C’è una clausola rescissoria nel contratto che lega Mattia Liberali al Catanzaro: l’ex giocatore del Milan potrà liberarsi con il pagamento di 6 milioni di euro, un prezzo modico per uno dei giovani italiani più in rampa di lancio, reduce da un’ottima seconda parte di stagione con i calabresi.
Liberali piace a tutti, come funziona la clausola e quanto guadagnerebbe il Milan dalla sua cessione
A rivelare l’esistenza di questa clausola è Sky Sport che segnala come il classe 2007 quindi sarà sicuro protagonista di questa sessione di mercato, pronto com’è a fare il salto di categoria e a giocare con continuità in Serie A. Non deve sorprendere, quindi, che sulle sue tracce ci siano diversi club d’élite del nostro calcio: sarà una sfida tra di loro per pagare la clausola e assicurarsi il talento ex Milan.
Proprio i rossoneri che il 19enne Liberali lo avevano in casa, prima di cederlo, hanno mantenuto su di lui il 50% della futura rivendita, motivo per cui qualora dovesse essere esercitata la clausola sul trequartista ed esterno d'attacco finirebbero per incassare una cifra intorno ai 3 milioni di euro.
Su Liberali, spiega Sky Sport, si sono informate Bologna, Cagliari, Como e Sassuolo. Proprio le ultime due paiono essere a oggi quelle in pole position. I lariani possono offrire la possibilità di giocare in Champions League e di fare subito un triplo salto in una squadra che, nella prossima stagione, avrà ancora velleità di alta classifica.
Alla truppa di Fabregas mancano infatti giocatori italiani per le liste UEFA e Liberali farebbe proprio al caso del Como. Gli emiliani, dal canto loro, consentirebbero un ritorno in Serie A, dopo i primi scampoli col Milan, più morbido, in un ambiente più sereno e, soprattutto, agli ordini di quello stesso Aquilani che lo ha lanciato a Catanzaro e se lo ritroverebbe ora al Sassuolo, dove tanti giovani talenti italiani si sono fatti le ossa. Arriveranno aggiornamenti nelle prossime settimane per un giocatore che si candida a essere tra le sorprese della prossima Serie A.
Nell’ultima, proficua, stagione, terminata solo in finale con il Monza, Liberali è stato il giocatore che ha effettuato il maggior numero di dribbling (21) e ne ha perfezionati di più (12) nei playoff della Serie BKT 2025/26. Nel 2026 è diventato un titolare dei giallorossi e portato a referto 4 goal e 3 assist.
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