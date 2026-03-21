Il Brighton ha ormai blindato la permanenza in Premier League per la prossima stagione. Gli uomini di Fabian Hürzeler possono quindi affrontare i restanti impegni di campionato con la mente libera e grande fiducia nei propri mezzi.

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Quote Brighton - Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brighton 2-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Brighton - Welbeck, Gomez; Liverpool - Salah, Gakpo

Il Brighton & Hove Albion ospita il Liverpool nel lunch match di sabato, con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato.

La compagine guidata da Fabian Hürzeler ha reagito con vigore dopo essersi pericolosamente avvicinata alla zona retrocessione. I successi contro squadre in forma come Brentford, Nottingham Forest e Sunderland hanno proiettato i "Seagulls" a quota 40 punti, una soglia che garantisce quasi aritmeticamente la salvezza.

Un fattore determinante in questa risalita è stata la solidità difensiva: il Brighton ha subito solo due reti nelle ultime quattro uscite. Hürzeler monitora con attenzione le condizioni dell'esterno giapponese Kaoru Mitoma, il cui rientro contro i Reds appare probabile.

Le ambizioni del Liverpool di chiudere tra le prime cinque hanno subito una brusca frenata lo scorso weekend. I Reds hanno concesso il pareggio al Tottenham in pieno recupero (1-1 ad Anfield), un risultato difficile da digerire per Arne Slot, reduce anche dalla bruciante sconfitta per 2-1 contro il fanalino di coda Wolves.

Il rendimento esterno dei Reds desta preoccupazione: lontano da casa hanno collezionato tante sconfitte quante vittorie (6), con una media di appena 1,40 punti a partita. L'attuale rosa del Liverpool vanta ben 24 punti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, un dato emblematico del netto calo accusato dal club.

Probabili formazioni Brighton - Liverpool

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Kadioglu, Dunk, van Hecke; Milner, Gross, Mitoma, Gomez, Hinshelwood; Welbeck.

Liverpool:Alisson; Szoboszlai, Robertson, van Dijk, Gomez; Gravenberch, Mac Allister, Frimpong; Ngumoha, Wirtz, Gakpo.

Gol e spettacolo attesi su entrambi i fronti

Analizzando i precedenti testa a testa, questa giocata offre un valore statistico eccellente. Il 90% degli ultimi dieci incontri tra queste due squadre ha fatto registrare tre o più reti totali. Inoltre, entrambe le formazioni sono andate a segno (GG) nel 90% degli ultimi dieci confronti in tutte le competizioni.

La quota proposta riflette una probabilità del 53,48%, rendendo questa opzione la più interessante tra i pronostici di Brighton - Liverpool in termini di rapporto rischio/rendimento.

In questa stagione, i Reds si sono dimostrati vulnerabili in trasferta, subendo mediamente 1,53 gol a partita a fronte di 1,47 segnati. Parallelamente, il segno GG si è verificato nel 67% delle gare casalinghe del Brighton nel 2025/26.

Scommessa 1: Brighton segna il 1° Gol a quota 2.25 su Goldbet

Reds incapaci di piegare un Brighton galvanizzato

Il Liverpool dovrà gestire anche l'impegno di Champions League di mercoledì sera contro il Galatasaray. I Reds sono chiamati a ribaltare il passivo dell'andata ad Anfield per approdare ai quarti di finale, uno sforzo fisico e mentale che potrebbe farsi sentire sabato.

Dopo il deludente pareggio contro il Tottenham, il futuro di Arne Slot sulla panchina dei Reds appare incerto. Un'eventuale eliminazione europea potrebbe aumentare la pressione sul tecnico proprio alla vigilia della trasferta contro l'Albion.

Al contrario, il Brighton gode di estrema serenità. Con la salvezza ormai in tasca, la squadra può giocare con maggiore libertà creativa nelle ultime otto giornate di Premier League.

Data l'attuale instabilità in casa Liverpool, appare sensato puntare contro i favoriti utilizzando la Doppia Chance associata a un minimo di due reti totali. Il mercato offre attualmente una quota molto invitante per questo scenario.

Scommessa 2: Brighton Draw No Bet (Rimborso in caso di parità) a quota 2.20 su Netbet

Il contributo di Salah all'Amex Stadium

Nonostante l'egiziano, oggi trentatreenne, sia probabilmente nell'ultima fase della sua carriera ad Anfield, il suo stato di forma rimane di alto livello. In questa stagione di Premier League, Salah ha mantenuto una media del 50% di partecipazione diretta ai gol, nonostante abbia collezionato solo 22 presenze.

L'attaccante continua a essere molto presente nell'area avversaria, con una media di 7,81 tocchi ogni 90 minuti (un dato in calo rispetto ai 10,5 della stagione 2024/25, ma comunque rilevante). Salah ha segnato due gol nelle ultime quattro apparizioni ufficiali e, risalendo fino a febbraio, ha messo a referto cinque contributi decisivi (gol o assist) nelle ultime otto partite.

I mercati assegnano una probabilità del 43,48% a un suo gol o assist nella sfida di sabato. Considerando che la sua efficacia recente si è attestata tra il 50% e il 60%, si tratta di una quota di sicuro interesse.

Scommessa 3:Mo Salah segna o fa assist a quota 2.40 su Lottomatica