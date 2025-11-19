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Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago Panoramica

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May 2026
Amichevoli
Corea del Sud badge
Corea del Sud
CDS
5
Trinidad e Tobago badge
Trinidad e Tobago
TAT
0
FIN
June 2026
Amichevoli
Russia badge
Russia
RUS
Trinidad e Tobago badge
Trinidad e Tobago
TAT
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Classifiche

Premier League U18 crestPremier League U18

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
25Norwich City U18 crestNorwich City U182868144767-2026
S
S
S
V
V
26Birmingham City U18 crestBirmingham City U182863192988-5921
S
S
D
S
S
27Ipswich Town U18 crestIpswich Town U182862204193-5220
S
S
S
V
S
28Wolverhampton Wanderers U18 crestWolverhampton Wanderers U182655162955-2620
S
V
S
S
S
29Stoke City U18 crestStoke City U182652194269-2717
S
D
V
S
S
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