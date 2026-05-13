Pronostici Lazio - Inter: nerazzurri a caccia del "Double"

L’esperto prevede una vittoria agevole dell'Inter in questa finale, bissando il successo ottenuto nel weekend contro la Lazio per alzare al cielo la Coppa Italia.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lazio 0-3 Inter

Pronostico marcatore: Inter – Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Petar Sučić

La stagione di campionato della Lazio si è conclusa con una delusione. Il club della capitale non potrà terminare nelle posizioni valide per la qualificazione europea, trovandosi attualmente all'ottavo posto con un distacco incolmabile a sole due giornate dal termine. Tuttavia, i biancocelesti possono ancora garantirsi un posto nelle coppe continentali vincendo la finale di Coppa Italia questa settimana.

Gli uomini di Maurizio Sarri hanno l'opportunità concreta di mettere un trofeo in bacheca mercoledì sera. Tuttavia, dopo aver affrontato l'Inter in casa proprio lo scorso fine settimana, la fiducia in un possibile exploit non è ai massimi livelli. I nerazzurri si sono imposti con un netto 3-0 sabato sera, e un esito simile appare altamente probabile anche in questo scontro.

Cristian Chivu ha dovuto affrontare diverse critiche quando ha accettato la panchina dell'Inter all'inizio della stagione. L'insuccesso nel Mondiale per Club aveva alimentato i dubbi sulle sue capacità, ma il tecnico ha risposto sul campo guidando l'Inter alla conquista del 21° Scudetto con due turni d'anticipo.

Dopo aver perso il titolo nella scorsa stagione per un solo punto, i nerazzurri sono tornati ai vertici e puntano ora al "Double" domestico. Se la squadra di Chivu dovesse trionfare in questa finale, centrerebbe il primo Double nazionale dai tempi dello storico Triplete di Jose Mourinho.

Probabili formazioni Lazio - Inter

Lazio:Motta, Marušić, Gila, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Bašić, Cancellieri, Pedro, Noslin

Inter:Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Diouf, Barella, Sučić, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, L. Martinez

Pronti per il Double

L'Inter si presenta alla finale di Coppa Italia come grande favorita, specialmente dopo aver battuto la stessa avversaria allo Stadio Olimpico sabato scorso. La squadra ospite è stata dominante per gran parte della stagione e non ha ancora subito sconfitte in questa competizione, confermandosi un ostacolo formidabile.

La Lazio, di contro, non è riuscita a vincere nei 90 minuti regolamentari in nessuna delle ultime tre partite di Coppa Italia. I biancocelesti hanno avuto bisogno dei calci di rigore sia nei quarti che in semifinale per raggiungere l'atto conclusivo. La sconfitta interna contro l'Inter nel weekend porta il loro bilancio recente a due sconfitte, tre vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare ufficiali.

I precedenti sorridono ai nerazzurri, vincitori in quattro degli ultimi cinque scontri diretti, inclusi i due più recenti. L'Inter è imbattuta contro la Lazio negli ultimi nove incontri; l'ultimo successo laziale risale infatti al 2022. Di conseguenza, è lecito attendersi che i campioni d'Italia sigillino il loro Double mercoledì notte.

Scommessa 1: Esito Finale 1X2: Inter a quota 1.66 su William Hill

Previsto un alto numero di reti

Entrambe le squadre sono abituate a match con punteggi elevati, in particolare nelle ultime settimane. È interessante notare che tre delle quattro partite disputate dall'Inter in questa Coppa Italia hanno prodotto più di due gol. Sebbene il cammino della Lazio sia stato meno prolifico, le statistiche generali recenti suggeriscono una sfida da "Over".

Nelle ultime tre partite ufficiali, gli "Aquilotti" hanno subito esattamente tre gol in due occasioni. Inoltre, ciascuna delle loro ultime tre uscite ha visto almeno due reti totali. Per quanto riguarda l'Inter, quattro degli ultimi cinque match in tutte le competizioni si sono chiusi con l'esito Over 2.5.

Anche i precedenti confermano questo trend: tre degli ultimi cinque scontri diretti hanno fatto registrare più di due gol. Considerando che l'Inter ha segnato tre reti solo pochi giorni fa, è molto probabile che la squadra di Chivu possa ripetersi mercoledì.

Scommessa 2: Under/Over: Over 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

Inter a caccia del clean sheet

Nonostante l'Inter non sia ancora riuscita a mantenere la porta inviolata in questa edizione della Coppa Italia, le probabilità che ci riesca contro la Lazio sono elevate. Per inquadrare il rendimento offensivo dei padroni di casa, basti pensare che non hanno segnato nel 33% dei loro match di Serie A in questa stagione. Entrambe le squadre sono andate a segno (GG) solo nel 39% delle partite casalinghe giocate dalla Lazio.

Al contrario, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata nel 56% delle trasferte di campionato. Proprio come la Lazio, i nerazzurri hanno visto l'esito GG solo nel 39% delle loro gare esterne. Con i capitolini fermi a soli 25 gol segnati in 18 partite interne, la loro efficacia negli ultimi metri è fonte di preoccupazione.

Il 3-0 del weekend infonde nell'Inter la consapevolezza di poter neutralizzare nuovamente l'attacco laziale. Quando le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia la scorsa stagione, l'Inter vinse 2-0, confermando una serie in cui in quattro degli ultimi cinque incontri solo una squadra ha trovato la via del gol. Per questi motivi, ci si aspetta un altro clean sheet nerazzurro.