Trinidad e Tobago Panoramica

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Premier League U18
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|25
|Norwich City U18
|28
|6
|8
|14
|47
|67
|-20
|26
|26
|Birmingham City U18
|28
|6
|3
|19
|29
|88
|-59
|21
|27
|Ipswich Town U18
|28
|6
|2
|20
|41
|93
|-52
|20
|28
|Wolverhampton Wanderers U18
|26
|5
|5
|16
|29
|55
|-26
|20
|29
|Stoke City U18
|26
|5
|2
|19
|42
|69
|-27
|17