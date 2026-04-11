Pronostici Barcellona - Espanyol: vittoria di misura per i blaugrana

La squadra di Hansi Flick è imbattuta negli ultimi 14 confronti con i rivali cittadini dell'Espanyol. Arriverà la quinta vittoria consecutiva in questo attesissimo derby?

Migliori scommesse per Barcellona - Espanyol

Espanyol +2 (Handicap europeo) a quota 2.20 su Lottomatica

GG (1° tempo) a quota 3.30 su Goldbet

Under 3.5 gol a quota 2.10 su Netbet

Quote Barcellona vs Espanyol

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona 2-1 Espanyol

Pronostico marcatore: Barcellona - Rashford, Yamal; Espanyol - Fernandez

Il Barcellona punta a conquistare il quinto derby catalano consecutivo contro l'Espanyol questo fine settimana, con l'obiettivo di mantenere o incrementare il vantaggio di sette punti in cima alla classifica della Liga.

Gli uomini di Hansi Flick dovranno però gestire le energie, considerando l'impegno nei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid prima della sfida di sabato. Tuttavia, una vittoria in questa sede colpirebbe duramente le speranze di titolo del Real Madrid.

Il dominio del Barcellona nel derby catalano dura da tempo: i blaugrana sono imbattuti nelle ultime 14 sfide contro i "Pericos". Inoltre, il Barca ha sbloccato il punteggio segnando il primo gol negli ultimi otto incontri consecutivi contro l'Espanyol. Per questo weekend, Flick dovrà fare ancora a meno di Frenkie de Jong (problema alla coscia) e Raphinha (lesione al tendine del ginocchio).

Il rendimento recente in trasferta dell'Espanyol è decisamente deficitario, con una striscia di 10 partite esterne senza vittorie tra tutte le competizioni. Ciononostante, la squadra si è dimostrata ostica da battere lontano dalle mura amiche: non è riuscita a segnare solo nel 20% delle trasferte e ha perso senza andare a segno solo nel 7% dei casi.

Clemens Riedel non sarà a disposizione degli ospiti per squalifica, mentre Javi Puado (ginocchio) rimane l'assenza principale per l'organico di Manolo Gonzalez.

Probabili formazioni Barcellona - Espanyol

Barcellona:Garcia, Balde, Kounde, Cubarsi, Martin, Lopez, Pedri, Garcia, Rashford, Yamal, Torres.

Espanyol:Dmitrovic, Hilali, Romero, Cabrera, Rubio, Ngonge, Gonzalez, Lozano, Dolan, Exposito, Fernandez.

Vittoria di misura prevista per un Barcellona affaticato

Tre degli ultimi quattro incontri di Liga tra queste due squadre al Camp Nou hanno visto concretizzarsi l'esito favorevole per la scommessa Espanyol +2. Nell'ultimo precedente, giocato nel novembre 2024, il Barcellona si è imposto in casa con due gol di scarto.

L'impegno di mercoledì in Champions League contro l'Atletico Madrid comporterà probabilmente un notevole dispendio di energie fisiche per i blaugrana. L'Espanyol, d'altro canto, avrà l'intera settimana per preparare il match e sarà motivato a dare battaglia dal primo all'ultimo minuto.

In questa stagione, l'Espanyol ha perso solo tre trasferte con un margine di due o più gol. Questo rende il supporto all'Espanyol con handicap europeo +2 (con una probabilità implicita del 45,45%) la selezione di maggior valore tra i nostri tre pronostici Barcellona - Espanyol.

Scommessa 1: Espanyol +2 (Handicap europeo) a quota 2.20 su Lottomatica

Valore sulla giocata GG nel primo tempo

L'Espanyol ha segnato nella prima frazione di gioco nel 33% delle partite in trasferta in questa stagione. Parallelamente, il Barcellona ha subito gol nel primo tempo nel 40% dei match casalinghi del 2025/26. In media, il primo gol subito in casa dai blaugrana arriva intorno al 17° minuto.

Tuttavia, la media del primo gol segnato dal Barca tra le mura amiche è al 24° minuto, dato sensibilmente inferiore alla media del campionato di 32 minuti.

La quota per entrambe le squadre a segno (GG) entro la fine del primo tempo riflette una probabilità del 30,30%. Con un Barcellona potenzialmente distratto dall'impegno europeo e un Espanyol estremamente motivato a sgambettare i rivali cittadini, questa opzione rappresenta una scelta interessante in termini di value bet.

Scommessa 2: GG (1° tempo) a quota 3.30 su Goldbet

Puntare su un massimo di tre reti totali

Quasi la metà delle partite casalinghe del Barcellona in questa stagione ha fatto registrare quattro o più gol. Tuttavia, solo un terzo delle gare esterne dell'Espanyol ha visto concretizzarsi l'esito Over 3.5 quest'anno.

Per questo weekend, la quota per l'Under 3.5 riflette una probabilità del 47,62%. Considerando il fitto calendario del Barca e la capacità dell'Espanyol di frustrare le manovre dei rivali locali, questa potrebbe essere un'altra giocata di valore.

Infatti, solo uno degli ultimi cinque confronti di Liga con il Barcellona in casa ha superato la soglia dei 3.5 gol totali.