Amazonブラックフライデー2025は先行セールが11月24日(月)から行われている。

本記事では、AmazonブラックフライデーのKindle端末セール情報を紹介する。

Amazonブラックフライデー2025 Kindle端末はセール対象？

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

そして、今回のブラックフライデーでもAmazonデバイスが多数出品されている。電子書籍リーダー「Kindleシリーズ」は、2025年7月に発売された最新作「Kindle Colorsoft」シリーズもセール対象となっており、「Kindle Colorsoft（16GB）」が25％オフの29,980円(税込)、「Kindle Colorsoft キッズモデル（16GB）」が23％オフの32,980円(税込)。最も割引額の大きいものでは、「Kindle Scribe Notebook Design(64GB)」が14,000円引きの50,980円(税込)という大特価で販売されている。

Amazonブラックフライデー2025のお得な活用法は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%」

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

【12/1(月)まで】Kindle Unlimited3カ月99円キャンペーン実施！

「Kindle Unlimited」は、Amazonが展開する定額制の電子書籍読み放題サービスで、小説や実用書、ビジネス書、マンガ、雑誌、洋書まで幅広いジャンルがワンストップで楽しめるのが特徴だ。ラインナップは500万冊を超え、学び・エンタメ・趣味のすべてをカバーする読書版サブスクとして高い人気を集めている。

その「Kindle Unlimited」が、通常なら3カ月分で2,940円(税込)かかるところ、今回のキャンペーン期間中に加入すれば3カ月間99円(税込)で利用可能。実質2,841円の大幅な値下げとなる。

Kindle Unlimitedに登録する手順はたった3つ。5分もかからず読み放題サービスが利用できる。

※3カ月99円キャンペーン終了後は月額980円(税込)で自動更新。

Kindle Unlimited 3カ月99円キャンペーンの対象者

Kindle Unlimitedの登録ページで「3カ月99円」のキャンペーン案内が表示されるユーザー

過去に会員だったが、一定期間解約しており、再度キャンペーン対象になっているユーザー

これまでKindle Unlimitedに登録したことがない初回利用ユーザー

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

