L'analisi tecnica si concentra sul confronto tra il Barcellona di Hansi Flick e il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, in un match che si preannuncia determinante per le sorti della La Liga.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Barcellona - Robert Lewandowski, Fermín López; Real Madrid - Vinícius Júnior, Jude Bellingham

Il Barcellona si è senza dubbio dimostrato la compagine più solida in Spagna in questa stagione. I blaugrana hanno ottenuto 13 successi nelle ultime 15 uscite ufficiali, collezionando per il resto un pareggio e una sola sconfitta.

Forte di una striscia di nove vittorie consecutive in campionato, la squadra di Hansi Flick appare in pieno controllo della situazione a quattro giornate dalla fine. Lo scenario è ideale per un Clasico storico: il Barcellona ha l'opportunità di blindare il suo 29° titolo nazionale proprio davanti ai propri tifosi contro i rivali di sempre.

Le criticità in casa Real Madrid si sono accentuate con l'avvicinarsi della fine del campionato. Gli uomini di Álvaro Arbeloa hanno trovato il successo solo due volte nelle ultime sette partite ufficiali. Sebbene una serie di tre risultati utili consecutivi abbia allentato la pressione, i "Blancos" accusano un distacco di 11 punti dalla capolista. Un risultato positivo in trasferta aggiungerebbe incertezza e fascino alle ultime tre sfide stagionali.

Si tratta del terzo Clasico stagionale. Il Real Madrid si è aggiudicato la gara d'andata al Santiago Bernabéu per 2-1, mentre il Barcellona ha strappato la Supercoppa di Spagna ai madrileni lo scorso gennaio.

In questo scontro diretto l'intera stagione arriva a un bivio. In palio non c'è solo la supremazia in uno dei derby più sentiti al mondo, ma anche la gestione del vantaggio in classifica: il Real può rimandare la festa dei padroni di casa, ma qualsiasi risultato diverso dalla vittoria esterna sancirebbe virtualmente il trionfo del Barcellona.

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

Barcellona: Garcia, Cancelo, Cubarsí, Martin, Koundé, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Bardghji, Lewandowski.

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Díaz, Vini Jr., Garcia.

Festival del gol nel Clasico

Il Barcellona è una macchina da gol quando riesce a esprimere il proprio gioco, nonostante abbia segnato più di due reti in una sola occasione nelle ultime cinque partite ufficiali. L'assenza di Lamine Yamal influenzerà inevitabilmente l'assetto tattico di Hansi Flick.

Il Real Madrid ha faticato a raccogliere vittorie, ma non ha mai smesso di produrre occasioni: i "Merengues" sono andati a segno in ciascuna delle ultime 12 partite tra tutte le competizioni. L'ultima gara senza reti all'attivo risale alla sconfitta per 1-0 contro il Getafe all'inizio di marzo.

I dati storici evidenziano come negli ultimi 13 scontri diretti sia sempre stato registrato il segno Over 2.5; di questi, ben otto match hanno superato la soglia dell'Over 3.5. Lo spettacolo e le marcature non mancano mai in queste sfide di alto profilo.

Nelle sfide tra Barcellona e Real Madrid i fuochi d'artificio sono quasi garantiti. Le due squadre vantano rispettivamente una media di 3.5 e 3 gol a partita in questa stagione. È lecito attendersi il segno GG combinato con un totale reti superiore a 3.5.

Scommessa 1: Over 3.5 totale gol a quota 1.62 su Goldbet

Puntare sul dominio iniziale blaugrana

Il Barcellona eccelle nell'imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, soffocando gli avversari con transizioni rapide e un contro-pressing aggressivo. I blaugrana si sono portati in vantaggio all'intervallo in quattro delle ultime cinque partite disputate.

L'ultima volta che il Barcellona si è trovato sotto nel punteggio al termine della prima frazione è accaduto in Champions League, a causa di una prodezza su punizione di Julián Álvarez per l'Atlético Madrid. Tuttavia, in La Liga, il Barcellona non chiude il primo tempo in svantaggio tra le mura amiche da 29 partite.

Nelle 34 giornate di campionato finora disputate, il Barcellona è andato al riposo in svantaggio solo 5 volte, conducendo invece al termine del primo tempo in 19 occasioni. Anche il Real Madrid è andato sotto all'intervallo solo 5 volte, ma la maggior parte di queste occorrenze si è verificata nella seconda metà della stagione.

È prevedibile che il Barcellona riesca a sbloccare il match nella prima parte della gara prima della reazione madridista. Un primo tempo combattuto potrebbe concludersi con i padroni di casa in vantaggio di misura.

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I Blancos possono rovinare la festa del titolo?

Nonostante l'ottimo approccio alle partite, il Barcellona ha mostrato alcune lacune nella recente vittoria per 2-1 contro l'Osasuna, dove il pressing alto dei padroni di casa ha neutralizzato la manovra blaugrana per tutto il primo tempo.

Il ritorno al Camp Nou rappresenta un fattore positivo dopo le trasferte contro Getafe e Osasuna, eppure nell'ultima gara casalinga contro il Celta Vigo la prestazione non è stata brillante, risolta solo da un rigore di Lamine Yamal.

Il Real Madrid ha l'opportunità di riscattare una stagione complessa. Sebbene la lista degli infortunati di Arbeloa sia preoccupante, la profondità della rosa e la qualità dei singoli potrebbero emergere nel tentativo di centrare il quarto risultato utile consecutivo.

Il Barcellona partirà probabilmente forte, ma il Real Madrid dispone dei mezzi tecnici per frenare l'entusiasmo dei rivali nel match più importante del finale di stagione.