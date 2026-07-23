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miércoles, 4 de febrero
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martes, 10 de febrero
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miércoles, 11 de febrero
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lunes, 2 de marzo
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martes, 3 de marzo
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viernes, 17 de abril
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2
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pen 3 - 4
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Strasbourg crestStrasbourg6510115616
W
W
W
W
D
2Rakow Czestochowa crestRakow Czestochowa642092714
W
W
W
D
D
3AEK Atenas crestAEK Atenas6411147713
W
W
W
D
W
4Sparta Praga crestSparta Praga6411103713
W
W
W
D
L
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
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