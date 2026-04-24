L’analisi dell’esperto prevede un secondo tempo aperto, destinato a concludersi con la vittoria del Real Madrid per portare l'intera posta in palio nella capitale spagnola.

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Vittoria Real Madrid a quota 1.85 su Lottomatica

Secondo tempo - Over 1.5 gol a quota 1.70 su Goldbet

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Quote Real Betis - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Betis 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Real Betis - Abde Ez; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Il Real Betis ha alimentato le speranze di chiudere al quinto posto grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta sul campo del Girona martedì sera. Si è trattato di una risposta decisa dopo un preoccupante calo di rendimento registrato negli ultimi due mesi.

In precedenza, la squadra di Manuel Pellegrini non vinceva in campionato dalla metà di febbraio. Inoltre, è arrivata l'inaspettata eliminazione dall'Europa League per mano del Braga, con una sconfitta interna per 4-2 la scorsa settimana.

Anche il Real Madrid è reduce da una battuta d’arresto, con il tramonto dei sogni di gloria in Champions League dopo la sconfitta per 4-3 a Monaco. La compagine guidata da Álvaro Arbeloa resta in corsa per il titolo in La Liga, ma la conquista del trofeo dipende da eventuali passi falsi del Barcellona.

I "Blancos" hanno dovuto resistere a una forte pressione finale per battere l'Alavés 2-1 martedì sera. Quella vittoria è stata la prima ottenuta dal periodo precedente alla sosta per le nazionali.

Probabili formazioni Real Betis - Real Madrid

Real Betis:Valles, Rodriguez, Natan, Bartra, Bellerin, Amrabat, Altimira, Ez, Fornals, Antony, Hernandez.

Real Madrid:Lunin, Mendy, Huijsen, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Mbappe.

I "Blancos" mantengono vive le speranze di titolo con una vittoria

Le difficoltà del Real Madrid in questa stagione si sono spesso manifestate contro squadre votate alla fase difensiva. Quando gli spazi si restringono, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior perdono parte della loro efficacia offensiva; inoltre, il centrocampo talvolta manca della creatività necessaria per scardinare blocchi così compatti.

La buona notizia per gli ospiti è che il Real Betis è una squadra che cerca sempre di proporre un calcio propositivo. I padroni di casa tendono a lasciare varchi in difesa e devono fare i conti con il forte dubbio legato alle condizioni del difensore centrale titolare, Diego Llorente.

Questo approccio tattico si è rivelato controproducente contro i top club in questa stagione. Tra campionato e coppe, il Betis ha già subito cinque gol rispettivamente da Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid. A gennaio, la sfida al Santiago Bernabéu si è conclusa con un pesante 5-1 in favore dei madrileni.

La squadra di Arbeloa ha vinto il 60% delle trasferte in La Liga quest'anno. Senza più impegni nelle coppe europee, la concentrazione sarà totale su questo incontro. La vittoria esterna rappresenta un’opzione di valore, con una probabilità implicita del 52.6%.

Scommessa 1: Vittoria Real Madrid a quota 1.85 su Lottomatica

Attesi gol nella ripresa

Nelle ultime cinque partite di campionato del Real Madrid, si è sempre verificato l'esito GG nel secondo tempo. Martedì scorso, contro l'Alavés, la squadra ha concesso due grandi occasioni e 1.4 xG in una ripresa poco convincente, riuscendo comunque a scagliare cinque tiri in porta dopo l'intervallo.

In questa stagione di La Liga, le partite dei "Blancos" hanno fatto registrare una media di 1.82 gol nei secondi tempi. Inoltre, il 58% delle reti segnate e il 63% di quelle subite dal Real Madrid sono arrivate nella seconda metà di gara.

Questo incontro potrebbe seguire un copione simile, diventando più aperto con il passare dei minuti. Gli ospiti non possono permettersi di perdere punti nell'inseguimento al Barcellona e necessitano di una prestazione di alto livello per imporsi.

Anche il Real Betis si è dimostrato più prolifico dopo il rientro dagli spogliatoi: il 56% delle proprie reti in campionato è stato realizzato nel secondo tempo. Di conseguenza, puntare sull'Over 1.5 gol nella ripresa appare una scelta sensata.

Scommessa 2: Secondo tempo - Over 1.5 gol a quota 1.70 su Goldbet

Betis ancora in difficoltà a La Cartuja

La prima stagione del Real Betis presso lo stadio de La Cartuja volge al termine, mentre i lavori di ristrutturazione del Benito Villamarín sono quasi ultimati. Sebbene l'atmosfera si sia trasferita nella nuova sede temporanea, i risultati dei "Verdiblancos" indicano un calo di rendimento davanti ai propri tifosi.

Gli andalusi hanno vinto solo una delle ultime sette partite casalinghe in tutte le competizioni. Nonostante la lotta per la qualificazione in Champions League, la percentuale di vittorie a La Cartuja in campionato si attesta su un modesto 47%. Su questo campo, l'Atlético Madrid ha già vinto due volte in stagione, mentre il Barcellona si è imposto per 5-3 a dicembre.

Tali statistiche suggeriscono che il Real Madrid abbia ottime possibilità di uscire dal campo con almeno un punto. È probabile un match aperto, considerando che il 67% delle trasferte di campionato dei "Blancos" si è concluso con tre o più reti totali.

La combinazione del pareggio o vittoria esterna associata all'Over 2.5 gol offre una quota interessante, con una probabilità implicita del 48.8%.