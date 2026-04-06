L'esperto di scommesse prevede che un Napoli rigenerato possa superare il Milan di Massimiliano Allegri con una vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona.

Migliori scommesse per Napoli - Milan

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Quote Napoli - Milan

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 2-1 Milan

Pronostico marcatore: Napoli - Scott McTominay, Rasmus Hojlund; Milan - Rafael Leao

Il Napoli ha vissuto una stagione dai due volti. Attualmente occupa il terzo posto in Serie A, distanziato dal Milan di un solo punto. Una vittoria in questo scontro diretto permetterebbe il sorpasso sui rossoneri, portandosi a +2. Tuttavia, il successo non è affatto scontato contro un Milan che ha subito meno sconfitte di chiunque altro in questo campionato (solo 3).

I partenopei arrivano a questo appuntamento reduci da una striscia di quattro vittorie consecutive. Prima della sosta per le nazionali, hanno superato il Cagliari per 1-0, dopo tre successi identici per 2-1 contro Lecce, Torino e Hellas Verona. Il rendimento interno rappresenta la base dei successi azzurri: il Napoli resta infatti l'unica squadra imbattuta in casa in questa Serie A.

Il Milan, al contrario, ha mostrato poca continuità, vincendo solo tre delle ultime sei partite. Nell'ultima uscita, i rossoneri hanno superato il Torino 3-2 in un match spettacolare, ma la sconfitta per 1-0 in casa della Lazio nell'ultima trasferta ha palesato diverse fragilità. Il KO dell'Olimpico ha inoltre interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi fuori casa.

Il Napoli può contare sul fattore campo e sull'inerzia di un record casalingo immacolato. Il Milan, nonostante l'organizzazione difensiva e la qualità della rosa, affronta una sfida complessa contro una squadra che difficilmente lascia punti tra le mura del Maradona.

Con l'Inter che ha rallentato il passo, entrambe le compagini vedono l'opportunità di accorciare la distanza dalla vetta. La previsione pende verso una vittoria di misura dei partenopei, che blinderebbe un successo cruciale nella corsa al secondo posto.

Probabili formazioni Napoli - Milan

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Mathias Olivera, Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez, McTominay, De Bruyne, Hojlund.

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan, Pulisic, Fullkrug.

I Partenopei pronti a negare il "double" ai rossoneri

Il Napoli ha già vendicato la sconfitta dell'andata battendo il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana. In campionato, lo scorso settembre, i rossoneri si erano imposti per 2-1 a San Siro.

Il momento di forma favorisce i campioni in carica. La posizione in classifica è in costante miglioramento e il singolo punto di distacco dal Milan è lo stimolo principale che spingerà Antonio Conte a cercare i tre punti. Un pareggio servirebbe a poco a entrambe le squadre.

Il Milan ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto con la sofferta vittoria sul Torino, dopo il passo falso contro la Lazio. Il rendimento esterno potrebbe essere decisivo: tre delle ultime cinque vittorie fuori casa sono arrivate contro squadre dal nono posto in giù, mentre Roma e Lazio sono riuscite a fermare la squadra di Allegri in questo periodo.

Massimiliano Allegri è determinato a consolidare il vantaggio sul Napoli per avvicinarsi all'Inter, ma le circostanze sembrano favorire i padroni di casa. Sostenuto dal calore del Maradona e con una rosa quasi al completo, il Napoli ha le carte in regola per battere il Milan in un altro match giocato sul filo del rasoio.

Scommessa 1: Vittoria Napoli quota 2.55 su Goldbet

Spettacolo assicurato al Maradona

La prima vittoria senza subire reti dopo 12 incontri ufficiali per il Napoli è arrivata proprio contro il Cagliari nell'ultimo turno. La difesa di Conte ha concesso esattamente 30 gol in altrettante partite di Serie A, collezionando solo 10 clean sheet in tutta la stagione.

Questa vulnerabilità difensiva potrebbe rappresentare un problema, sebbene il Milan non sia stato impeccabile in fase realizzativa. Gli ospiti hanno segnato 47 gol in campionato, solo uno in più rispetto ai 46 totalizzati dal Napoli.

I partenopei sono andati a segno in ognuna delle ultime 10 partite ufficiali. Il Milan non può vantare la stessa costanza, essendo rimasto a secco nelle ultime due sconfitte subite.

La metà degli ultimi 10 scontri diretti tra queste due squadre è terminata con il segno GG. Data la posta in palio altissima per la lotta al vertice, ci si aspetta che entrambe le squadre trovino la via della rete in un match che dovrebbe produrre almeno tre gol complessivi.

Scommessa 2: GG & Over 2.5 quota 2.49 su William Hill

McTominay: qualità assoluta a centrocampo

Scott McTominay è stato l'uomo chiave nella conquista dello scudetto del Napoli lo scorso anno. In questa stagione sta mantenendo livelli altissimi, con 11 gol e quattro assist in 36 presenze complessive.

Dopo aver saltato metà febbraio per una tendinite, lo scozzese è tornato in campo a metà marzo nella vittoria contro il Lecce, per poi risultare subito decisivo contro il Cagliari segnando il gol vittoria dopo soli 90 secondi.

La parentesi con la nazionale non è stata altrettanto fortunata: la Scozia ha perso le amichevoli contro Giappone e Costa d'Avorio senza che il centrocampista riuscisse a incidere. Questa è l'occasione perfetta per il riscatto.

Insieme a Kevin De Bruyne, McTominay è il talismano di Conte. Puntare su una sua prestazione dominante a metà campo, condita da un gol o un assist, rappresenta una quota di grande valore.