¿Dónde ver hoy a la Real Sociedad? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Real Sociedad es uno de los clubes más atractivos de LaLiga, además es un dos veces ganador del campeonato de liga. Entre sus otros logros se encuentran sus tres trofeos de la Copa del Rey y una Supercopa de España. Asimismo, consiguieron el subcampeonato de LaLiga en tres ocasiones (1980, 1988 y 2003).

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En el escenario continental no cuentan con títulos y todavía siguen en espera de mayor protagonismo, pero son participantes recurrentes en torneos como la Champions League y Europa League, principalmente en este segundo, aunque ese no será el caso en la temporada 2025-26. La meta para los de San Sebastián es tener mayor presencia a nivel europeo en los próximos años, incluso si no pueden competir económicamente año con año con otros clubes españoles.

Los Txuri-Urdin se encuentran dirigidos actualmente por Sergio Francisco y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Aramburu, Luka Sucic, Carlos Soler, Brais Méndez, Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Orri Óskarsson y Mikel Oryazabal.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA REAL SOCIEDAD

Para ver a la Real Sociedad en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports. Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija México Sky Sports Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros de la Real Sociedad

TÍTULO TEMPORADA LaLiga 1980-81, 1981-82 Copa del Rey 1909, 1987, 2020 Supercopa de España 1982

Links de interés

Los Txuri-Urdin son uno de nueve clubes en ganar LaLiga a lo largo de la historia, además de conquistar la Copa del Rey en tres oportunidades y la Supercopa de España en una ocasión. Han participado en cinco ediciones de la Champions League, donde su mejor resultado son las semifinales en la temporada de 1982-83, mientras su más reciente participación fue en la campaña de 2023-24. En la Europa League tienen 14 participaciones, pero nunca han superado la fase de cuartos de final. También resalta su racha de 32 juegos sin derrota en la temporada de 1979-80, con lo que finalizaron en la segunda posición de la clasificación.