Le analisi degli esperti indicano un match ostico che potrebbe concludersi in parità. Tuttavia, gli ospiti godono di un ottimo stato di forma che potrebbe permettere loro di strappare una vittoria esterna.

Migliori scommesse per Tottenham - Leeds

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Quote Tottenham - Leeds

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto : Tottenham 1-1 Leeds

: Tottenham 1-1 Leeds Pronostico marcatore: Tottenham - Richarlison; Leeds - Noah Okafor

A tre giornate dalla fine del campionato, il Tottenham sembra aver compiuto i passi decisivi per evitare la retrocessione. I successi consecutivi degli Spurs contro Wolves e Aston Villa hanno garantito un punto di vantaggio sul West Ham, attualmente diciottesimo. Sebbene la salvezza non sia ancora matematica, il fattore campo in questa sfida potrebbe rivelarsi fondamentale per consolidare la posizione.

Gli uomini di Roberto De Zerbi hanno il destino nelle proprie mani: mantenere o migliorare i risultati del West Ham da qui alla fine della stagione significherebbe permanenza in Premier League. Un obiettivo non scontato in uno dei campionati più competitivi del mondo. I Lilywhites si troveranno questo weekend a tifare per i rivali del Nord di Londra, l’Arsenal, impegnati proprio contro gli Hammers al London Stadium.

Il Leeds ha smaltito la delusione per la sconfitta nella semifinale di FA Cup contro il Chelsea con una convincente vittoria casalinga per 3-1 contro il Burnley, già retrocesso. I Whites iniziano questa giornata al 14° posto, con sei punti di vantaggio sugli odierni avversari. La squadra di Daniel Farke deve comunque gestire con estrema cautela i prossimi impegni per evitare di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni Tottenham - Leeds

Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

Leeds: Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Justin, Calvert-Lewin, Okafor.

Difese vulnerabili e attacchi prolifici

Contro ogni previsione, il Tottenham ha faticato tra le mura amiche per tutta la stagione. Gli Spurs hanno subito 30 gol in 17 partite casalinghe; solo i Wolves (33) hanno fatto peggio in campionato. Tuttavia, la capacità di andare a segno nell'82% dei match interni evidenzia una pericolosità offensiva sempre presente.

Il Leeds ha mostrato una solidità difensiva notevole di recente, concedendo solo sei reti nelle ultime otto partite di campionato. Sul fronte offensivo, i ragazzi di Farke hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro uscite. Tuttavia, il rendimento esterno rimane un'incognita: la squadra non è riuscita a mantenere la porta inviolata in 15 delle 17 trasferte disputate.

Inoltre, il Tottenham ha subito gol in tutte le ultime nove partite casalinghe, incassandone almeno due in ciascuna delle ultime sette. Statisticamente, il segno "GG" si è verificato nel 71% delle gare interne degli Spurs, mentre il Leeds ha visto entrambe le squadre a segno nel 65% delle proprie trasferte.

Scommessa 1: GG a quota 1.63 su Goldbet

Strisce di imbattibilità al bivio

Il dato casalingo degli Spurs è allarmante: 10 sconfitte su 19 partite al Tottenham Hotspur Stadium, con una striscia aperta di nove gare senza vittorie interne. Con soli due successi casalinghi totali, il Tottenham condivide con il Burnley il peggior record interno della divisione (11 punti).

D'altra parte, il Leeds non ha brillato particolarmente fuori casa, ottenendo solo due vittorie stagionali. Tuttavia, la squadra è imbattuta nelle ultime sei trasferte consecutive di campionato. Gli uomini di Farke hanno vinto tre delle ultime quattro partite complessive, motivo per cui appaiono in grado di evitare la sconfitta nella sfida di lunedì sera.

I padroni di casa cercheranno di dare continuità alla striscia di tre risultati utili consecutivi, tra cui spiccano le ultime due vittorie. Sebbene gli Spurs abbiano vinto gli ultimi cinque scontri diretti, questo Leeds appare profondamente diverso dalle versioni passate. Considerando che i visitatori hanno pareggiato 8 delle 17 trasferte stagionali, l'esito X è un'opzione concreta

Scommessa 2: Doppia chance - Leeds/Pareggio a quota 1.92 su William Hill

Okafor pronto a colpire ancora gli Spurs

Nonostante la presenza di diversi finalizzatori efficaci in entrambi gli schieramenti, Noah Okafor emerge come il profilo più interessante tra le fila degli ospiti. L'attaccante ha siglato il secondo gol nel successo del weekend contro il Burnley, portando il suo bottino personale a otto reti in Premier League, a quattro lunghezze dal capocannoniere del club Dominic Calvert-Lewin.

Il nazionale svizzero attraversa un momento di forma eccellente, con quattro gol realizzati nelle ultime cinque apparizioni tra tutte le competizioni. Da notare che Okafor era già andato a segno nella sfida d'andata (terminata 2-1 per il Leeds). Conoscendo già i punti deboli della difesa londinese, l'attaccante è il candidato principale per trovare la via del gol nel posticipo del lunedì.