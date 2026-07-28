Cómo conseguir entradas para la Community Shield 2026: entradas para Arsenal vs Manchester City, precios de última hora en Cardiff y más

La rivalidad entre Arsenal y Manchester City se ha intensificado en los últimos tiempos, y los dos gigantes de la Premier League vuelven a verse las caras el 16 de agosto en Cardiff. El campeón de liga de la pasada temporada y el ganador de la FA Cup tienen puesta la mirada en conquistar la Community Shield, y tú podrías estar allí para presenciar este choque épico.

Con The Weeknd actuando para sus masas amantes de la música en Wembley Stadium entre el 14 y el 19 de agosto, la Community Shield regresa al Millennium Stadium por primera vez desde 2006.

Arsenal y Manchester City se enfrentaron por última vez por la Community Shield en 2023. Perdiendo en los últimos compases del tiempo añadido, Arsenal logró un dramático empate por medio de Leandro Trossard en el minuto 101. El Arsenal convirtió después sus cuatro penaltis, mientras que el City falló dos, para llevarse el trofeo.



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¿Cuándo es la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Community Shield - Final 16 ago 2026 - 10:00 Principality Stadium

Cómo comprar entradas para la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City

Las entradas para la FA Community Shield 2026 podían ser compradas por los socios de los clubes directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de Arsenal y Manchester City. Para los no socios, las localidades podían conseguirse a través de socios oficiales de hospitality y plataformas verificadas de reventa, como StubHub.

Tanto Arsenal como Manchester City recibieron aproximadamente 26.000 asientos cada uno para el encuentro en el Millennium Stadium, y las entradas salieron a la venta en varias fases, en función del nivel de membresía, a través de sus propias páginas web. Desde el 16 de julio para los aficionados del Manchester City y desde el 20 de julio para los seguidores del Arsenal.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Las entradas oficiales a precio de venta para la FA Community Shield 2026 oscilaban entre 30 £ y 75 £ para adultos, con el siguiente desglose:

Premium: 75 £

Categoría 1: 55 £

Categoría 2: 45 £

Categoría 3: 35 £

Categoría 4: 30 £

Silla de ruedas / Accesibilidad: 30 £

NB: También había tarifas reducidas disponibles para «mayores de 65 años» y «menores de 16 años»

Consulta los portales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

El Millennium Stadium, conocido desde 2016 como Principality Stadium por motivos de patrocinio, es el estadio nacional de Gales, está ubicado en Cardiff y tiene una capacidad de más de 73.000 espectadores. Además de ser la casa de la selección galesa de rugby union, también ha albergado partidos internacionales de la selección nacional de fútbol.

El estadio, construido inicialmente para la Copa del Mundo de Rugby de 1999, acogió su primer partido internacional de rugby union en junio de 1999, cuando Gales venció a Sudáfrica en un test match de verano. El recinto de Cardiff también asumiría responsabilidades futbolísticas mientras Wembley Stadium estaba siendo remodelado a finales del milenio, albergando finales de la FA Cup, la League Cup y los play-offs de la Football League, además de partidos de la Community Shield.

Durante los seis años anteriores en los que el Millennium Stadium fue sede de la Community Shield, entre 2001 y 2006, Arsenal participó en cuatro ocasiones, con dos victorias, 1-0 contra Liverpool en 2002 y 3-1 contra Manchester United en 2004, y dos subcampeonatos. Aunque este será el primer partido de Community Shield del Manchester City en el recinto de Cardiff, sí jugó allí una ronda clasificatoria de la Copa de la UEFA contra el equipo galés Total Network Solutions (TNS) en 2003, que ganó por 2-0.

¿Quiénes son los ganadores recientes de la Community Shield?

Año Ganadores Subcampeones Resultado 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (pens) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (pens) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (pens) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (pens) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (pens) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (pens) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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