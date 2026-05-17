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SC St. Toenis Panoramica
Altro
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Classifiche
Altro
Oberliga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|3
|KFC Uerdingen
|34
|19
|6
|9
|58
|43
|15
|63
|4
|SpVg Schonnebeck
|34
|17
|10
|7
|81
|47
|34
|61
|5
|SC St. Toenis
|34
|16
|7
|11
|80
|55
|25
|55
|6
|TSV Meerbusch
|34
|15
|5
|14
|49
|60
|-11
|50
|7
|Blau-Weiss Dingden
|34
|12
|9
|13
|45
|48
|-3
|45