイントアップキャンペーン】
Amazon
Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。
エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。
Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。
※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。
ポイント還元を最大にする方法は？
前述の通り、2025年のポイントアップキャンペーンでは、ブランドセレクションの対象商品(+4％還元)と注目ブランドの対象商品(+5％還元)による還元率加算は、重複しない。このため、それら以外の条件すべてを満たした場合の11％に、4％または5％を足した数値、15％または16％が一つの商品当たりの最大の還元率となる。(※おもちゃ・ホビーカテゴリーのみ)
【一覧】ポイント加算対象ブランドはどこ？
「ブランドセレクション(+4％還元)」と「注目ブランド(+5％)」の対象ブランドは以下の通り。
※ブランドセレクション（＋4%)と注目ブランド（＋5％)のポイント還元対象は販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品のみとなり、＋4％と＋5％ポイント還元の対象ブランドがそれぞれ異なります。
※ブランド名選択で対象商品一覧へ。
【ブランドセレクション｜+5％】
|ブランド
|主な商品
|Coca-Cola
|コカ・コーラ、い・ろ・は・す、アクエリアスなど飲料品
|花王
|アタック、ビオレ、クイックルなど日用品
【ブランドセレクション｜+4％】
|ブランド
|主な商品
|Anker Eufy
|見守りカメラ、ソーラーパネルなど
|BOSCH
|電動工具品など
|Bose
|イヤホン、ヘッドホン、スピーカーなど
|バッファロー
|PC周辺機器など
|DJI
|カメラ、ドローンなど
|Egans
|ウイスキーなど
|HUAWEI
|イヤホン、腕時計など
|アイリスオーヤマ
|家具、飲料品、日用品など
|伊藤園
|飲料品など
|午後の紅茶
|飲料品など
|Lenovo
|ノートPC、タブレットなど
|LG
|PCモニターなど
|LISTERINE
|マウスウォッシュなど
|P&G
|洗剤、柔軟剤、芳香剤など
|Philips
|電動歯ブラシ、電動シェーバーなど
|ザバス
|プロテイン飲料・食品など
|天然水
|飲料品など
|スイッチボット
|スマートリモコン、スマート照明、ロボット掃除機など
|TP-Link
|Wi-Fi中継機、ルーター、LANポートなど
|Xiaomi(シャオミ)
|スマホ、タブレット、モニター、スマートウォッチなど家電全般
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
