「Amazonブラックフライデー2025」では、お得なキャンペーンが複数実施されている。

本記事では、ブラックフライデー期間中にAmazonが実施するキャンペーン情報を紹介する。

【12/1まで！】Amazonブラックフライデーとは？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分に先行セール、11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分に本セールが開催。期間中、様々な商品がセール価格で販売されるほか、最大16％還元のポイントアップキャンペーンをはじめとする多様なキャンペーンが開催されている。

Amazonブラックフライデー中のお得なキャンペーン一覧

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

【dポイント スタンプラリー】

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)にエントリーのうえ、dアカウントとAmazonアカウントを連携し、対象期間中(11月14日(金)10時30分～12月1日(月)23時59分)の買い物時にdポイントを利用すれば、利用ポイントに応じて抽選で最大10,000dポイントが当たるスタンプラリーに参加することができる。

Amazonスタンプラリー＆大抽選会

エントリー期間中(11月14日(金)10時30分～12月4日(木)23時59分)にエントリーのうえ、商品の購入、マンガのシリーズ購読(※デジタル版のマンガのみ対象)、プライム会員への登録(対象者のみ)などのアクションを完了し、4つすべてのスタンプを集めて2,000円以上(税込)を注文すると、最大50,000Amazonポイントが当たるチャンスもある大抽選会に自動的にエントリーされる。

詳しくは、スタンプは「1つ集めると100人に1人、100ポイント」「2つ集めると100人に2人、200ポイント」、「3つ集めると100人に3人、300ポイント」「4つ集めると10人に1人、500円または50,000ポイント」と集めた数に応じてチャンスが広がる仕組みだ。

スタンプラリーへの参加はエントリーページから「参加する」をタップする1ステップで完了。手軽かつ結果的にスタンプを集められなかった場合でもデメリットはないため、忘れずにエントリーしておくことをおすすめする。

【Amazonギフトカードキャンペーン】

Amazon

2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。

なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。

ポイント還元内容

Amazonギフトカード購入金額(税込) 付与ポイント 5,000～9,999円 300ポイント 10,000～19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

【Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭】

2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーのうえ、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、1等「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」もしくは2等「10円分のAmazonギフトカード」が当たる抽選を1回実施。エントリー前の利用分も対象となり、デメリットもないため、まずはエントリーしてみるといいだろう。

合計利用額ごとの1等の当選者数は以下の通り。

5,000円～20,000円未満：20名

20,000円～50,000円未満：50名

50,000円～100,000円未満：100名

100,000円以上：330名

【はじめてのAmazon Payでもれなく最大20%還元】

2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーのうえ、対象となるECサイトでAmazon Payを利用した場合、条件に該当するすべての方にAmazonギフトカードを付与。付与される金額および対象条件は以下の通りとなっている。

はじめてAmazon Payを利用：エントリー後、キャンペーン期間中に利用した合計金額の20%分のAmazonギフトカード(※上限2,000円)

前回のAmazon Payの利用が2024年11月14日より前で、今回ひさしぶりにAmazon Payをご利用した方：エントリー後、キャンペーン期間中に利用した合計金額の10%分のAmazonギフトカード(※上限500円)

【Audible最初の3カ月月額99円！】

2025年11月14日(金)10時30分～2025年12月1日(月)23時59分のキャンペーン期間中に申し込むと、ミステリー、ビジネス、エッセイ、ライトノベル、ポッドキャストなどの幅広いジャンルから、数十万以上の対象作品が聴き放題となるサブスクリプションサービス「Audibleプレミアムプラン」が、最初の3カ月月額99円(税込)で利用可能。通常の月額は1,500円(税込)のため、合計で4,203円もお得になるチャンスだ。

