Il Bari può essere ripescato in Serie B? Perché se ne sta parlando e la situazione della Juve Stabia

Tutto comincia lo scorso ottobre: la Juve Stabia viene sottoposta ad amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. Due mesi dopo, Langella (ex presidente) cede l'intero pacchetto azionario a Brera Holdings (poi diventato Solmate), ma da quel momento la situazione non diventa più semplice o in discesa, anzi.

Non vengono rispettate le scadenze federali del 16 aprile e alla Juve Stabia vengono inflitti due punti di penalizzazione (da scontare nella prossima annata sportiva) per non aver versato le ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati.

Successivamente, ad aprile, il club venne venduto per la cifra simbolica di un euro, passando di mano al legale rappresentante della Stabia Capital Srl (società costituita solamente quattro giorni prima dell'acquisto del club) Francesco Agnello.

Un passaggio di proprietà che ha suscitato dubbi anche negli investigatori e nella Polizia di Stato che lo scorso mese ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Napoli che riguarda le quote societarie e l’intero patrimonio aziendale della società sportiva campana.

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