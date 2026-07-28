La estrella brasileña Vinicius Junior ha resuelto su postura definitiva sobre su futuro con el Real Madrid, cuyo contrato con el conjunto blanco finaliza en el verano de 2027, mientras numerosos clubes, con el Arsenal a la cabeza, buscan aprovechar esta situación para ficharlo este verano.

El astro brasileño ha decidido permanecer entre los muros del club español Real Madrid durante el actual mercado de fichajes de verano, según informaron fuentes de la cadena "Sky Sports". Las fuentes confirmaron que la directiva del club blanco no tiene ninguna intención de prescindir de los servicios del jugador, y prevalece un ambiente de confianza en los pasillos del club respecto a alcanzar un acuerdo para renovar su contrato durante los próximos años.

Esta decisión llega para poner fin a las dudas pese al enorme interés del Arsenal, que seguía de cerca la situación del extremo brasileño, especialmente cuando resta apenas un año para el final de su contrato actual con el equipo merengue.

Está previsto que se celebre una reunión decisiva de negociaciones durante esta semana entre la directiva del Real Madrid y los representantes de Vinicius Junior para continuar las conversaciones relativas a su futuro, con el objetivo de lograr un progreso tangible y firmar un contrato de larga duración que garantice su continuidad en el estadio Santiago Bernabéu.

Este avance supone un fuerte impulso para el nuevo entrenador José Mourinho, de quien se dice que valora enormemente las cualidades de Vinicius Junior y desea contar con él como uno de los elementos fundamentales y pilares de su proyecto futbolístico con el equipo.

Vinicius se incorporó al Real Madrid en el verano de 2018 procedente del Flamengo brasileño por cerca de 46 millones de euros, y logró conquistar numerosos títulos con el conjunto blanco, encabezados por LaLiga en 3 ocasiones y la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones.