Quote vincente Premier League: pronostici aggiornati al 22.05.26

L'Arsenal parte favorito dopo il tanto atteso titolo di Premier League conquistato nel 2025/26, ma gli sfidanti non mancheranno. Le cose potrebbero farsi molto interessanti.





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Ultime quote EPL e variazioni di mercato

L'Arsenal è andato vicino alla gloria per anni e alla fine ha completato l'opera. La squadra si preannuncia solida anche per la stagione 2026/27.

Si prospetta un'estate affascinante per il Manchester City, con il futuro di Pep Guardiola ancora incerto.

Le cose non sono andate nel migliore dei modi per il Liverpool nel 2025/26, e si preannuncia un cambio della guardia in vista della nuova stagione.

Michael Carrick ha svolto un lavoro straordinario al Manchester United e, dopo il terzo posto in classifica, l'obiettivo naturale sarà quello di lottare per le posizioni di vertice.

Xabi Alonso si trova di fronte a una sfida enorme per sollevare le sorti a Stamford Bridge, ma la rosa possiede senza dubbio qualità eccellenti.

Analisi squadra per squadra: le principali contendenti della Premier League

1. Arsenal

Il primo passo per l'Arsenal è stato vincere nuovamente la Premier League, e ora l'obiettivo sarà difendere il titolo. Mikel Arteta e i suoi giocatori hanno messo a tacere i critici in questa stagione, allontanando la reputazione di squadra che cede nei momenti decisivi ereditata dagli anni passati. Con ulteriori innesti nella prossima finestra di mercato, il gruppo potrebbe continuare a migliorare.

Quota attuale: 2.50,2.50,2.45

2.50,2.50,2.45 Punto di FORZA: Gli uomini di Arteta sono i campioni in carica e dovrebbero essere in grado di mantenere intatto il blocco della rosa.

Gli uomini di Arteta sono i campioni in carica e dovrebbero essere in grado di mantenere intatto il blocco della rosa. Punto di DEBOLEZZA: La squadra dovrà affrontare l'intensa pressione di dover difendere il titolo fin dal weekend di apertura.

La squadra dovrà affrontare l'intensa pressione di dover difendere il titolo fin dal weekend di apertura. Il nostro Pronostico: L'Arsenal rappresenta una scelta logica. Grazie alla compattezza del gruppo e alla probabilità di rinforzare una rosa già competitiva, dovrebbe lottare seriamente per il titolo anche quest'anno.

2. Manchester City

Grandi cambiamenti si profilano all'orizzonte per il Manchester City, e sarà affascinante seguire gli sviluppi dei prossimi mesi. Pep Guardiola è un vincente nato e un genio della panchina, di conseguenza albergano comprensibili preoccupazioni riguardo al futuro all'Etihad. La disponibilità di qualità è indiscutibile, ma diversi giocatori di primo piano potrebbero salutare prima di luglio.

Quota attuale: 3.50,3.50,3.60

3.50,3.50,3.60 Punto di FORZA: Il club dispone di grandi risorse economiche e di una rosa ricca di talento. Ci si attende una campagna acquisti importante in estate.

Il club dispone di grandi risorse economiche e di una rosa ricca di talento. Ci si attende una campagna acquisti importante in estate. Punto di DEBOLEZZA: Se Guardiola dovesse partire come previsto, la società si troverebbe ad affrontare un periodo di transizione epocale.

Se Guardiola dovesse partire come previsto, la società si troverebbe ad affrontare un periodo di transizione epocale. Il nostro Pronostico: Con l'addio di un allenatore così vincente e carismatico, si prevede un potenziale calo nei livelli di rendimento in Premier League.

3. Liverpool

La stagione 2025/26 è stata da dimenticare sotto molti punti di vista per il Liverpool. La difesa del titolo non è andata come previsto e molti degli acquisti più onerosi hanno deluso le aspettative. Con diversi giocatori storici destinati a lasciare a breve, la situazione a Merseyside sembra ideale per l'avvio di una rifondazione.

Quota attuale: 6.00,6.00,5.75

6.00,6.00,5.75 Punto di FORZA: I Reds dovrebbero presentarsi rigenerati ai nastri di partenza della nuova stagione, complice il rientro di alcuni big dagli infortuni per il 2026/27.

I Reds dovrebbero presentarsi rigenerati ai nastri di partenza della nuova stagione, complice il rientro di alcuni big dagli infortuni per il 2026/27. Punto di DEBOLEZZA: La pressione su Arne Slot sarà altissima fin dal primo giorno, e in estate ci sarà l'addio di alcune leggende ad Anfield.

La pressione su Arne Slot sarà altissima fin dal primo giorno, e in estate ci sarà l'addio di alcune leggende ad Anfield. Il nostro Pronostico: Il rendimento del Liverpool potrebbe dipendere molto da ciò che accadrà nella sessione di mercato. Con alcune partenze illustri, il rischio di perdere terreno rispetto alle rivali è concreto.

4. Manchester United

Michael Carrick ha guidato una splendida seconda metà di stagione alla guida del Manchester United, trasformando nuovamente la squadra in una potenza del campionato. I Red Devils interverranno sul mercato quest'estate e dispongono già di uno zoccolo duro di spessore su cui costruire. Il club di Manchester avrà ottime motivazioni per puntare in alto nella stagione 2026/27.

Quota attuale: 8.00,8.00,7.50

8.00,8.00,7.50 Punto di FORZA: Il Manchester United gode di un ottimo slancio dopo lo spessore mostrato nel finale della stagione 2025/26 sotto la guida di Carrick.

Il Manchester United gode di un ottimo slancio dopo lo spessore mostrato nel finale della stagione 2025/26 sotto la guida di Carrick. Punto di DEBOLEZZA: C'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere il livello necessario a competere stabilmente per la vittoria finale.

C'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere il livello necessario a competere stabilmente per la vittoria finale. Il nostro Pronostico: Non vi è ancora la certezza che la squadra sia pronta per vincere la Premier League, ma sotto la guida di questo allenatore potrebbe inserirsi nei discorsi di vertice.

5. Chelsea

Questa stagione ha rappresentato un'enorme delusione per il Chelsea. Le prestazioni sono calate rapidamente dopo il trionfo nel Mondiale per Club e la qualificazione alle coppe europee resta in bilico alla vigilia dell'ultima giornata. Xabi Alonso avrà bisogno di tempo e investimenti consistenti per rendere i Blues competitivi nel 2026/27.

Quota attuale: 11.00,11.00,11.00

11.00,11.00,11.00 Punto di FORZA: Alonso arriva a Stamford Bridge forti di un ottimo curriculum e avrà a disposizione elementi di eccellente valore.

Alonso arriva a Stamford Bridge forti di un ottimo curriculum e avrà a disposizione elementi di eccellente valore. Punto di DEBOLEZZA: I londinesi sono apparsi vulnerabili troppo spesso nell'ultima stagione e ci sono molti nodi da sciogliere in vista del nuovo campionato.

I londinesi sono apparsi vulnerabili troppo spesso nell'ultima stagione e ci sono molti nodi da sciogliere in vista del nuovo campionato. Il nostro Pronostico: Si prevede un miglioramento grazie al nuovo tecnico e, con il giusto supporto sul mercato estivo, la squadra potrebbe stupire.

Il nostro pronostico per la Premier League 2025/26

L'Arsenal parte favorito nel tentativo di confermarsi campione, e i motivi sono facilmente intuibili. La fase difensiva è stata eccellente nella stagione 2025/26, destinata a concludersi con la miglior difesa del torneo e il dato più basso di xGA (0.94 a partita). Con ogni probabilità, la rosa verrà ulteriormente potenziata durante l'estate.

Tuttavia, i Gunners hanno fatto grande affidamento sui calci piazzati per andare a segno e le recenti modifiche regolamentari relative ai falli sui calci d'angolo potrebbero limitare la strategia di Mikel Arteta. Ciononostante, il mercato estivo dovrebbe portare nuova linfa all'attacco per trovare vie alternative al gol. Al momento, i campioni in carica meritano pienamente lo status di favoriti.

Subito dietro si colloca il Manchester City, che si appresta a fare a meno dell'enorme impatto tattico di Pep Guardiola al termine della stagione. Enzo Maresca – indicato come il sostituto più probabile – vanta già un'esperienza all'interno del club, ma per i Citizens potrebbe profilarsi un periodo di transizione. In ogni caso, il nuovo tecnico erediterà un gruppo di giocatori di immenso talento, fattore che garantirà un'elevata competitività.

Il City chiuderà il campionato come miglior attacco del torneo al termine delle sfide di domenica, e la maggior parte del potenziale offensivo rimarrà a disposizione. Qualsiasi squadra che possa schierare Erling Haaland al centro dell'attacco non può mai essere esclusa dalla corsa al titolo. Sarà comunque interessante scoprire come la squadra si adatterà alle metodologie del nuovo allenatore.

Una difesa del titolo decisamente sottotono da parte del Liverpool ha sollevato forti dubbi su Arne Slot, ma la sua posizione sembra solida per il momento. Molti sostenitori ritengono che il tecnico olandese non sia il profilo ideale per il futuro del club, ma la dirigenza sembra intenzionata a confermargli la fiducia, come dimostra anche il via libera concesso a Xabi Alonso per il trasferimento al Chelsea.

La rosa dei Reds resta indiscutibilmente competitiva e sono previsti investimenti in estate. Grazie al rientro dei giocatori chiave dagli infortuni e al maggiore inserimento dei colpi di mercato dello scorso anno, il Liverpool potrebbe tornare a recitare un ruolo da protagonista. Sarà importante monitorare la gestione del ricambio generazionale all'interno dello spogliatoio con l'addio di Mohamed Salah e di altri senatori.

Alla vigilia dell'ultima giornata della stagione 2025/26, il Manchester United ha collezionato ben 36 punti dall'arrivo di Michael Carrick. Nessuna squadra nella competizione ha fatto meglio nello stesso periodo e il raggiungimento del terzo posto certifica un progresso evidente. Carrick è ormai prossimo a ottenere la conferma a tempo pieno sulla panchina, un riconoscimento ampiamente meritato.

I Red Devils rinforzeranno il centrocampo in estate, ma il ritorno nelle competizioni europee richiederà una rosa più profonda. Saranno necessari investimenti cospicui per puntare alla vittoria del titolo, sebbene la base di partenza sia già solida. Lo United si candida a essere una delle formazioni più interessanti da seguire, in stretta correlazione con le prossime mosse di mercato.

Infine il Chelsea, la cui stagione ha subito un duro contraccolpo dopo l'esonero di Maresca. La squadra dispone di elementi di talento, ma c'è molto terreno da recuperare dopo mesi complicati. Alonso potrebbe necessitare di un periodo di assestamento, il che rende i Blues dei candidati meno diretti per il titolo in questa fase.

I londinesi spenderanno sicuramente molto in estate per migliorare la profondità della rosa. Tuttavia, non vi è la certezza che siano già pronti a competere con realtà consolidate come Arsenal e Manchester City, dotate di fondamenta strutturali decisamente più solide. Il percorso di crescita con il tecnico spagnolo richiederà probabilmente una buona dose di pazienza.

Come interpretare le quote sul vincente della Premier League

Per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive, l'analisi delle quote sul vincente della Premier League può sembrare complessa. Questa sezione illustra nel dettaglio il funzionamento dei mercati antepost, i diversi formati di quota e il momento ideale per effettuare le giocate.

1. Cosa si intende per quote Antepost / Futures?

Quando si analizzano le quote sul vincente della Premier League, ci si confronta con un mercato antepost.

Definizione: Le scommesse antepost consistono nel pronosticare il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, anziché l'esito di un singolo incontro.

Le scommesse antepost consistono nel pronosticare il vincitore finale del campionato al termine delle 38 giornate, anziché l'esito di un singolo incontro. Tempistiche: È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio del campionato ad agosto, oppure in qualsiasi momento della stagione (anche nelle fasi cruciali nei mesi di aprile o maggio).

È possibile piazzare una scommessa antepost prima dell'inizio del campionato ad agosto, oppure in qualsiasi momento della stagione (anche nelle fasi cruciali nei mesi di aprile o maggio). Durata: A differenza delle scommesse sui singoli match – che si esauriscono in 90 minuti – una giocata antepost resta valida finché la squadra scelta ha la certezza matematica di vincere il titolo. Se la squadra solleva il trofeo a maggio, la scommessa risulta vincente.

2. Come leggere i tre formati di quota

A seconda del bookmaker utilizzato, le quote possono essere visualizzate in tre modalità differenti, pur rappresentando il medesimo potenziale di vincita. Ecco l'esempio focalizzato sull'Arsenal (attuale favorita):

Decimale (1.15) – Diffuso a livello internazionale: Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la cifra puntata. Esempio: Con una scommessa di 10€ sull'Arsenal a 1.15, il ritorno totale sarà di 11.50€ (1.50€ di profitto netto + 10€ di quota iniziale).

Rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la cifra puntata. Frazionario (1/7) – Tipico del Regno Unito: Mostra il profitto potenziale in rapporto alla cifra puntata (Profitto / Puntata). Esempio: Alla quota di 1/7, per ogni 7€ scommessi si ottiene 1€ di profitto. Una giocata di 7€ garantisce un ritorno totale di 8€.

Mostra il profitto potenziale in rapporto alla cifra puntata (Profitto / Puntata). Americano / Moneyline (-650) – Diffuso negli Stati Uniti: Il segno meno (-) indica la cifra che è necessario scommettere per ottenere un profitto di 100$. Esempio: Una quota di -650 indica la necessità di puntare 650$ per ottenere un profitto di 100$. Al contrario, il segno più (+) come nel caso del +550 del Man City indica che una scommessa di 100$ genera un profitto di 550$.

Il segno meno (-) indica la cifra che è necessario scommettere per ottenere un profitto di 100$.

3. Quali fattori determinano la variazione delle quote?

Il mercato della Premier League è estremamente volatile e risente degli eventi settimanali:

Risultati dei match: Se l'Arsenal vince e il Man City perde punti, la quota dell'Arsenal subirà un ribasso (vincita potenziale inferiore), mentre quella del City tenderà ad alzarsi (vincita potenziale superiore).

Se l'Arsenal vince e il Man City perde punti, la quota dell'Arsenal subirà un ribasso (vincita potenziale inferiore), mentre quella del City tenderà ad alzarsi (vincita potenziale superiore). Il calendario e il "Run-In": Le quote variano in base alla difficoltà degli impegni successivi. Se una contendente ha un calendario sulla carta più agevole, la sua quota sarà inferiore rispetto a una squadra attesa da tre sfide consecutive contro le "Big Six".

Le quote variano in base alla difficoltà degli impegni successivi. Se una contendente ha un calendario sulla carta più agevole, la sua quota sarà inferiore rispetto a una squadra attesa da tre sfide consecutive contro le "Big Six". Infortuni e squalifiche: L'indisponibilità di elementi chiave come Erling Haaland o Martin Ødegaard comporta un immediato innalzamento della quota della rispettiva squadra.

L'indisponibilità di elementi chiave come Erling Haaland o Martin Ødegaard comporta un immediato innalzamento della quota della rispettiva squadra. Sessioni di mercato: Acquisti significativi nella finestra di gennaio (come l'arrivo di un bomber di razza) possono determinare un crollo improvviso della quota per il titolo a metà stagione.

5. Scommesse anticipate vs scommesse tardive: qual è il momento migliore?

Scommettere in anticipo (Agosto/Settembre): Questa opzione offre i rendimenti potenziali più elevati. Ad agosto 2025 la quota del Liverpool poteva essere decisamente alta, per poi cambiare radicalmente ad aprile. Si ottiene così un valore maggiore prima che le dinamiche del campionato siano definite, a fronte però di un rischio più alto legato a infortuni o cali di forma.

Questa opzione offre i rendimenti potenziali più elevati. Ad agosto 2025 la quota del Liverpool poteva essere decisamente alta, per poi cambiare radicalmente ad aprile. Si ottiene così un valore maggiore prima che le dinamiche del campionato siano definite, a fronte però di un rischio più alto legato a infortuni o cali di forma. Scommettere tardi (Aprile/Maggio): Offre maggiori certezze. Si conoscono nel dettaglio la situazione infortuni, il distacco in classifica e lo stato di forma delle squadre. Di contro, i margini di guadagno sono ridotti poiché il mercato ha già delineato i reali valori in campo per la vittoria finale.

Disclaimer: Il gioco comporta rischi finanziari. Si invita a giocare in modo responsabile e a scommettere solo cifre che ci si può permettere di perdere. In caso di problematiche legate al gioco d'azzardo, si raccomanda di chiedere supporto alle organizzazioni locali o nazionali dedicate alla tutela del giocatore.