Pronostici Valencia - Barcellona: i campioni chiudono la stagione con un successo

Gli esperti del settore si attendono un avvio di gara bloccato e un punteggio complessivamente contenuto, con il Barcellona che dovrebbe comunque riuscire a spuntarla nel finale.

Migliori scommesse per Valencia - Barcellona

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Quote Valencia - Barcellona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Valencia-Barcellona 1-2

Pronostico marcatore: Valencia - Javi Guerra; Barcellona - Raphinha, Dani Olmo

Grazie alla rocambolesca vittoria per 4-3 arrivata nei minuti finali contro la Real Sociedad nell'ultimo turno, il Valencia resta in corsa per un piazzamento europeo. La formazione guidata da Carlos Corberán ha collezionato scalpi importanti nelle ultime cinque giornate, superando anche Girona e Athletic Club e risalendo fino a metà classifica. I padroni di casa hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per sperare in una clamorosa qualificazione alla prossima Conference League.

Discorso opposto per il Barcellona, che scende in campo senza assilli di classifica dopo aver blindato il titolo nazionale grazie al successo per 2-0 contro il Real Madrid nel Clásico. I blaugrana hanno accusato un fisiologico calo di tensione nel turno successivo, cedendo il passo all'Alavés, ma si sono prontamente riscattati domenica scorsa battendo 3-1 il Real Betis. In caso di bottino pieno, gli uomini di Hansi Flick toccherebbero quota 97 punti in classifica, stabilendo il miglior rendimento del club degli ultimi 13 anni.

Probabili formazioni Valencia - Barcellona

Valencia:Dimitrievski, Vazquez, Pepelu, Tarrega, Correia, Ugrinic, Rodriguez, Rioja, Guerra, Lopez, Duro

Barcellona:Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Kounde, Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Raphinha, Ferran

Equilibrio nei primi 45 minuti di gioco

I primi tempi disputati al Mestalla in questa stagione di Liga sono stati spesso avari di emozioni. Un dato statistico balza all'occhio: nelle 18 sfide interne del Valencia, si sono registrate appena nove reti complessive prima dell'intervallo. Nel 62% di questi incontri, le squadre sono andate al riposo sul punteggio di parità.

Anche il Barcellona ha mostrato la tendenza ad approcciare le gare esterne a marce basse, trovandosi in situazione di pareggio o svantaggio al 45' nel 61% delle trasferte di campionato, con una differenza reti nei primi tempi fuori casa di appena +3.

Questi trend lasciano ipotizzare una prima frazione di gioco estremamente combattuta. Le motivazioni non mancheranno al Valencia, a caccia di un sogno europeo dopo aver blindato la salvezza matematica solo nello scorso weekend. L'esito "X Primo Tempo" appare una opzione decisamente interessante, con una probabilità implicita del 38.5%.

Scommessa 1: Esito Primo Tempo - Pareggio a quota 2.55 su Lottomatica

Un match di fine stagione da Under

Complice l'assenza per infortunio di Lamine Yamal, le recenti uscite del Barcellona hanno regalato meno spettacolo del solito in fase offensiva. Nell'ultima trasferta i blaugrana sono rimasti a secco di gol per la prima volta in questo campionato, e sei delle ultime sette partite complessive si sono chiuse con un totale di tre o meno reti a referto.

A blindare la porta catalana è stata anche una ritrovata solidità difensiva: la retroguardia di Flick ha concesso appena tre gol nelle ultime sei giornate di Liga, confermandosi come la miglior difesa del torneo a pari merito con una media di 0.89 reti subite a partita.

Il Valencia, dal canto suo, tende a adottare un atteggiamento molto prudente contro le big del campionato, come dimostrano i soli due gol messi a segno nei sette incroci stagionali contro le prime quattro della classe.

Alla luce di questi elementi, la giocata Under 3.5 offre un ottimo valore statistico, essendo risultata vincente nell'83% delle sfide casalinghe disputate finora dai Taronges.

Scommessa 2: Under 3.5 gol a quota 1.65 su Goldbet

I campioni vogliono congedarsi con i tre punti

La recente battuta d'arresto del Barcellona contro l'Alavés è maturata ad appena 48 ore di distanza dai festeggiamenti ufficiali per il titolo. In quell'occasione Flick aveva optato per un ampio turnover, stravolgendo l'undici titolare visto nel Clásico. Per la sfida del Mestalla la squadra disporrà di ben altra freschezza atletica e il tecnico tedesco è intenzionato a schierare la formazione tipo.

I blaugrana hanno vinto ben 12 delle ultime 13 partite di campionato. Pur avendo come unico stimolo l'orgoglio, il tasso tecnico del Barça resta superiore a quello del Valencia, già travolto per 6-0 nella gara d'andata a settembre. Gli ultimi cinque precedenti ufficiali tra i due club hanno visto trionfare sempre la compagine catalana.

Il ruolino di marcia dei padroni di casa contro le big non fa ben sperare: sette sconfitte su sette scontri diretti contro le prime quattro in classifica e un solo punto racimolato contro le attuali prime sei. Il segno 2 in favore del Barcellona rappresenta una scelta di valore, supportata da una probabilità implicita del 54.1%.