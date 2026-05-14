L'esperto prevede un avvio di gara lento per il Real Madrid, che dovrebbe comunque riuscire a spuntarla in un incontro dove si prevede che entrambe le squadre andranno a segno.

Migliori scommesse per Real Madrid - Real Oviedo

1° Tempo - Real Madrid segna meno di 0.5 gol a quota 3.15 su Goldbet

Handicap europeo: Real Oviedo +2 a quota 2.05 su Lottomatica

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Quote Real Madrid - Real Oviedo

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-1 Real Oviedo

Pronostico marcatore: Real Madrid – Vinicius Junior, Gonzalo Garcia; Real Oviedo – Fede Vinas

Sono stati giorni difficili per entrambi i club. Le flebili speranze di titolo del Real Madrid si sono spente dopo la sconfitta per 2-0 nel Clásico contro il Barcellona. I punti persi contro Maiorca, Girona e Real Betis dall'inizio di aprile avevano già compromesso la rincorsa al primo posto.

Nel frattempo, il Real Oviedo è ufficialmente retrocesso lunedì sera, in seguito al pareggio tra Girona e Rayo Vallecano. Il destino degli asturiani era già segnato dopo la mancata vittoria contro il Getafe di domenica scorsa.

Un bottino di soli due punti in quattro partite ha messo fine al breve tentativo di risalita dell'Oviedo. Al Bernabéu giocheranno per l'onore, sapendo che la prossima stagione li vedrà protagonisti in Segunda División.

Probabili formazioni Real Madrid - Real Oviedo

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Pitarch, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo.

Real Oviedo:Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Colombatto, Fonseca, Thiago, Reina, Chaira, Vinas.

Un altro avvio lento per il Real Madrid

Dall'insediamento di Álvaro Arbeloa a gennaio, il Real Madrid ha mostrato la tendenza a iniziare le partite a rilento. Domenica sera al Camp Nou contro il Barça, i Blancos erano sotto di due gol dopo soli 20 minuti, creando appena 0.11 xG nel primo tempo del Clásico.

Complessivamente, il Real Madrid ha generato solo una grande occasione e 0.86 xG in una sfida piuttosto deludente. La mancanza di creatività a centrocampo è stata una costante per tutta la stagione e, con le assenze di Arda Güler e Fede Valverde, queste lacune sono ancora più evidenti.

La squadra di Arbeloa non è riuscita a segnare nella prima frazione in cinque delle ultime sette partite di campionato. Allo stesso tempo, l'Oviedo, pur essendo all'ultimo posto, può trarre fiducia dall'aver mantenuto la porta inviolata in quattro delle precedenti otto gare. Questi dati suggeriscono valore nella quota che vede il Real Madrid a secco di gol nel primo tempo.

Scommessa 1: 1° Tempo - Real Madrid segna meno di 0.5 gol a quota 3.15 su Goldbet

L'Oviedo cerca il riscatto nella storica trasferta al Bernabéu

Nonostante la certezza del ritorno in seconda serie, il Real Oviedo non mancherà di motivazioni al Santiago Bernabéu. Dopo quasi 25 anni passati lontano dalla massima divisione, questa è una delle sfide più attese dall'ambiente; l'ultima visita in questo stadio risale infatti al gennaio 2001.

Di contro, l'attenzione del gruppo del Real Madrid potrebbe già essere rivolta ai prossimi Mondiali. I padroni di casa dovranno fare a meno di almeno sei titolari per infortunio, con altri tre in forte dubbio. Arbeloa potrebbe quindi approfittarne per concedere minuti a giovani talenti come César Palacios e Thiago Pitarch.

Dalla vittoria per 4-1 contro l'Elche, il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime dieci partite ufficiali con più di un gol di scarto. Questo suggerisce che l'incontro con l'Oviedo potrebbe essere più equilibrato del previsto. Gli ospiti hanno viaggiato alla media esatta di un punto a partita sotto la guida di Guillermo Almada, subentrato a dicembre, mostrandosi molto più competitivi. Puntare sugli sfavoriti con un handicap di +2 offre valore, con una probabilità implicita del 46.5%.

Scommessa 2: Handicap europeo: Real Oviedo +2 a quota 2.05 su Lottomatica

Ospiti pronti a colpire

I problemi del Real Madrid sono stati evidenti in entrambe le fasi. Se l'attacco fatica a ingranare, la fase difensiva non è stata da meno.

Sotto la gestione Arbeloa, le Merengues hanno mantenuto la porta inviolata solo in 6 partite su 25. Nel 2026, solo il Levante ha fatto visita al Bernabéu senza riuscire a segnare in La Liga. Da quel match in poi, l'esito GG si è verificato in sei delle ultime sette partite casalinghe di campionato del Real Madrid.

Il Real Oviedo possiede le armi offensive per creare grattacapi alla difesa madrilena. Fede Vinas ha impressionato in avanti, mettendo a segno otto gol in 18 presenze dall'inizio dell'anno. Anche l'esterno Ilyas Chaira si è messo in luce con sei reti in campionato e una media di 2.4 tiri a partita.

Con poche pressioni di classifica, puntare sul fatto che entrambe le squadre vadano a segno potrebbe rivelarsi la scelta più saggia.