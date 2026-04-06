Qual è il codice promozionale Betsson attivo?

per aprile 2026 non è attualmente richiesto per attivare il bonus di benvenuto, poiché l'offerta disi attiva automaticamente sul sito dell'operatore, anche tramite questo link . Basta semplicemente aprire un conto di gioco (solo maggiorenni) e proseguire con gli step necessari quali verifica dell'identità e una prima ricarica qualificante.

Il codice promozionale Betsson è una sigla alfanumerica che i giocatori possono inserire nello spazio apposito nel modulo di deposito. Al momento del versamento, infatti, gli utenti possono notare un campo dedicato ai codici promozionali che possono compilare in modo facoltativo.

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Prodotto Bonus Benvenuto Codice Promozionale Betsson Scommesse 200€ senza deposito + 100% prima ricarica fino a 500€ Verifica codice Casino 200€ senza deposito + cashback fino a 1.000€ Verifica codice

Codice promozionale Betsson, coupon e info generali

Come visto precedentemente, i nuovi iscritti alla piattaforma di gioco possono subito procedere con i passaggi utili per ottenere il welcome bonus scommesse dell'operatore. Alla registrazione al momento non è presente un campo dedicato al codice promozionale Betsson né la promo richiede la digitazione di codici per l'attivazione. D'altra parte occorre indicare la presenza di uno spazio dedicato al codice promo Betsson in fase di deposito, anche in questo caso si tratta di un'opzione a disposizione dei giocatori. In più dalla schermata principale del bookmaker, facendo clic dal menu a tendina della barra laterale destro all'interno della sezione schedina si può trovare la voce Coupons. In questo campo si possono digitare eventuali codici utili per attivare promozioni disponibili che ne richiedano l'uso. Ricapitolando dunque i giocatori hanno la possibilità di digitare

codice promozionale Betsson al deposito in presenza di iniziative legate ad un versamento

al deposito in presenza di iniziative legate ad un versamento un coupon Betsson dalla schermata principale per attivare offerte come bonus o Freebet.

In tutti i casi si tratta di opzioni facoltative messe a disposizione dell'utente. Dunque il giocatore può decidere o meno se utilizzare eventuali codici promozionali attivi, questi però potrebbero essere necessari per attivare promozioni speciali.

Betsson: bonus benvenuto scommesse

I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco sul sito dell'operatore possono ottenere un bonus senza deposito di 200€ (100€ casino + 100€ sport) e in più il 100% della prima ricarica fino 500€. Per aderire a questa offerta tutto ciò che occorre fare è registrarsi ed effettuare un versamento qualificante. Come visto, non bisogna digitare nessun codice promozionale Betsson al momento. Per ricevere il bonus basta seguire pochi semplici passaggi elencati a seguire:

Effettuare la registrazione e convalidare il conto inviando il documento entro 30 giorni per sbloccare il bonus senza deposito (erogato in 5 fasi da 40€)

Ricaricare il proprio saldo con un deposito qualificante di almeno 5€ (no Skrill o Neteller) entro 7 giorni

(no Skrill o Neteller) entro 7 giorni Rigiocare per 6 volte l'importo depositato su scommesse (no sistemi) con almeno 3 selezioni e quota 1.50 per ciascuna entro 30 giorni

Il Fun Bonus ottenuto dalla ricarica può essere utilizzato su scommesse pre-match con almeno 3 selezioni e quota min. 1.50 per ognuna entro 5 giorni

Ottenuto su Betsson bonus benvenuto scommesse e senza deposito, occorre soddisfare i requisiti di puntata previsti entro i termini dell'offerta.

Termini e condizioni del welcome bonus sport

Come visto, ottenere il welcome bonus Betsson è estremamente facile e richiede pochi semplici passaggi. Ad ogni modo è bene tenere a mente che la somma ottenuta è soggetta a specifici termini e condizioni che potrebbero essere riassunti così:

Il Fun Bonus Sport (da ricarica) va scommesso su multiple di minimo 3 eventi e quota 1.50 per ciascuno

La validità del Fun Bonus è di 5 giorni, trascorsi i quali l'importo viene annullato

Le vincite sono convertite in Real Bonus (max 500€ per il deposito) da rigiocare una volta su multiple di 3 eventi con quota 1.50

Per saperne di più su Betsson, codice promozionale e bonus benvenuto per i nuovi utenti, consigliamo di visitare il portale ufficiale del bookmaker.

Come utilizzare il codice promozionale Betsson alla registrazione?

Il primo step da compiere per iniziare a scommettere online sul portale dell'operatore naturalmente è la registrazione. L'iscrizione sui siti di scommesse sportive è consentita solo ai maggiorenni, ricordiamo che una volta creato un conto è necessario convalidarlo attraverso l'invio di una copia del proprio documento di identità.

La creazione di un nuovo account sulla piattaforma del bookmaker online è un procedimento estremamente semplice e veloce. In questo caso non è prevista la digitazione di un codice promozionale Betsson in fase di iscrizione, per ottenere il welcome bonus basterà procedere con i passaggi previsti dalla promo quali validazione del conto e ricarica qualificante.

Ecco quindi come effettuare la registrazione su Betsson:

1️⃣ In primo luogo occorre aprire il sito di betsson.it e fare clic sul pulsante di iscrizione

2️⃣ Dopo di ché fornire le proprie informazioni personali (nome, cognome, indirizzo email e numero di cellulare)

3️⃣ In seguito bisogna digitare il codice fiscale per compilare i campi che seguono (in alternativa è possibile recuperare il codice fiscale attraverso le informazioni personali fornite)

4️⃣ A questo punto sono richieste le informazioni sulla propria residenza

5️⃣ Fornire i dati di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente) e creare un nome utente e password

6️⃣ Infine impostare i limiti di versamento e selezionare una domanda segreta per aumentare il livello di sicurezza del proprio account e finalizzare il procedimento leggendo e accettando termini e condizioni

Creato il proprio account, si può passare agli step successivi utili per ottenere il bonus benvenuto scommesse, ossia la ricarica. In fase di versamento, ricordiamo, i giocatori hanno la possibilità di digitare un codice promozionale Betsson in modo facoltativo.

Al momento l'operatore permette la registrazione solo tramite modalità manuale, niente SPID o CIE quindi, ma non si può escludere che tali funzionalità non vengano aggiunte in futuro.

Betsson: palinsesto, quote e mercati di scommessa

Il palinsesto sportivo del bookmaker offre una varietà di circa 25 discipline, spaziando da quelle più seguite a quelle meno conosciute. Tra gli sport più popolari vi sono calcio, tennis, basket e Formula 1, mentre sport come bandy, cricket e football americano rappresentano le scelte più di nicchia. L'offerta include anche la possibilità di scommettere su eventi di spettacolo come Sanremo e X Factor. Benché ci sia margine di crescita rispetto ad altri bookmaker italiani, va considerato che questo concessionario di gioco è uno dei più nuovi operatori nel paese, ancora in espansione. Le diverse tipologie di scommesse, che includono mercati tradizionali e altre varianti, offrono quote competitive con un payout medio del 96% sulla Serie A.

Ecco alcuni degli sport disponibili su Betsson:

Calcio

Tennis

Basket

Pallavolo

Formula 1

Bandy

Cricket

Football Americano

Spettacolo

Betsson a confronto con altri siti di scommesse ADM

L'osservazione delle differenze tra i bonus rappresenta il primo passo per una selezione bilanciata.

Info Betsson bet365 Marathonbet ✅ Licenza 16027 16030 16050 📺 Live Streaming Sì Sì* Sì ⚽ Sport disponibili 24 41 25 ⭐ Payout 95,06% 94,58% 94% 🎲 Casino Slots/Giochi 5.400+ 1.122+ 1.000+ 🔖 Promo disponibili 11 Sport, 4 Casino, 3 All Around 5 Sport, 6 Casino, 8 Poker 2 Sport, 1 Casino

*La funzione streaming di bet365 è disponibile solo per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore.