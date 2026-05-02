Pronostici Osasuna - Barcellona: scontro aperto verso il pareggio

L'analisi degli esperti suggerisce un match spettacolare che vedrà i padroni di casa sbloccare subito il risultato, ma che è destinato a concludersi in parità.

Migliori scommesse per Osasuna - Barcellona

Primo tempo - Osasuna Over 0.5 gol a quota 2.20 su Lottomatica

Over 3.5 gol a quota 2.25 su Goldbet

Pareggio & GG a quota 4.33 su Netbet

Quote Osasuna vs Barcellona

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Osasuna 2-2 Barcellona

Pronostico marcatore: Osasuna - Ante Budimir, Victor Munoz; Barcellona - Ferran Torres, Fermin Lopez

L'Osasuna ha gravitato a metà classifica per gran parte della stagione. Le residue preoccupazioni riguardanti la zona retrocessione sono state dissipate con la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Siviglia nell'ultimo turno. Grazie a una striscia di una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, la squadra mantiene vive le speranze di una rincorsa per la qualificazione alle coppe europee.

Il Barcellona è ormai a soli cinque punti dalla conquista matematica del titolo. I blaugrana potrebbero laurearsi campioni della Liga già in questo weekend in caso di vittoria a El Sadar e contemporanea perdita di punti del Real Madrid nella giornata di domenica.

Una serie di nove vittorie consecutive nel massimo campionato spagnolo ha praticamente chiuso la lotta per il primo posto. Nonostante le pesanti assenze di Lamine Yamal e Raphinha, la squadra ha ottenuto un solido 2-0 sul campo del Getafe lo scorso fine settimana.

Probabili formazioni Osasuna - Barcellona

Osasuna:Herrera, Galan, Catena, Boyomo, Rosier, Moncayola, I. Munoz, V. Munoz, Oroz, Ruben, Budimir

Barcellona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Bardghji, Ferran

L’Osasuna può colpire prima dell’intervallo

Nella scorsa stagione, il Barcellona è uscito sconfitto da questo stadio con un pesante 4-2. L'Osasuna tende a essere estremamente competitivo in questa sfida, avendo segnato otto gol negli ultimi quattro scontri diretti a Pamplona.

In questa annata, la squadra navarra ha dimostrato una spiccata tendenza a partire forte davanti ai propri tifosi. Infatti, il 54% dei gol casalinghi in campionato è stato realizzato prima dell'intervallo, con ben 10 reti messe a segno tra il 31° minuto e il fischio di metà gara.

Parallelamente, il Barcellona ha subito il 62% dei propri gol in trasferta nel primo tempo; pertanto, la squadra guidata da Alessio Lisci avrà buone chance di sbloccare il punteggio precocemente. Ad aumentare le speranze dei padroni di casa c’è l’assenza per squalifica di Jules Koundé sulla fascia destra ospite, il che permetterà al rapido esterno Victor Munoz di creare pericoli sul fianco sinistro dell'Osasuna.

Un pizzico di compiacimento potrebbe inoltre subentrare tra le fila degli ospiti, data la corsa al titolo ormai archiviata. Puntare sull'Osasuna segna over 0.5 gol nel primo tempo appare una scelta sensata, con una probabilità implicita del 45.5%.

Scommessa 1: Primo tempo - Osasuna Over 0.5 gol a quota 2.20 su Lottomatica

Pioggia di gol prevista a El Sadar

Questo match promette di essere molto diverso dalla trasferta del Barcellona a Getafe di sabato scorso. La squadra di José Bordalás ha impostato una gara prettamente difensiva contro i leader della classifica, mentre Lisci spingerà l'Osasuna a giocare in modo propositivo per creare occasioni per Ante Budimir, autore finora di 16 reti.

I "Rojillos" mantengono una media di 1,75 gol per partita casalinga in questa stagione, un record superato solo da cinque squadre in Liga. La necessità di fare bottino pieno per inseguire l'Europa dovrebbe contribuire a rendere il contesto di gioco molto aperto.

Le partite del Barcellona in questo campionato hanno offerto una media di 3,55 gol ogni 90 minuti. Inoltre, le ultime quattro visite a El Sadar hanno fatto registrare una media di quattro gol a partita. Questi dati evidenziano il valore della quota per l'Over 3.5, con una probabilità implicita del 44.4%.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.25 su Goldbet

Un pareggio con gol per rimandare la festa blaugrana

Se il Barcellona non dovesse riuscire a vincere questo incontro, avrebbe comunque la possibilità di chiudere i giochi per il titolo nel Clásico della prossima settimana. Esistono solide ragioni per ipotizzare che questo scenario si avveri, considerando che l'Osasuna ha perso solo due volte in casa quest'anno. La squadra di Lisci viaggia a una media esatta di due punti a partita a El Sadar, il miglior rendimento casalingo al di fuori delle prime quattro della classe.

Tuttavia, i pareggi sono stati frequenti: il 41% delle partite disputate in tutte le competizioni dall'inizio dell'anno è terminato in parità, e in tutti questi casi (tranne uno) entrambe le squadre sono andate a segno.

Esiste la possibilità che il Barcellona recuperi Raphinha almeno per uno spezzone di gara, il che aumenterebbe il potenziale offensivo ospite. In ogni caso, la produzione offensiva non è mancata, dato che gli uomini di Flick hanno segnato in tutte le partite di La Liga finora disputate.

Entrambe le squadre hanno segnato in tutti e sette i match casalinghi dell'Osasuna contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica. Puntare sulla riconferma di questo trend in una partita che si preannuncia equilibrata potrebbe essere la mossa più intelligente.