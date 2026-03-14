Le analisi indicano che l'Elche potrebbe riuscire a trovare la via del gol. Tuttavia, la qualità superiore del Real Madrid dovrebbe emergere nella ripresa.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-1 Elche

Pronostico marcatore: Real Madrid - Gonzalo Garcia, Vinicius Junior, Fede Valverde; Elche - Andre Silva

Dopo una serie di prestazioni poco convincenti, le aspettative per la sfida di mercoledì contro il Manchester City non erano altissime, considerando che il Real Madrid aveva perso due delle precedenti quattro partite. Tuttavia, i Blancos hanno offerto una prova di alto livello, trascinati dalla tripletta di Fede Valverde che ha sigillato un netto 3-0.

Quel risultato ha ridato linfa vitale alla stagione e la squadra resta pienamente in corsa per la Liga. Dopo il successo per 2-1 contro il Celta Vigo di una settimana fa, il Real Madrid si trova ora a quattro punti dalla capolista Barcellona.

Dopo un inizio di 2026 complicato, l'Elche si reca nella capitale spagnola con la speranza di ottenere un risultato positivo. L'ultima vittoria risale al 4-0 contro il Rayo Vallecano a dicembre; la sconfitta per 2-1 contro il Villarreal è stata solo l'ultimo passo falso per la formazione guidata da Eder Sarabia.

Probabili formazioni Real Madrid - Elche

Real Madrid: Courtois, F. Garcia, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo.

Elche: Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Valera, Aguado, Neto, Febas, Josan, Silva, Mir.

L'Elche cerca il gol nonostante le difficoltà

Sotto la guida di Sarabia, l'Elche non rinuncia al proprio stile basato sul possesso palla. In questa stagione di La Liga, la squadra ha mantenuto una media del 59,2% di possesso: solo il Barcellona e gli avversari di questo weekend vantano dati superiori.

Questo approccio permette ai Franjiverdes di continuare a creare occasioni e segnare. L'Elche non è riuscito a trovare la rete in una sola delle ultime 16 partite disputate tra tutte le competizioni, mentre il segno GG si è verificato in 10 delle ultime 11 gare.

Questi numeri lasciano ben sperare per le possibilità di segnare al Bernabeu. La squadra trae fiducia anche dal 2-2 della gara d'andata, match in cui l'Elche effettuò 15 tiri creando un valore di 1.44 xG.

Il Real Madrid deve inoltre fare i conti con alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche di quattro difensori. Alvaro Arbeloa potrebbe anche decidere di far riposare Antonio Rudiger in vista del ritorno contro il Man City. Puntare sul segno GG appare dunque una mossa sensata.

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I Blancos puntano al secondo successo interno in quattro giorni

Il trionfo europeo di metà settimana ha sicuramente risollevato il morale nello spogliatoio. Nonostante i fischi ricevuti dal pubblico di casa in diverse occasioni recenti, l'atmosfera al Bernabeu sarà decisamente più positiva questo fine settimana.

Uno scenario complicato per l'Elche, che occupa l'ultimo posto nella classifica della forma recente, con soli tre punti conquistati nelle ultime otto partite e 17 gol subiti nello stesso periodo.

Il Real Madrid ha dimostrato di poter vincere con scarti ampi anche senza Kylian Mbappé. A gennaio, i madrileni hanno travolto il Real Betis per 5-1 senza l'attaccante francese, con una tripletta di Gonzalo Garcia.

Oltre allo stato di grazia di Valverde, anche Vinicius Junior è in grande condizione. Il brasiliano ha segnato sei reti nelle ultime otto partite e sembra in grado di trascinare i Blancos verso un'altra vittoria in una partita che si preannuncia piuttosto aperta.

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Pressione dei padroni di casa nella ripresa

Arbeloa spera di riavere Mbappé a pieno regime per il ritorno contro il City; ciò significa che il francese potrebbe subentrare dalla panchina nel secondo tempo. Anche in sua assenza, il Real Madrid ha le carte in regola per sfiancare una difesa ospite piuttosto fragile.

Nella sfida di novembre, i Blancos segnarono due reti negli ultimi 15 minuti. Un dato non sorprendente, vista la tendenza dell'Elche a concedere gol nel finale: ben il 37% delle reti subite in campionato è arrivato dopo il 75° minuto.

Come squadra neopromossa, l'Elche aveva sorpreso molti avversari con il suo gioco corto a inizio stagione, ma ora le squadre sembrano aver preso le contromisure. Spesso si aprono spazi invitanti nella loro difesa durante le fasi finali del match, e il Real Madrid ha la qualità necessaria per approfittarne.