Il drammatico racconto di Klinsmann sul figlio Jonathan: "È stato in pericolo di vita, era come camminare nella nebbia"

Quelli che ha vissuto la famiglia Klinsmann sono stati momenti di autentico terrore.
Sono passati quasi due mesi dal 18 aprile, quando Jonathan Klinsmann ha rimediato un grave infortunio nel corso della sfida di Serie B tra Palermo e Cesena. Paura, incertezza, poi il sollievo, ma a distanza di tempo i brividi non mancano.
Non lo nasconde Jurgen Klinsmann, padre del portiere del Cesena: intervenuto nel podcast The Overlap, l'ex attaccante di Inter, Sampdoria e Nazionale tedesca è tornato a parlare di quei momenti drammatici, raccontando nuovi dettagli sulla vicenda.