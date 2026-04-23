Sin inteligencia artificial, este cuento histórico nunca habría existido: cómo Pellegrino Matarazzo se convirtió en el «hombre del milagro» en la Real Sociedad

La elección de Matarazzo, un desconocido en España, sorprendió hasta a Aperribay. «No lo conocía», admitió en Cadena SER tras la final de la Copa. También reveló: «Le pregunté a la IA si era un buen entrenador para la Real Sociedad. Me dijo que no». Sin embargo, el directivo ignoró el veredicto y optó por seguir la recomendación de su director deportivo, Erik Bretos, quien le había propuesto al exentrenador de la Bundesliga del VfB Stuttgart (diciembre de 2019 a octubre de 2022) y del TSG Hoffenheim (febrero de 2023 a noviembre de 2024).

En la primera reunión, el técnico lo sorprendió: «Lo sabía todo de todos; tenía un análisis impresionante de la Real», recordó el directivo. Tras cinco charlas, dio el visto bueno. Matarazzo fue presentado el 21 de diciembre, trece meses después de dejar el Hoffenheim.

Durante su tiempo libre analizó sus errores anteriores, como reconoció a The Athletic: «Antes sobrecargaba a los jugadores de información; ahora selecciono lo esencial para que salgan al campo y actúen con naturalidad». “La claridad es clave: la verticalidad, cómo romper líneas, el juego de posición, los desencadenantes y los principios de presión. Pero si la cabeza está demasiado llena, no se puede jugar de forma instintiva”, explica.

Claridad en las instrucciones, pero también libertad para que los jugadores decidan sobre el campo. Con estos dos pilares, Matarazzo ha logrado «encontrar muy buenas soluciones para devolver a este equipo una mentalidad ganadora y volver a situarlo en la senda del éxito». La victoria en la Copa cerró el círculo, pues su etapa en la Real comenzó en enero contra el Atlético. En su debut, logró un valioso 1-1 ante el líder.

Después llegaron cuatro victorias seguidas, entre las que sobresalieron dos. En la primera, el sueño copero estuvo a punto de esfumarse: en octavos, ante Osasuna en casa, la Real perdía 0-2 a un cuarto de hora del final. Benat Turrientes marcó el 1-2 y, ya en el descuento, Igor Zubeldia forzó la prórroga. La eliminatoria se resolvió con un penalti en la lotería de los penaltis.

El segundo gran éxito fue el 2-1 al campeón, el FC Barcelona, con goles de Oyarzabal y Goncalo Guedes. Esos resultados cimentaron los primeros cuatro meses de éxito en San Sebastián. En 20 partidos con Matarazzo, la Real ha perdido solo cuatro veces: las tres primeras, ante Real Madrid, Atlético (vuelta) y Villarreal, siempre fuera de casa frente a equipos de élite. La primera derrota inesperada llegó el miércoles, solo dos días después de la fiesta copera, al perder 0-1 contra el Getafe.