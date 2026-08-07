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Primera División
Primera División Resumen
Primera División, partidos y resultados
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viernes, 14 de agosto
sábado, 15 de agosto
domingo, 16 de agosto
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Athletic Club
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlético Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alavés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0