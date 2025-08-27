Quote vincente Premier League 2025/2026: nuovi favoriti nella corsa al titolo

L'Arsenal ora dispone di un organico sufficiente per affrontare tali problemi, ma non dovremmo sottovalutare il Liverpool, che finora ha anch'esso un record del 100%

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Tutte le quote vincente Premier League ed altre competizioni inglesi sono disponibili sulle piattaforme dei bookmaker online. In aggiunta i lettori hanno la possibilità di visitare

la nostra pagina dedicata ai top siti scommesse con streaming degli eventi

la nostra guida al codice promozionale Betsson, bonus benvenuto e info su questo nuovo operatore.

Il talento offensivo dell'Arsenal spiega il loro favoritismo

L'Arsenal ha superato il primo test della stagione 2025/26 della Premier League con una difficile vittoria per 1-0 contro i rivali storici del Manchester United. I Gunners hanno seguito quella vittoria con un dominante 5-0 contro il neopromosso Leeds United all'Emirates Stadium.

Gli uomini di Mikel Arteta non sono stati influenzati dall'infortunio della stella Bukayo Saka nella partita contro il Leeds. Hanno molte più opzioni offensive rispetto alle stagioni precedenti, grazie agli arrivi di Noni Madueke ed Eberechi Eze.

Hanno anche un vero numero nove di livello élite, Viktor Gyökeres. Lo svedese ha segnato una doppietta al suo debutto casalingo, un segnale di avvertimento per il resto della Premier League.

I Gunners affronteranno il test definitivo delle loro possibilità di titolo quando incontreranno il Liverpool questo fine settimana ad Anfield. Arteta non avrà Saka per il viaggio nel Merseyside, mentre Martin Ødegaard è un altro grande dubbio.

Se l'Arsenal riuscirà a evitare la sconfitta o addirittura a prendere tutti e tre i punti con due assenze influenti, è probabile che le scommesse su di loro per vincere il trofeo 25/26 aumentino notevolmente.

Liverpool

I campioni in carica potrebbero non essere d'accordo con le basse quote dell'Arsenal nel mercato dei Vincitori della Premier League. Anche i Reds di Arne Slot hanno finora un record del 100% in questa stagione, superando ostacoli per vincere contro l'AFC Bournemouth e contro un Newcastle ridotto a dieci uomini.

Quest'anno, la difesa dei Reds è forse la loro preoccupazione maggiore. Il Liverpool ha già subito quattro gol in due partite. Sembrano essere molto più aperti in difesa in entrambe le partite finora in questa stagione.

È divertente vedere una squadra che si concentra semplicemente sul segnare un gol in più degli avversari ogni settimana. Tuttavia, è discutibile se sia sostenibile per un'intera stagione. L'Arsenal aveva la difesa più solida del campionato la scorsa stagione e sembra aver mantenuto quella solidità, aggiungendo talento offensivo.

Sarà molto interessante vedere l'esito del loro incontro questo fine settimana, poiché potrebbe impostare il tono per il resto della campagna.

Manchester City

Non è mai saggio trascurare Pep Guardiola e il Manchester City. Nonostante abbiano finito terzi e a 13 punti dai campioni del Liverpool la scorsa stagione, il City è rinnovato e potente.

Il vincitore del Pallone d'Oro dell'anno scorso, Rodri, è tornato dopo un lungo infortunio. Il City è una squadra molto più solida quando è in mezzo al campo. Hanno perso nove partite senza Rodri la scorsa stagione.

Ci sono ancora alcuni fattori che rimangono poco chiari riguardo a questa squadra ricostruita del City. La situazione con il loro portiere è ancora incerta. Gli errori di James Trafford nella sconfitta casalinga contro il Tottenham hanno sollevato preoccupazioni. Giocatori come Rayyan Cherki e Tijjani Reijnders devono ancora dimostrare di poter avere successo dopo la partenza di Kevin De Bruyne.

Chelsea

I vincitori della Coppa del Mondo per club 2025, il Chelsea, sono imbattuti nelle loro prime due partite di campionato, segnando cinque gol e subendone solo uno. La loro vittoria dominante contro i rivali londinesi del West Ham è stata un'indicazione del loro stile sempre più forte.

Diversi giocatori della squadra di Enzo Maresca hanno trovato la rete al London Stadium. Questo è un buon segno che i Blues non dipendono da uno o due giocatori per segnare la maggior parte dei loro gol in questa stagione.

Trovare un sistema per far giocare insieme João Pedro e Liam Delap è la sfida più grande di Maresca in questa stagione. Se riuscirà a farlo, integrando anche giocatori come Estevão e Jamie Gittens, il Chelsea potrebbe non essere lontano dalla cima della classifica della Premier League.

I Blues hanno la squadra con l'età media più giovane in questa stagione, con 23,2 anni. Quindi, la loro inesperienza potrebbe essere un problema nei momenti decisivi.

Tottenham

Thomas Frank ha avuto un ottimo inizio al Tottenham. Da quando si è trasferito da ovest a nord di Londra, il danese sembra aver ringiovanito la squadra degli Spurs. Erano un po' persi sotto Ange Postecoglou, nonostante il loro successo europeo.

Il loro stile di contropiede si è già dimostrato estremamente efficace, come dimostrato nella vittoria per 2-0 al Manchester City, ottenuta con solo il 38% di possesso palla. Gli Spurs hanno avuto più tiri in porta e più tiri nello specchio rispetto al City.

Kudus, Johnson e Richarlison formano un potente trio offensivo. João Palhinha sembra aver aggiunto stabilità a centrocampo difensivo per aiutare a proteggere la difesa a quattro. Il problema del Tottenham è il numero di buoni giocatori in squadra, dato che Dominic Solanke è l'unico sostituto per l'attaccante Richarlison.

Potrebbero finire tra i primi quattro se riusciranno a evitare infortuni. Tuttavia, una corsa al titolo sembra improbabile.

La miglior scommessa di valore per il titolo della Premier League di questa stagione è il Chelsea, con una probabilità di solo 11,1. Il loro trionfo nella Coppa del Mondo per club ha creato una mentalità vincente quest'estate. Nel frattempo, la loro giovane età e ingenuità potrebbero essere sia un vantaggio che uno svantaggio, poiché hanno poco da perdere.