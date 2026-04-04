Il nostro esperto di scommesse prevede un avvio aggressivo degli ospiti, destinati a conquistare la vittoria con Vinicius Junior tra i marcatori.

Migliori scommesse per Mallorca - Real Madrid

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Quote Mallorca - Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Mallorca 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Mallorca - Pablo Torre; Real Madrid - Vinicius Junior, Kylian Mbappé

Il Real Madrid ha vissuto quindici giorni di altissimo livello prima della sosta per le nazionali. Le speranze di conquistare il titolo in La Liga sono rimaste intatte grazie a tre successi consecutivi ai danni di Celta Vigo, Elche e Atletico Madrid. La compagine guidata da Alvaro Arbeloa ha inoltre superato il Manchester City con un complessivo 5-1, strappando il pass per il turno successivo di Champions League.

Tuttavia, i Blancos inseguono ancora il Barcellona capolista con un distacco di quattro lunghezze. In questo fine settimana alle Isole Baleari, l'unico risultato utile a disposizione è la vittoria.

Il Mallorca ha recentemente cambiato guida tecnica, con Martin Demichelis subentrato a Jagoba Arrasate. Sotto la gestione dell'argentino sono arrivati quattro punti nelle prime quattro partite. La vittoria per 2-1 contro l'Espanyol dello scorso mese aveva generato entusiasmo, ma il successivo KO per 2-1 contro l'Elche ha evidenziato le difficoltà della squadra nella lotta salvezza.

Probabili formazioni Mallorca - Real Madrid

Mallorca:Roman; Mojica, Valjent, Raillo, Maffeo; Mascarell, Costa; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi.

Real Madrid:Lunin; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Tchouameni, Pitarch, Guler; Bellingham, Vinicius, Mbappé.

Il Real Madrid cerca l'avvio sprint a Palma

Il Mallorca ha mostrato costanti lacune nell'approccio alle gare in questa stagione. Solo il 35% delle reti totali in campionato è stato realizzato nel primo tempo, mentre la squadra ha subito ben il 57% dei gol complessivi proprio nei primi 45 minuti di gioco.

Questa tendenza è particolarmente evidente tra le mura amiche: il differenziale reti nel primo tempo davanti ai propri tifosi è di -7, un dato che contrasta nettamente con l'impressionante +10 registrato nelle riprese a Palma.

Il Real Madrid arriva a questo match forte di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Arbeloa recupera inoltre pedine fondamentali come Kylian Mbappé e Jude Bellingham, rientrati dai rispettivi infortuni. Considerando il rendimento deficitario del Mallorca prima dell'intervallo, la quota per il Real Madrid in vantaggio a fine primo tempo appare decisamente interessante.

Scommessa 1: Primo tempo - Real Madrid a 2.05 su Goldbet

Vinicius in stato di grazia per trascinare l'attacco

Fede Valverde e Vinicius Junior sono i due profili che hanno beneficiato maggiormente dell'avvento di Arbeloa sulla panchina madrilena a gennaio. Se l'uruguaiano sarà assente per squalifica, Vinicius è pronto a partire dal primo minuto nonostante il rientro infrasettimanale dalla Florida.

Il talento classe 2000 ha ritrovato i suoi standard d'eccellenza dopo il cambio in panchina. Ha messo a segno 11 reti in 17 presenze dall'addio di Xabi Alonso, con il quale il rapporto era apparso logoro. Il brasiliano è reduce da due doppiette consecutive contro Manchester City e Atletico Madrid.

Con Mbappé che potrebbe non avere ancora i 90 minuti nelle gambe, il peso dell'attacco graverà sulle spalle di Vinicius. Nel derby di Madrid ha collezionato cinque conclusioni, di cui quattro nello specchio della porta. Puntare su una sua rete anche in questa sfida appare una scelta logica.

Scommessa 2: Vinicius Junior marcatore in qualsiasi momento a 2.40 su bet365

Padroni di casa pronti a pungere

Sebbene il Mallorca sia stato solidamente imperniato su una difesa ermetica nelle passate stagioni, l'attuale annata racconta una storia diversa. Con una media di 1,62 gol subiti a partita, i balearici hanno la quarta peggior difesa della Liga, e il dato degli xGA (49.4) li colloca tra le ultime tre squadre del torneo.

Queste statistiche suggeriscono ampi spazi per gli attaccanti del Real Madrid. Tuttavia, la gestione Demichelis ha portato miglioramenti sul piano offensivo.

La mossa tattica principale è stata il reinserimento di Pablo Torre nel ruolo di trequartista. L'ex talento del Barcellona ha risposto con due gol in due partite, offrendo supporto fondamentale a Vedat Muriqi, attualmente secondo miglior marcatore della Liga con 18 centri (a -5 da Mbappé).

L'esito GG (entrambe le squadre a segno) ha una probabilità implicita del 57.1%. Tale esito si è verificato in ciascuna delle ultime tre partite di campionato di entrambe le squadre, rendendo questa opzione estremamente probabile.