Liberali piace a tutti, come funziona la clausola e quanto guadagnerebbe il Milan dalla sua cessione

Su Liberali, spiega Sky Sport, si sono informate Bologna, Cagliari, Como e Sassuolo. Proprio le ultime due paiono essere a oggi quelle in pole position. I lariani possono offrire la possibilità di giocare in Champions League e di fare subito un triplo salto in una squadra che, nella prossima stagione, avrà ancora velleità di alta classifica.





Alla truppa di Fabregas mancano infatti giocatori italiani per le liste UEFA e Liberali farebbe proprio al caso del Como. Gli emiliani, dal canto loro, consentirebbero un ritorno in Serie A, dopo i primi scampoli col Milan, più morbido, in un ambiente più sereno e, soprattutto, agli ordini di quello stesso Aquilani che lo ha lanciato a Catanzaro e se lo ritroverebbe ora al Sassuolo, dove tanti giovani talenti italiani si sono fatti le ossa. Arriveranno aggiornamenti nelle prossime settimane per un giocatore che si candida a essere tra le sorprese della prossima Serie A.





Nell’ultima, proficua, stagione, terminata solo in finale con il Monza, Liberali è stato il giocatore che ha effettuato il maggior numero di dribbling (21) e ne ha perfezionati di più (12) nei playoff della Serie BKT 2025/26. Nel 2026 è diventato un titolare dei giallorossi e portato a referto 4 goal e 3 assist.