Pronostici Real Madrid - Alaves: Valverde pronto a colpire in un match

L'analisi degli esperti suggerisce una partita spettacolare con reti da ambo le parti, indicando Fede Valverde come uno dei possibili marcatori dell'incontro.

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Quote Real Madrid vs Alaves

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-2 Alaves

Pronostico marcatore: Real Madrid - Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinicius Junior; Alaves - Toni Martinez, Ibrahim Diabate

Il Real Madrid è reduce da una prestazione convincente contro il Bayern Monaco la scorsa settimana, terminata però con una sconfitta per 4-3 nei minuti finali. Questo risultato ha segnato la fine del cammino dei Blancos in Champions League ai quarti di finale.

In campionato, le speranze di titolo per la squadra di Madrid sono ridotte al lumicino. Dopo la sosta per le nazionali, sono arrivati una sconfitta per 2-1 contro il Maiorca e un pareggio per 1-1 contro il Girona. Questi passi falsi hanno portato il distacco dal Barcellona a nove punti, con solo sette giornate ancora da disputare.

L'Alaves si presenta a questo turno infrasettimanale con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, nonostante una striscia positiva di quattro partite senza sconfitte. Nell'ultimo turno, la squadra ha ottenuto un pareggio per 3-3 nel vibrante derby basco contro la Real Sociedad.

Probabili formazioni Real Madrid - Alaves

Real Madrid:Lunin, Carreras, Rudiger, Militao, Alexander-Arnold, Guler, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Mbappe

Alaves:Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Youssef, Blanco, Guridi, Ibanez, Perez, Diabate, Martinez

Gol e spettacolo attesi al Bernabéu

Il mese scorso l'Alaves ha subito un importante scossone tecnico con l'addio di Chacho Coudet, passato al River Plate. La dirigenza ha affidato la panchina all'esperto Quique Sánchez Flores per guidare la corsa verso la salvezza.

Il nuovo tecnico ha imposto un approccio decisamente più offensivo rispetto al suo predecessore. Questo cambio di filosofia ha portato al segno "GG" in tutte e cinque le partite disputate dall'Alaves sotto la sua gestione. In questi incontri si è registrata una media di 4,8 gol a partita, con i "Babazorros" capaci di andare a segno nove volte nelle tre trasferte giocate con Sánchez Flores in panchina.

Tali statistiche aumentano sensibilmente le probabilità che gli ospiti trovino la via della rete al Bernabéu. Inoltre, tutte le ultime sette partite del Real Madrid, tra tutte le competizioni, si sono concluse con entrambe le squadre a segno. Puntare su una conferma di questo trend nel turno infrasettimanale appare una scelta oculata, con una probabilità implicita del 54,6%.

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Valverde pronto a confermare il suo momento d’oro

Una delle note più liete per il Real Madrid in questo inizio di 2026 è il ritorno ai massimi livelli di Fede Valverde. Dopo aver faticato a esprimersi sotto la guida di Xabi Alonso, l'uruguaiano è tornato a brillare nel suo ruolo naturale di centrocampista con Álvaro Arbeloa.

Con otto reti nelle ultime nove apparizioni tra club e nazionale, Valverde scenderà in campo con estrema fiducia. Prima di questa striscia positiva, il ventisettenne aveva segnato solo due volte in stagione, complice l'impiego frequente come terzino destro.

Grazie all'inserimento in pianta stabile di Trent Alexander-Arnold in difesa, Valverde ha ora la libertà di agire in posizione più avanzata. È stato proprio lui a siglare l'unico gol dei Blancos nell'ultimo match di campionato contro il Girona.

Il centrocampista mantiene una media di 1,6 tiri a partita in Liga ed è considerato tra i migliori specialisti nelle conclusioni dal limite. Vista la forma attuale, la quota per Valverde marcatore in qualsiasi momento rappresenta un valore interessante.

Scommessa 2: Fede Valverde marcatore in qualsiasi momento a quota 4.00 su Goldbet

Successo dei Blancos in un match ricco di reti

Con l'uscita di scena dalla Champions League, Arbeloa non ha più necessità di ricorrere al turnover. Il Real Madrid può ora concentrarsi esclusivamente sul tentativo di vincere tutte le restanti gare di campionato. Sebbene recuperare il Barcellona resti un’impresa ardua, l'obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

A Monaco la squadra ha mostrato una buona fase offensiva, creando tre grandi occasioni e totalizzando 2,25 xG (Expected Goals). Per questa sfida tutti i big del reparto avanzato sono a disposizione, con Jude Bellingham e Kylian Mbappé ormai pienamente recuperati dai rispettivi acciacchi. La qualità individuale del Real Madrid dovrebbe, alla lunga, avere la meglio sulla difesa dell'Alaves.

Gli ospiti non riescono a mantenere la porta inviolata da 13 partite consecutive e hanno subito almeno due gol in sei delle ultime sette sfide. Cinque di questi incontri hanno fatto registrare complessivamente almeno tre reti.

Anche otto delle ultime nove partite disputate dal Real Madrid in tutte le competizioni hanno visto l'esito Over 2.5. La combinazione tra la vittoria interna e un alto numero di gol totali rappresenta l'opzione più probabile per questa sfida nella capitale spagnola.