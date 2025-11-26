このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

SIMフリーがお買い得！Amazonブラックフライデーで買うべきおすすめスマホまとめ

【iPhone、Android】Amazonブラックフライデー2025で安くなるおすすめのスマートフォンは？SIMフリースマホもセール対象になる？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025が12月1日(月)まで実施される。

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなるおすすめスマートフォンを紹介する。

Amazonブラックフライデー2025 スマホのおすすめ商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

スマホは、今回のブラックフライデーの目玉商品にもなる「iPhoneシリーズ」をはじめ、各社のAndroidスマホなどのセール販売が行われる。

20251120_Amazon_smartphone_1_1Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応20251120_Amazon_smartphone_1_3Apple iPhone 16 (512 GB) - ティール SIMフリー 5G対応20251120_Amazon_smartphone_2_1Apple iPhone 16 (128 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応
20251120_Amazon_smartphone_1_2iPhone 14 128GB ミッドナイト20251120_Amazon_smartphone_2_2iPhone 14 256GB ブルー20251120_Amazon_smartphone_2_3Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ
20251120_Amazon_smartphone_4_1シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+256GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ20251120_Amazon_smartphone_4_2Samsung Galaxy A36 5G｜オーサム ホワイト｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜FeliCa対応｜IP67防水防塵｜6.7インチ20251120_Amazon_smartphone_4_3ASUS スマートフォン ROG Phone 8 Pro 【日本正規代理店品】ファントムブラック ROG8P-BK16R512/A
20251120_Amazon_smartphone_5_1Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー20251120_Amazon_smartphone_5_2Xiaomi POCO F7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3搭載 6000mAhバッテリー20251120_Amazon_smartphone_5_3【整備済み品】Google Pixel 8a G576D SIMフリー 128GB Obsidian
20251120_Amazon_smartphone_3_1Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB｜チタニウム シルバーブルー｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ20251120_Amazon_smartphone_3_2Xiaomi POCO X7 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水20251120_Amazon_smartphone_3_3Motorola(モトローラ) edge 60 pro PANTONE｜12GB/256GB｜シャドーグリーン｜SIMフリースマホ 本体 端末｜NFC/FeliCa 対応｜正規代理店品｜6.7インチ

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な活用方法は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用される。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

