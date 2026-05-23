L'allenatore del Boro, Kim Hellberg, ha ammesso che la squadra non si è allenata per 9-10 giorni. La mancanza di ritmo partita si farà sentire sul palcoscenico più importante di tutti, quello di Wembley?

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Quote Hull City vs Middlesbrough

Hull City vs Middlesbrough Lottomatica Goldbet Netbet Hull City 4.10 4.10 4.00 Pareggio 3.50 3.50 3.50 Middlesbrough 1.85 1.85 1.70

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Middlesbrough 0-1 Hull City

Pronostico marcatore: Middlesbrough - N/D; Hull City - McBurnie

L'Hull City conosce finalmente l'avversario per la finale dei play-off di Championship. Il Middlesbrough, dal canto suo, ha ricevuto una clamorosa seconda dote per questo fine settimana.

Le Tigers hanno rischiato seriamente di mancare del tutto l'appuntamento con i play-off. Se non fosse stato per la vittoria casalinga all'ultima giornata contro il Norwich, il settimo posto del Wrexham avrebbe significato l'esclusione. Il rendimento nelle battute finali della stagione è stato altalenante, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Alla fine, è stato il potenziale offensivo dell'Hull a fare la differenza per il traguardo. Un fattore cruciale che si è rivelato determinante anche nella tiratissima semifinale contro il Millwall. L'Hull ha subito 66 gol in 46 partite: solo tre squadre hanno fatto peggio nell'intera divisione. Inoltre, il dato degli xG (vulnerabilità difensiva attesa) si è attestato al diciassettesimo posto del campionato.

Tuttavia, la squadra si è dimostrata cinica sotto porta, capitalizzando al massimo le poche occasioni create in ogni match. Se manterrà questa freddezza anche sabato, l'ago della bilancia potrebbe pendere a favore delle Tigers.

Per quanto riguarda il Middlesbrough, la richiesta di esclusione del Southampton dalla finale dei play-off a causa del caso "Spygate 2.0" ha avuto successo. Gli uomini di Kim Hellberg erano stati eliminati dai Saints nel doppio confronto in modo drammatico nei minuti finali. Il tecnico svedese ha confermato che i giocatori hanno trascorso quasi una settimana e mezza lontano dai campi di allenamento dopo la sconfitta del St Mary’s.

Resta da capire se questa sosta forzata giocherà a favore del Boro. Nel corso della stagione regolare, il Middlesbrough ha registrato il secondo miglior dato di xGF (gol attesi a favore) della divisione, con una media di 1.80 a partita, appena dietro al Coventry (1.83).

Probabili formazioni Hull City - Middlesbrough

Hull City:Pandur, Hughes, Egan, Ajayi, Giles, Coyle, Slater, Crooks, Millar, Belloumi, McBurnie

Middlesbrough:Brynn, Brittain, Target, Fry, Malanda, Morris, Hackney, McGree, Whittaker, Gilbert, Strelec

Fiducia nelle Tigers per il salto di categoria

Il Middlesbrough aveva lanciato un segnale forte a inizio dicembre, travolgendo le Tigers per 4-1 in trasferta. Tuttavia, l'Hull ha risposto per le rime poche settimane dopo, espugnando il Riverside Stadium per 1-0 nella sfida di ritorno.

L'Hull non ha nulla da perdere in questo fine settimana. Ha raggiunto il sesto posto all'ultima giornata della stagione regolare quasi col fiato corto. La semplice presenza nella finale di Wembley rappresenta un traguardo enorme, elemento che permetterà di giocare con maggiore leggerezza mentale rispetto a un Boro logorato sia psicologicamente che fisicamente dalle recenti vicende.

Nonostante il senso di sollievo per la giustizia trionfata in casa Hellberg, i nove giorni senza allenamenti peseranno. In questa fase cruciale della stagione, perdere la condizione atletica può rivelarsi fatale in una sfida da dentro o fuori. Inoltre, da gennaio il Boro fatica notoriamente contro le squadre che si difendono con il baricentro basso, e l'Hull è maestro nell'interpretazione di questo assetto difensivo.

Il pronostico pende verso le Tigers, capaci di sbloccarla nei novanta minuti o di trascinare la sfida ai calci di rigore per un trionfo drammatico.

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Un primo tempo bloccato ed equilibrato

Il Middlesbrough ha subito in media appena 0.46 gol nelle prime frazioni di gioco in questa stagione. Le Tigers, dal canto loro, hanno mantenuto la porta inviolata nel primo tempo in più della metà (54%) delle partite di campionato. Eppure, la quota per un pareggio all'intervallo riflette una probabilità implicita di appena il 47.62%.

La finale dei play-off di Championship è storicamente definita come la partita più ricca del calcio mondiale. Non c'è solo l'onore di vincere a Wembley, ma in palio c'è la promozione in Premier League per sfidare l'élite del calcio inglese. Ecco perché questa giocata rappresenta il valore più interessante della tripletta di pronostici su Hull City - Middlesbrough.

L'approccio tattico dell'Hull sarà improntato sul contenimento e sulla ripartenza. Si prospetta un primo tempo in cui le Tigers lasceranno il possesso palla al Boro, che faticherà enormemente a scardinare una linea difensiva che fa del posizionamento il suo punto di forza.

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Il Boro parte favorito per i bookmaker, ma le insidie sono molte

Le quote per il mercato dei tempi regolamentari attribuiscono una doppia chance (X o vittoria Hull) al 50% di probabilità. Ciò significa che, per i bookmaker, il Middlesbrough ha il 50% di chance di archiviare la pratica entro il 90'.

Una stima che appare eccessiva se si considerano tutti i fattori in gioco. In primis, Hellberg ha confermato che il gruppo non si è allenato dalla semifinale di ritorno fino a giovedì mattina. Il mercato ha reagito positivamente alla notizia del rientro in gruppo di Hayden Hackney.

Il centrocampista e fulcro del Boro è rimasto ai box per due mesi a causa di un problema al polpaccio. Il ritorno di Hackney darà una spinta morale all'ambiente, ma la sua tenuta atletica resta un enorme punto di domanda. Gettarlo nella mischia dal primo minuto in una finale a Wembley è un rischio non da poco per Hellberg. Inoltre, il Boro dovrà fare a meno del prezioso contributo offensivo di Tommy Conway, out per un infortunio alla caviglia.

Lo stile pragmatico e basato sulle transizioni dell'Hull renderà la vita difficile al Middlesbrough. Il valore risiede proprio sulla sponda delle Tigers o su un potenziale prolungamento ai tempi supplementari, considerando le reali chance di vittoria del Boro più vicine a una forbice del 40%-45%.