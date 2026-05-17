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SC St. Toenis

SC St. Toenis Panoramica

Lennart Karl Germany 2026

Disaster for Germany as team-mate explains how Karl suffered awful injury

Germany have been dealt a massive blow ahead of the 2026 World Cup with the news that Bayern Munich starlet Lennart Karl has been ruled out of the tournament. The 18-year-old’s dreams were crushed during the final training session before Germany's friendly against the USA, leaving Julian Nagelsmann to find an emergency replacement. Team-mate Deniz Undav later detailed the awful setback.

L. KarlGermany
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May 2026
Oberliga
FC Monheim badge
FC Monheim
FCM
2
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SC St. Toenis
STT
1
FIN
Oberliga
SV Sonsbeck badge
SV Sonsbeck
SVS
4
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SC St. Toenis
STT
2
FIN
June 2026
Oberliga
SC St. Toenis badge
SC St. Toenis
STT
1
VfB Hilden badge
VfB Hilden
HIL
1
FIN
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Classifiche

Oberliga crestOberliga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
3KFC Uerdingen crestKFC Uerdingen34196958431563
S
V
D
S
V
4SpVg Schonnebeck crestSpVg Schonnebeck341710781473461
V
V
V
V
D
5SC St. Toenis crestSC St. Toenis341671180552555
D
S
S
D
S
6TSV Meerbusch crestTSV Meerbusch34155144960-1150
V
S
D
V
S
7Blau-Weiss Dingden crestBlau-Weiss Dingden34129134548-345
S
D
S
V
S
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