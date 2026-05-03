Pronostici Espanyol - Real Madrid: Vinicius pronto a colpire per la vittoria esterna

Gli esperti di betting prevedono un gol di Vinicius Junior in un match che dovrebbe regalare reti da entrambi i lati, specialmente nella ripresa.

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Quote Espanyol vs Real Madrid

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Espanyol 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Espanyol - Kike Garcia; Real Madrid - Vinicius Junior, Fede Valverde

L'Espanyol, che a inizio stagione lottava per la qualificazione europea, è ancora a secco di vittorie in questo 2026. Questo crollo verticale ha trascinato la squadra nella lotta per non retrocedere: gli attuali 39 punti in classifica difficilmente basteranno per la salvezza. Nell'ultimo turno di lunedì, i catalani non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro un Levante in difficoltà.

Le residue speranze di titolo del Real Madrid si sono quasi certamente spente dopo il pareggio subito al 94° minuto contro il Real Betis nell'ultima giornata. I Blancos stanno attraversando un periodo opaco, con una sola vittoria nelle ultime sei uscite ufficiali. Due settimane fa, inoltre, l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco (6-4 complessivo) ha chiuso definitivamente il percorso europeo della squadra di Ancelotti.

Probabili formazioni Espanyol - Real Madrid

Espanyol:Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Gonzalez de Zarate, Exposito, Roca, Terrats, Dolan, Kike

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Brahim, Vinicius, Gonzalo

Continua l'anno nero dell'Espanyol

Nessuna delle due squadre arriva a questo appuntamento in un grande momento di forma. L'Espanyol avrà probabilmente motivazioni più forti, spinto dalla necessità di fare punti per la sopravvivenza. Tuttavia, è difficile dare fiducia agli uomini di Manolo Gonzalez, considerando il rendimento disastroso nel 2026.

L'Espanyol ha raccolto appena sei punti in 16 partite dall'inizio dell'anno solare, il peggior record di tutta la Liga. Sia a livello individuale che collettivo, il calo di prestazioni è stato netto rispetto all'ottimo avvio di stagione.

Da febbraio, i catalani hanno affrontato tre squadre di alta classifica (Barcellona, Atletico Madrid e Villarreal), perdendo sempre e subendo esattamente quattro gol in ogni occasione.

Il Real Madrid, d'altro canto, arriva col dente avvelenato per alcune decisioni arbitrali contestate nel match contro il Betis. I Blancos hanno avuto più di una settimana per riposare e preparare questa trasferta. Se riusciranno a pareggiare l'intensità agonistica dei padroni di casa, la vittoria esterna resta l'esito più probabile del match.

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Vinicius sale in cattedra senza Mbappe

Kylian Mbappe ha subito un nuovo stop per infortunio che lo terrà fuori da questa gara. A quasi due anni dal suo arrivo a Madrid, rimangono dubbi sull'equilibrio tattico della squadra con il francese in campo: Vinicius e Jude Bellingham sembrano spesso molto più pericolosi quando Mbappe è assente.

Senza la stella francese, il Real Madrid viaggia a una media di 2.80 gol a partita in La Liga, contro l'1.93 registrato quando è presente.

Vinicius, in particolare, ha segnato quattro gol nelle sei partite in cui Mbappe non è partito titolare. Con ogni probabilità, il brasiliano tornerà a occuparsi anche dei calci di rigore. Reduce da due reti consecutive, il numero 7 offre un ottimo valore come marcatore in qualsiasi momento all'RCDE Stadium.

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Gol protagonisti nel secondo tempo

Esistono trend statistici molto chiari che suggeriscono una ripresa ricca di reti. In questa Liga, il 57% dei gol del Real Madrid è arrivato nel secondo tempo, ma è anche vero che il 65% delle reti subite dai Blancos cade proprio dopo l'intervallo.

L'Espanyol segue un percorso simile: in questa stagione ha segnato più del doppio dei gol nel secondo tempo rispetto al primo (media di appena 0.36 gol prima dell'intervallo). Anche la fase difensiva dei catalani tende a concedere di più nella seconda frazione.

Ognuna delle ultime nove partite del Real Madrid si è conclusa con il segno GG. Le fragilità difensive dei campioni in carica sono evidenti e i padroni di casa proveranno ad approfittarne, nonostante la squadra di Manolo subisca mediamente 2.00 gol a partita dall'inizio dell'anno.

Nel complesso, la giocata sul GG nel secondo tempo ha un valore interessante con una probabilità implicita del 38.2%.