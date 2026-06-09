Il drammatico racconto di Klinsmann sul figlio Jonathan: "È stato in pericolo di vita, era come camminare nella nebbia"

Nel raccontare quei momenti, Jurgen Klinsmann è ancora toccato: "Sentire determinate parole mette i brividi", ha detto al podcast The Overlap.





Il padre di Jonathan poi prosegue: "Per fortuna con il passare del tempo si è fatto più chiaro e abbiamo avuto la certezza che Jonathan recupererà completamente: non ci saranno conseguenze per quell’infortunio. Ma se ripenso a quei giorni, era come camminare nella nebbia".