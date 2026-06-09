Il Bari può essere ripescato in Serie B? Perché se ne sta parlando e la situazione della Juve Stabia

Il Bari può davvero sperare un ripescaggio in Serie B, dopo la retrocessione arrivata sul campo a causa del doppio confronto pareggiato (terminati entrambi 0-0) ai playout contro il Sudtirol? E' un'ipotesi, una teoria che andrà discussa, specialmente andando a capire cosa succederà in casa Juve Stabia.
Il club campano (arrivato a giocarsi le semifinali playoff contro il Monza), infatti, rischia seriamente di non iscriversi al prossimo campionato di Serie B, andando a rimescolare le carte della cadetteria. Ma prima di addentrarci ad approfondire e analizzare questa situazione, andiamo con ordine e ricapitoliamo un attimo quanto accaduto sino a ora.