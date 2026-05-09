Con il Bayern impegnato mercoledì nella cruciale semifinale di ritorno di Champions League, il Wolfsburg spera che i campioni di Germania possano concedersi una distrazione in campionato.

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Quote Wolfsburg - Bayern

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Wolfsburg 1-3 Bayern Monaco

Pronostico marcatore: Wolfsburg - Pejcinovic; Bayern Monaco - Kane, Jackson, Musiala

Il Wolfsburg ha a disposizione solo due partite per salvare la propria permanenza in Bundesliga, a cominciare dalla proibitiva sfida casalinga contro i campioni in carica del Bayern Monaco.

I padroni di casa hanno mantenuto una media di appena 0,63 punti a partita tra le mura amiche in questa stagione. Il misero bottino di sole due vittorie su 16 incontri casalinghi ha zavorrato il cammino del Wolfsburg per tutto il campionato. Le dieci sconfitte subite davanti ai propri tifosi hanno alimentato il malcontento di una tifoseria ormai stanca di un rendimento interno così deficitario.

In effetti, il Wolfsburg ha vinto una sola volta in casa nel 2026: un risicato 2-1 contro il St. Pauli a gennaio. I precedenti contro il Bayern suggeriscono che la Volkswagen Arena difficilmente sarà teatro di un risultato a sorpresa sabato. Il Bayern è imbattuto negli ultimi 20 confronti diretti con il Wolfsburg e arriva da una striscia di sette vittorie consecutive. A gennaio, i bavaresi hanno umiliato i rivali con un netto 8-1 all'Allianz Arena.

Il Bayern ha già blindato il titolo nazionale e questa settimana deve concentrarsi sulla semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG. Se gli uomini di Vincent Kompany riusciranno a ribaltare lo svantaggio di un gol contro i parigini e a raggiungere la finale, arriveranno a questo weekend con il morale alle stelle.

Tuttavia, ci sono segnali di un calo di concentrazione dei bavaresi nei confini nazionali: la squadra non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre partite di Bundesliga, subendo persino tre gol in casa contro l'Heidenheim, fanalino di coda impegnato in una disperata lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni Wolfsburg - Bayern

Wolfsburg:Grabara, Koulierakis, Vavro, Belocian, Maehle, Eriksen, Vinicius, Wimmer, Kumbedi, Pejcinovic, Daghim.

Bayern:Urbig, Stanisic, Tah, Min-jae, Ito, Pavlovic, Ndiaye, Musiala, Goretzka, Jackson, Kane.

Valore elevato sulla vittoria esterna con gol subiti

Entrambe le squadre sono andate a segno (GG) nell'83% degli ultimi sei confronti tra Wolfsburg e Bayern in Bundesliga. Nello stesso periodo, il Bayern ha ottenuto il 100% di vittorie. Nonostante ciò, i mercati del betting indicano solo una probabilità del 41,67% che questo scenario si ripeta sabato.

Pertanto, questa rappresenta la scommessa con il maggior valore tra i nostri Wolfsburg - Bayern pronostici per questo fine settimana.

Sebbene il Bayern non abbia bisogno di punti e le motivazioni del Wolfsburg siano massime, la qualità dei bavaresi ha continuato a emergere anche dopo la conquista del titolo. Il Bayern ha vinto cinque delle ultime sei partite di campionato, segnando ben 23 gol nel processo.

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Consiglio extra: Over 3.5 gol

Le ultime sei partite di Bundesliga del Bayern Monaco hanno visto la realizzazione di 33 gol, con una media superiore alle cinque reti a match. Analizzando i precedenti tra Wolfsburg e Bayern alla Volkswagen Arena, emerge un pattern simile.

In sette degli ultimi nove incontri disputati a Wolfsburg sono stati segnati quattro o più gol. Addirittura, tre delle ultime cinque sfide dirette in casa dei Lupi hanno fatto registrare almeno cinque reti.

Per questo weekend, i mercati assegnano una probabilità del 58,82% all'esito Over 3.5. Sebbene il Bayern possa risentire della stanchezza post-Champions, dispone di un arsenale offensivo d'élite contro un Wolfsburg in crisi profonda tra le mura amiche.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 1.67 su Goldbet

Fiducia in Jackson per confermare il momento d'oro

Nicolas Jackson vanta una media realizzativa di un gol ogni tre partite con il Bayern in questa Bundesliga. Si tratta di un rendimento di tutto rispetto, considerando la forma strabiliante di Harry Kane e Luis Diaz.

È probabile che Diaz venga lasciato a riposo dopo le fatiche europee contro il PSG. Jackson è dunque pronto a partire dal primo minuto alla Volkswagen Arena. L'attaccante ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in campionato, arricchite anche da un assist.

Da marzo, Jackson ha una frequenza realizzativa dell'80% in Bundesliga. Eppure, le quote attuali stimano le sue possibilità di segnare contro il Wolfsburg solo al 48,78%. Questa valutazione appare decisamente bassa, dato che il turnover di Kompany lo vedrà quasi certamente protagonista dal fischio d'inizio.