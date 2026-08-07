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Primera División

Primera División Resumen

James Trafford grade GFX

Trafford puede convertirse en el número 1 de Inglaterra tras poner fin a la pesadilla del Manchester City

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, se debe a que el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está muy animado, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del plazo, el 1 de septiembre.

OpinionChelsea
Vinicius Junior Arsenal crest 2026

¡Ni hablar! El fichaje de Vinicius Jr por el Arsenal, descartado

El Arsenal ha sido vinculado con insistencia a una ambiciosa ofensiva sobre el Real Madrid por Vinicius Junior, pero el exjugador del Real Madrid Michael Owen ha explicado a GOAL por qué sigue siendo poco probable un «fichaje de impacto» en el Emirates Stadium. El vigente campeón de la Premier League ha estado estudiando una operación para llevar al internacional brasileño al norte de Londres, donde le gusta ser «la principal estrella».

Vinicius JuniorArsenal
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Primera División, partidos y resultados

viernes, 14 de agosto
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Deportivo de A Coruna
COR
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Elche
ELC
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Athletic Club crestAthletic Club00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Alavés crestAlavés00000000
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