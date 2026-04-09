3 squadre appena promosse in Europa che sembrano destinate alla retrocessione

Le squadre che sono salite al massimo livello cercano di evitare il discorso sulla retrocessione. Tuttavia, le statistiche raccontano una storia diversa.

Squadre appena promosse che potrebbero retrocedere Goldbet NetBet Lottomatica Pisa 1.45 1.45 1.45 Leeds United 3.75 3.50 3.75 Lorient 5.25 4.50 5.25

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Pisa: 34 anni di assenza che pesano

È stato un lungo e difficile cammino per il Pisa per tornare in Serie A. I Nerazzurri hanno finalmente conquistato un posto di promozione diretta in Serie B sotto la guida di Filippo Inzaghi. L'errore della dirigenza è stato permettere all'ex giocatore del Milan di andarsene alla fine della scorsa stagione.

Inzaghi è rimasto in Serie B con il Palermo, e i Nerazzurri sono avanzati in Serie A con Alberto Gilardino al timone. Le cose non potevano andare peggio per la squadra appena promossa, poiché attualmente occupano l'ultimo posto nella massima serie italiana.

Dopo sette partite, non hanno ancora registrato una vittoria e sono uno dei due club a non aver segnato un gol in casa. Due punti in quattro partite casalinghe spiegano perché il Pisa faticherà a risalire dal fondo della classifica.

Per contestualizzare la loro forma, il resto della Serie A ha una media di 1,34 punti a partita, mentre il Pisa è a 0,43 punti a partita. Non promette bene il fatto che Gilardino fosse l'ultimo al Genoa, dove è stato licenziato per essere vicino alla zona retrocessione a novembre dello scorso anno.

I giocatori hanno mostrato poco spirito combattivo, avendo pareggiato solo una volta in tutta la stagione dopo essere andati in svantaggio. La squadra di Gilardino non ha segnato un solo gol nelle ultime quattro partite, e se non riesce a ravvivare il loro attacco, torneranno direttamente giù.

Leeds United: il pericolo potrebbe ancora arrivare

Daniel Farke ha fatto un lavoro splendido al Leeds United, portandoli in Premier League in due stagioni. Tuttavia, vincere il Championship e cercare di rimanere in una delle migliori leghe del mondo sono due cose completamente diverse.

Sebbene il Leeds sia al 16° posto dopo otto partite, sono solo a tre punti dalla zona retrocessione. I tifosi di Elland Road sperano che questa stagione non finisca con la perdita dello status in Premier League.

Eppure, è più facile a dirsi che a farsi. Wolves e West Ham continuano a lottare, ma con Nuno Espirito Santo al comando, gli Hammers potrebbero migliorare presto. Ciò significa che il Leeds deve iniziare a vincere partite, dato che ne ha vinte solo due su otto finora (25%). A parte la vittoria nella giornata di apertura contro l'Everton, l'altra vittoria dei Whites è stata contro i Wolves, ultimi in classifica.

Il problema per il Leeds è che deve ancora affrontare molte delle squadre nella metà superiore della classifica. Hanno avuto un assaggio con una sconfitta per 5-0 per mano dell'Arsenal. Potrebbero affrontare altre pesanti sconfitte, il che potrebbe spingerli ulteriormente giù in classifica.

Vale la pena notare che Farke non è estraneo alla retrocessione, essendo sceso con il Norwich City nel 2020. Il Leeds è un punto peggio ora rispetto allo stesso stadio della stagione in cui sono stati retrocessi. Questa è un'indicazione che lo United potrebbe affrontare una dura battaglia.

FC Lorient: problemi difensivi che potrebbero riportarli nella lotta

Il Lorient è stato retrocesso dopo aver trascorso quattro stagioni consecutive nella Ligue 1 francese, seguendo due stagioni in cui si sono classificati al 16° posto. Olivier Pantaloni ha poi preso il comando e li ha riportati subito in Ligue 1 vincendo la Ligue 2 in una sola stagione.

Il francese ha trovato difficile la Ligue 1. La sua squadra è al sicuro per il momento, sedendo al 13° posto in classifica. Tuttavia, hanno accumulato solo otto punti in altrettante partite di campionato, lasciandoli a soli due punti dalla zona pericolosa.

Ciò significa che hanno guadagnato solo un punto in più rispetto allo stesso stadio della stagione in cui sono stati retrocessi nel 2023/24. In termini di forma, le trasferte sono una preoccupazione per i Les Merlus, poiché non hanno ancora vinto dopo quattro tentativi.

I campioni della Ligue 2 hanno un vero problema in difesa. Solo il Metz (20) ha concesso più dei loro 19 gol in questa stagione. Il manager deve affrontare la loro difesa traballante poiché subiscono una media di 2,38 gol a partita, mentre la media del campionato è di 1,51.

Inoltre, gli Arancioneri tendono a crollare dopo aver subito gol. Non hanno mai recuperato un solo punto quando gli avversari hanno segnato per primi. Pantaloni ha un compito enorme se vuole evitare lo stesso destino della retrocessione dell'Ajaccio nel 2023 quando era al comando.

Pertanto, nonostante si trovino in una posizione confortevole per ora, forse è il momento migliore per scommettere sulla squadra appena promossa per tornare giù. Sono una delle scelte di valore attualmente, e la loro forma suggerisce che saranno uno dei principali candidati alla retrocessione.